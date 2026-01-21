Тимошенко готовит заявление о преступлении со стороны НАБУ и САП

Тимошенко

Народный депутат Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы с заявлением о действиях детективов НАБУ и прокуроров САП.

Об этом она сказала журналистам во время перерыва в заседании Высшего антикоррупционного суда, который рассматривает ходатайство об аресте ее имущества, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Какова позиция Тимошенко?

"Мы готовим заявление о преступлении детективов НАБУ, а также прокуроров САП по статье 372, часть 2 Уголовного кодекса Украины - привлечение к ответственности заведомо невиновного человека с фальсификацией доказательств... В ближайшие дни мы такое заявление о преступлении подадим", - сказала Тимошенко.

Относительно того, собраны ли уже средства для внесения назначенного ей судом залога, политик отметила, что у нее лично таких денег нет.

"Но я знаю, что вся моя команда сейчас..., вся партия работает для того, чтобы все-таки не дать им меня арестовать", - заявила лидер ВО "Батькивщина".

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
  • 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.

НАБУ (4802) Тимошенко Юлия (23943) САП (2402)
Астанавітєсь!
21.01.2026 13:28 Ответить
Уфф...патужно
21.01.2026 13:28 Ответить
Шоб до неї прийшло СБУ Тимошенко вже б їх з гімном змішала
21.01.2026 13:30 Ответить
Вона працює))
21.01.2026 13:30 Ответить
Слизька *****, ще й з досвідом "відсидки" строку ув'язнення в лікарні ! 🤣
21.01.2026 13:34 Ответить
Ще й акторка та маніпуляторша.У цієї старої сучки безліч талантів.
21.01.2026 13:48 Ответить
Ну тоді треба писати заяву в поліцію.
21.01.2026 13:35 Ответить
Всім злочинцям на замітку. Виявляється, так можна було )
21.01.2026 13:40 Ответить
готується на кандидатку в прєзіки подаваться. дві ходки вже є, з трєтьою - стане лідеркинею перегонів! ))
21.01.2026 13:42 Ответить
Такi тварюки як тимошенко впевнено почуваються у владі десятки років.
21.01.2026 13:42 Ответить
Вся Украіна про неї знає хто вона така, а вона і надалі дурочку включає- там таке поняття як Совість-Сумління замкнені в підвал або відсутні зовсім…як переважній більшості депутатів.
21.01.2026 13:42 Ответить
вона не себе мала на увазі, а міндіча, розходимось.
21.01.2026 13:42 Ответить
Ось вам!
21.01.2026 13:44 Ответить
Ви zeПідори прокляті вже заібали!!! За грати бігом за злочини проти України!!!
21.01.2026 13:45 Ответить
заява кому?
невже зе!лідару?
зе!гніда теж ненавидить сап набу. вони в нього андрєя відібрали та залишили без міндіча!
21.01.2026 13:46 Ответить
А що готує Кодя- котлета ?
21.01.2026 13:47 Ответить
Україна спить ,в вона... краде із швидкістю помірною, але сьогодні, а вчора ...
21.01.2026 13:56 Ответить
А пасажири у бусі вам не розповідали, як вона на вкрадені гроші дала хабара Понтію Пілату, щоб розіпʼяти Ісуса ?
21.01.2026 14:44 Ответить
Я працював у радгоспі , коли юля (із своїм подільником павлом лазаренко ) загнали у борги за електроенергію радгосп. Був кругом бартер, борги платити було нічим. Приїхали хлопці у 2 чорних кубиках. Приїхали худоба вози вигнали молодняк і великий радгосп залишився без корів. Багато корів були племінні. Претензійні документи підписувала ю. тимошенко, голова енергокомпанії. Як у ганстерських фільмах. Тільки я був свідком.
21.01.2026 18:18 Ответить
Співчуваю.
Схоже тоді ваш радгосп спожив електроенергію, власником якої була вже не держава срср, а приватна компанія, з якою у радгоспу був договір, в якому визначені не радянські ціни і не радянська відповідальність за несплату за спожиту електроенергію. Радгосп був у боргах, і платити борг за спожиту електроенергію не було чим, крім молодняка та племінної худоби. А далі все, як зараз, при капіталізмі - в погашення боргу відбирають майно боржника, якщо воно є.
21.01.2026 21:56 Ответить
Ви просто не розумієте , що таке бартерни відносини ,не розумієте ,що робила тімошенко із тарифами , откатами та боргами . Все це було продумано , щоб агро підприємства не розрахувались після продажу врожаю . Худобу забирали літом . Я впевнений , що нормальні люди у інших країнах не можуть уявити , щоб на м'ясокомбінат вивозили стельових корів голландських порід . тимошенко під прикриттям прем'єр міністра лазоренко робила злочини. Знищувала сільське господарство. Ніде у світі так не роблять. Я знаю це , я бачив це та бажаю , чоб вона хоч зараз відповіла за такі злочини. Сільське господарство у світі датується , а ця злодійка його вбивала. Не пишіть , не знаючи , що хтось повторює плітки.
21.01.2026 23:13 Ответить
Замах на вбивство сільського господарства? Чому ви не звернетесь із заявою про імовірний злочин у поліцію, прокуратуру? Якщо ви знаєте про імовірний злочин, все бачили особисто і не повідомляєте, то можете піти співучасником злочину. Подумайте про це, але не довго, бо термін позовної давності може спливти...
22.01.2026 00:10 Ответить
На днях зечмо щось перетирало з юлькою, мабуть планували, як підібратись до набу і сап з другої спроби, бо перша провалилась.
21.01.2026 13:57 Ответить
Дави їх!
21.01.2026 14:00 Ответить
Юлия Таргариенко еще свое слово скажет, к буданге не ходи.
21.01.2026 14:00 Ответить
Лічинка коломойського...для заходу Тягнибок, для центру Жуля...коли вони свою роль виконали відклав голобородька, лічинку проковтнули в 2019 і цей паразит остаточно перетворився на солітера
21.01.2026 14:05 Ответить
Єх Жюлька , Жюлька! Скуповує голоси в парламенті і не винна! А грошів в неї нема на заставу! Хто б сумнівався? Але внесуть.. ті, в кого теж нема…
21.01.2026 14:06 Ответить
Голоси скуповують, коли вони є активом. Тобто їх можна вигідно продати або обміняти на щось цінне особисто для покупця. Якщо вам особисто запропонують - не купуйте, бо втратите гроші.
21.01.2026 22:01 Ответить
коляску сперли і лабутени . як тепер бабусі на люди виходити
21.01.2026 14:09 Ответить
В СБУ помінявся керівник, тепер Покладу руки розв'язані, буде знову викрадати детективів НАБУ і прокурорів САП
21.01.2026 14:14 Ответить
Її зоряний шлях вже позаду. Не ті часи. Цікаво, що вона цього не відчуває. То виходить що чуйка - мінлива річ?
21.01.2026 14:19 Ответить
Коли набу ішака верховного затримають? Він в корупції по вуха як в лайні, це вже і дебілам видно неозброєним оком.
21.01.2026 14:25 Ответить
Ну да, стоило Тимошенко упомянуть про блокировку законопроекта, который навешивает на ФОПов налоги, разворованные миндичами и прочими зелеными барыгами, как тут же нашлось уголовное дело против нее. А про Кличко и Филатова, на которых клоунская власть наезжает регулярно, можно уже и не упоминать. Сначала им Порошенко не угодил, теперь за другую оппозицию взялись.
21.01.2026 14:27 Ответить
Не віноватая я! Ця курва добре вміє імітувати із себе жертву і мученицю. Ця шкапа топила найбільше за знищення НАБУ. А скільки шкоди вона зробила Україні на користь росії і проти України…Судді 2 роки тільки зачитувати будуть всі її злочини. Нехай ця стара тумбочка сяде пожиттєво. Хоча б за дачу хабаря. Всі чули, що сАме вона говорить вона на плівках, а тепер верещить «плохоє НАБУ і сап, не віноватая я». Сподіваюсь, що хоча б політична карʼєра цієї старої худоби і її партії «Родіна» помножена на нуль.
21.01.2026 14:31 Ответить
На жаль лайно таки випливає без йоршика.
21.01.2026 15:22 Ответить
За столько лет у власти или возле нее, тебя "анатомировали" вдоль и поперек и без микроскопа стало очевидно - ворюга наивысшей категории, которая вопя о справедливости для народа, под шумок, обворовывала этот народ гребя лопатами,экскаваторами бабло. Заткнись уже!!! Неужели тебе не хватит до конца дней денег, а для ботокса не так уж много и надо.
21.01.2026 14:49 Ответить
Хто б сумнівався. Порятунок потопаючого, що тоне, в руках самого потопаючого.)
21.01.2026 14:58 Ответить
Тобто, бабло на стол підкинули НАБУ і САП !?
П.С.
У Юльки: кращий захист - це напад...
21.01.2026 15:09 Ответить
Копитіну приготуватися до "рикошету".
21.01.2026 15:26 Ответить
Баба Яга против...
21.01.2026 16:22 Ответить
Фся жість-барьба! Ванья Суліма згоден..
21.01.2026 16:30 Ответить
 
 