Тимошенко готовит заявление о преступлении со стороны НАБУ и САП

Народный депутат Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы с заявлением о действиях детективов НАБУ и прокуроров САП.

Об этом она сказала журналистам во время перерыва в заседании Высшего антикоррупционного суда, который рассматривает ходатайство об аресте ее имущества, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Какова позиция Тимошенко?

"Мы готовим заявление о преступлении детективов НАБУ, а также прокуроров САП по статье 372, часть 2 Уголовного кодекса Украины - привлечение к ответственности заведомо невиновного человека с фальсификацией доказательств... В ближайшие дни мы такое заявление о преступлении подадим", - сказала Тимошенко.

Относительно того, собраны ли уже средства для внесения назначенного ей судом залога, политик отметила, что у нее лично таких денег нет.

"Но я знаю, что вся моя команда сейчас..., вся партия работает для того, чтобы все-таки не дать им меня арестовать", - заявила лидер ВО "Батькивщина".

Читайте: За Тимошенко начали вносить залог, - СМИ

Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга" Копытин на упреки Тимошенко о сотрудничестве с НАБУ: "Не участвую в политических играх"