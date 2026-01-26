41 нардеп действующего созыва получил подозрение от САП, - Клименко

Сколько нардепов получили подозрение? Клименко ответил

41 народный депутат 9-го созыва Верховной Рады получил подозрение от САП.

Об этом в интервью Укринформу рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В целом подозрение от САП получил 41 депутат Верховной Рады IX созыва. За десять лет с начала работы антикоррупционных органов подозрения получили 79 бывших и действующих народных депутатов", - отметил Клименко.

Клименко отметил, что не все генпрокуроры готовы сразу согласовывать ходатайства, предоставлять нам разрешения на проведение мероприятий, которые просит САП.

"Плюс не всегда есть возможность проводить эти мероприятия. Для этого нужно владеть оперативной обстановкой", - добавил он.

"Руководитель САП не имеет права самостоятельно начинать расследование и согласовывать негласные следственные (розыскные) действия в отношении народных депутатов. Полномочия руководителя САП ограничиваются только сообщением о подозрении депутату, когда для этого есть достаточно доказательств. А начинает расследование, вносит сведения в ЕРДР в отношении депутата генпрокурор", - добавил глава САП.

Цікаво, з ціх 41 всі Слуги нарІду чи тілько 40?
26.01.2026 13:38
Мабуть в тому ж, чому Міндіч досі не у міжнародному розшуку.
26.01.2026 13:46
дивно що не 441 депутату оголошена підозра
====================================================================
а чому хоча б одному з них не оголошений вирок з реальним терміном покарання???
26.01.2026 13:51
Спроможні надати документальні докази всьму шо ви написали? Як шо так то предьявіть їх громаде Цензора нет.
26.01.2026 14:39
це ти вичитав на якомусь с сайті з RU в кінці?
26.01.2026 14:41
Єх, відалили латненогого, длрофєєча, так ми з вами з ним і не поспілкувались шодо документів.
26.01.2026 16:09
Ну як мінімум 1 - це підозра Йулі.
26.01.2026 17:57
Так то напевно вже максимум.
26.01.2026 19:33
І чому вони не за гратами досі???? В чому проблема?
26.01.2026 13:41
Откупились как и положено.
26.01.2026 13:43
Мабуть тому що всі ці контори займаються обілєчуваням.
Чому не за гратами ?
А тому, що за грати відправляє Суд, а не НАБУ чи САП !
26.01.2026 14:28
Все так. Але справи і досі не потрапили в суд
26.01.2026 16:12
Повноваження керівника САП обмежуються лише повідомленням про підозру депутату, коли для цього є достатньо доказів. А починає розслідування, вносить відомості до ЄРДР відносно депутата генпрокурор"
І дивним чином всі встигли "тихенько піти в ліс"?
26.01.2026 14:20
Ось про яке плем'я, говорила мусейчук!
26.01.2026 14:22
Думаю, що підозри отримали виключно ''слуги' і їх брати ОПЗЖ. Один епізод за лідеркою партії ''Родіна''.
26.01.2026 14:22
Щось мало,дуже мало В конвертах отримували ,мабуть,всі.Достатньо прослідити,промоніторити,проаналізувати доходи і видатки.Звідки прийшло і на що потрачено.Як мінімум 40 ще добавиться.
26.01.2026 14:28
Думаю, що підозри отримали виключно ''слуги' і їх брати ОПЗЖ.
26.01.2026 14:51
Але багато підозр в суді не підтвердились. Справи позакривались
26.01.2026 19:19
41 з 400, це 10% від загального поголівья свинок, скільки з них "слуги"? маю підозру, що всі😀
26.01.2026 19:37
Всього 41 - ???????
05.03.2026 13:20
 
 