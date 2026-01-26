41 нардеп действующего созыва получил подозрение от САП, - Клименко
41 народный депутат 9-го созыва Верховной Рады получил подозрение от САП.
Об этом в интервью Укринформу рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В целом подозрение от САП получил 41 депутат Верховной Рады IX созыва. За десять лет с начала работы антикоррупционных органов подозрения получили 79 бывших и действующих народных депутатов", - отметил Клименко.
Клименко отметил, что не все генпрокуроры готовы сразу согласовывать ходатайства, предоставлять нам разрешения на проведение мероприятий, которые просит САП.
"Плюс не всегда есть возможность проводить эти мероприятия. Для этого нужно владеть оперативной обстановкой", - добавил он.
"Руководитель САП не имеет права самостоятельно начинать расследование и согласовывать негласные следственные (розыскные) действия в отношении народных депутатов. Полномочия руководителя САП ограничиваются только сообщением о подозрении депутату, когда для этого есть достаточно доказательств. А начинает расследование, вносит сведения в ЕРДР в отношении депутата генпрокурор", - добавил глава САП.
А тому, що за грати відправляє Суд, а не НАБУ чи САП !
а чому хоча б одному з них не оголошений вирок з реальним терміном покарання???