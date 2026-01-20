Екснардеп із Закарпаття отримав бронювання "на папері" та виїхав з України, - прокуратура

У Закарпатській області правоохоронці повідомили про підозру колишньому народному депутату, який отримав бронювання "на папері", а потім виїхав у "службове відрядження" і не повернувся до України.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

  • Слідство офіційно не називає імен фігурантів, але як пише "Суспільне", йдеться про ексголову Берегова та колишнього народного депутата 7-го скликання Іштвана Гайдоша від нині забороненої "Партії регіонів".

За матеріалами слідства, бронювання "на папері" для екснардепа організував директор підприємства критичної інфраструктури.

  • За даними "Суспільного" ідеться про директора міськводоканалу "Карпатвіз".

Екснардепа формально прийняли на роботу начальником юридичного відділу у червні 2022 року. Директор не лише забезпечив йому первинну відстрочку, а й упродовж 2024-2025 років підписував документи для повторного бронювання, аж до його звільнення із посади, зазначає прокуратура.

Де зараз екснардеп?

Улітку 2025 року політик виїхав за кордон нібито через службове відрядження. До України він так і не повернувся. За оперативними даними, наразі екснардеп проживає у ЄС та, окрім українського, має паспорт громадянина іноземної країни.

Заробіток

Крім того, за час "роботи" на посаді керівника юрвідділу підозрюваний отримав майже 700 тис. грн заробітної плати, хоча, за даними слідства, реально свої обов’язки не виконував. Зокрема, йдеться про більше як 120 тисяч грн, виділених на службові відрядження, понад 70 тис. грн на відпустки, майже 90 тис. грн лікарняних тощо.

Підозри

  • Обом — ексдепутатові та директору підприємства — інкриміновано привласнення та розтрату коштів у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).
  • Директору додатково повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч.1 ст. 114-1 КК України).

Крім того, під час обшуку у колишнього народного обранця правоохоронці знайшли бойову вогнепальну зброю та боєприпаси, які він зберігав без дозволу. За це йому додатково інкримінують незаконне зберігання зброї та набоїв (ч. 1 ст. 263 КК України).

Закарпатська обласна прокуратура скерувала клопотання про повідомлення про підозру колишньому народному депутату до компетентних органів іноземної країни для його вручення підозрюваному у порядку міжнародного співробітництва.

+17
А що, прикордонники та всі інші йому не заглядали в різні місця, як у випадку з "фіктивними шлюбами"? Не нюхали там всюди, не видивлялися, не знайшли підозрілість? Це ж треба.
20.01.2026 18:35 Відповісти
+7
Як не злочинець, так обов'язково депутат від колишньої партії регіонів, чи від ''слуг''. Наскільки мені відомо, то вся повнота влади сьогодні в Голобородька', то навіщо він випустив ухилянта?
20.01.2026 18:35 Відповісти
+6
Це війна бідних.
Робіть контрактну армію, бо коли бідні повернуться додому - буде анархія.
20.01.2026 18:37 Відповісти
Тепер директор буде один віддуватися
20.01.2026 18:36 Відповісти
кордони ніколи не відкриють. цей бізнес приносить більше бабла, чим продаж наркотиків.
20.01.2026 18:50 Відповісти
Типове за часів зеленського-разумкова-стефанчуків, використання службового становища у корисних цілях!!верещук все вищала з аброхамієм про відсутність корупції в Урядовому кварталі та серед, так званних, нардепів!!!
Зеленського конкурент, по виведенню за кордон, з 2019 року, через керовників ДПСУ, всякого ригоАНАЛЬНОГО непотребу під час дії Особливо періоду!! «Величне крадівництво», то для дурників була програма щодо підготовки доріг в Україні для війни ****** проти України!
20.01.2026 18:55 Відповісти
Я щось не надто зрозумів, а нафіга йому було бронювання, як він має іноземний паспорт (підозрюю, що мадярський)? Що заважало по ньому виїхати? Ну це маловідомий депутат, не впізнали б його...
20.01.2026 19:12 Відповісти
бо Україні похер на іноземний паспорт. Для України він найперше громадянин України, а потім вже решта. І біометрия зараз виявля самих хитрих на раз
20.01.2026 19:55 Відповісти
А якщо один із паспортів не є біометричним? І хіба для іноземних громадян є обов'язок відбитки пальців надавати на кордоні? Ніби ж то лише українці мусять то робити при в'їзді тільки в ЄС...
21.01.2026 05:49 Відповісти
Я не прикордонник і не знаю системи але думаю, що данні є на чипі і можуть порівнюватися автоматично. З не біометричним паспортом потрібна віза с біометричними данними.
За правилами EES українці повині то робити тільки один раз (для наповнення бази даних), а потім вже система підтягує це автоматично
21.01.2026 10:47 Відповісти
Куйко се триватиме??
20.01.2026 19:21 Відповісти
Зе-правоохоронні органи перші в світі по імітації бурхливої діяльності. Спочатку об'єкт спокійно купує папірець в ОПи на виїзд, виїжджає, а потім проти нього гучно і показово відкривають якісь без результативні дії.
20.01.2026 19:33 Відповісти
Звичайна історія!
Накрав грошей і втік!
20.01.2026 19:38 Відповісти
 
 