Екснардеп із Закарпаття отримав бронювання "на папері" та виїхав з України, - прокуратура

У Закарпатській області правоохоронці повідомили про підозру колишньому народному депутату, який отримав бронювання "на папері", а потім виїхав у "службове відрядження" і не повернувся до України.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Слідство офіційно не називає імен фігурантів, але як пише "Суспільне", йдеться про ексголову Берегова та колишнього народного депутата 7-го скликання Іштвана Гайдоша від нині забороненої "Партії регіонів".

За матеріалами слідства, бронювання "на папері" для екснардепа організував директор підприємства критичної інфраструктури.

За даними "Суспільного" ідеться про директора міськводоканалу "Карпатвіз".

Екснардепа формально прийняли на роботу начальником юридичного відділу у червні 2022 року. Директор не лише забезпечив йому первинну відстрочку, а й упродовж 2024-2025 років підписував документи для повторного бронювання, аж до його звільнення із посади, зазначає прокуратура.

Де зараз екснардеп?

Улітку 2025 року політик виїхав за кордон нібито через службове відрядження. До України він так і не повернувся. За оперативними даними, наразі екснардеп проживає у ЄС та, окрім українського, має паспорт громадянина іноземної країни.

Заробіток

Крім того, за час "роботи" на посаді керівника юрвідділу підозрюваний отримав майже 700 тис. грн заробітної плати, хоча, за даними слідства, реально свої обов’язки не виконував. Зокрема, йдеться про більше як 120 тисяч грн, виділених на службові відрядження, понад 70 тис. грн на відпустки, майже 90 тис. грн лікарняних тощо.

Підозри

Обом — ексдепутатові та директору підприємства — інкриміновано привласнення та розтрату коштів у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Директору додатково повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч.1 ст. 114-1 КК України).

Крім того, під час обшуку у колишнього народного обранця правоохоронці знайшли бойову вогнепальну зброю та боєприпаси, які він зберігав без дозволу. За це йому додатково інкримінують незаконне зберігання зброї та набоїв (ч. 1 ст. 263 КК України).

Закарпатська обласна прокуратура скерувала клопотання про повідомлення про підозру колишньому народному депутату до компетентних органів іноземної країни для його вручення підозрюваному у порядку міжнародного співробітництва.

