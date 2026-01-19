Скандал з бронюванням піарника Зеленського Петрова: в установі "Військове кладовище" кажуть, що не зобов’язані погоджувати кадрові рішення з Мінветеранів
Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" ухвалює кадрові рішення у межах власних повноважень і не має обов’язку додатково узгоджувати їх із Міністерством у справах ветеранів України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Держустанови.
Що кажуть?
Як зазначається, кадрові рішення щодо прийняття працівників до штату державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" ухвалюються керівником Установи в межах наданих йому повноважень та не потребують окремого погодження з Міністерством у справах ветеранів України.
"Засоби масової інформації та інші заінтересовані сторони можуть звертатися до керівника державної установи, а також до відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій, зокрема з офіційними запитами, що стосуються реалізації кадрових повноважень, у порядку, визначеному законодавством України", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
'На посаді провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.
"У НВМК 100% бронювання. Тож в рамках перевірки треба дослідити всіх 53 співробітників, думаю там ще знайдеться пару таких самих VIP-ухилянтів. ...
Ми дослідили всю медіа-активність і особливо виробництво контенту НВМК…. І за час роботи "провідного фахівця" (яке одразу співпало з його бронюванням) - єдиний відеоряд це просто вирізка з сюжету телеканалу "Рада" зроблена 4 тижня тому) ВСЕ", - розповів нардеп
не"піарник" зеленського, не просто критик Порошенка, він українофоб. Але зеленофану Vad Vad, какаяРазніца, у нього не ***** ворог. ЛіжБиНеПорошенко.