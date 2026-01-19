Скандал з бронюванням піарника Зеленського Петрова: в установі "Військове кладовище" кажуть, що не зобов’язані погоджувати кадрові рішення з Мінветеранів

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" ухвалює кадрові рішення у межах власних повноважень і не має обов’язку додатково узгоджувати їх із Міністерством у справах ветеранів України.

Що кажуть?

Як зазначається, кадрові рішення щодо прийняття працівників до штату державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" ухвалюються керівником Установи в межах наданих йому повноважень та не потребують окремого погодження з Міністерством у справах ветеранів України.

"Засоби масової інформації та інші заінтересовані сторони можуть звертатися до керівника державної установи, а також до відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій, зокрема з офіційними запитами, що стосуються реалізації кадрових повноважень, у порядку, визначеному законодавством України", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
  • Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
  • Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
  • Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
  • Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
  • У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.

19.01.2026 14:04
Лисий і Петров - солодка парочка штурмовиків

19.01.2026 14:00
Який хазяїн, такі й відповіді: "явамнічєганєдолжєн"
19.01.2026 13:53
19.01.2026 13:53
19.01.2026 14:04
за що "кукушка лобіює пітуха? " ))
19.01.2026 14:15
Ну і нах йому ті 100000 "бойових",які ще невідомо чи отримає.Краще на цвинтарі гарантовано 73 000 на карточку прийде,та ще може Пронюткін якусь премію випише за героїчне висвітлення діяльності кладовища.Потужно,****.
19.01.2026 14:22
Вирогідно, що ці гроші Петров віддає Пронюткіну, бо сам добряче заробляє за лайно, яким поливає Порошенка, Залужного, Кличка або НАБУ і САП.
19.01.2026 15:57
Зелені падлюки вже давно втратили будь-який страх, саме час розвішувати їх на ліхтарях
19.01.2026 13:55
Знову потужні лозунги часів арешту військових за підозрою по Шеремету. А вже 6 років прошло з "саме час".
19.01.2026 14:43
Починайте розвішувати їх на ліхтарях.

Хто, чи що Вам заважає?
19.01.2026 16:29
Скажіть хоть хтось, ким працює Пєтров на Військовому Кладовищі? Дуде цікаво
19.01.2026 13:55
*Дуже цікаво
19.01.2026 13:56
Депутат Железняк пише:

'На посаді провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

НВМК 100% бронювання. Тож в рамках перевірки треба дослідити всіх 53 співробітників, думаю там ще знайдеться пару таких самих VIP-ухилянтів. ...

Ми дослідили всю медіа-активність і особливо виробництво контенту НВМК…. І за час роботи "провідного фахівця" (яке одразу співпало з його бронюванням) - єдиний відеоряд це просто вирізка з сюжету телеканалу "Рада" зроблена 4 тижня тому) ВСЕ", - розповів нардеп

Джерело: https://censor.net/ua/n3596084
19.01.2026 14:15
А його не нудить від ледарства на роботі?
19.01.2026 14:50
Цей опариш не нудьгує, він разом зі своїм братом-опаришем Івановим на замовлення ОПи цілодобово "мочать" Кличка в соцмережах і на своїх ютуб-каналах.
19.01.2026 15:10
ПІСЯЛИ ВОНИ НА НАС що тут не ясно?
19.01.2026 13:57
19.01.2026 14:00
а у підрова патріотічєская татушечка є? те, що він може також, ще з 7 квітня 1983 року бути патріотом, це не аргумент! )
19.01.2026 14:17
19.01.2026 14:36
І як це ******** називається?
19.01.2026 14:51
петров, не "піарник" зеленського, не просто критик Порошенка, він українофоб. Але зеленофану Vad Vad, какаяРазніца, у нього не ***** ворог. ЛіжБиНеПорошенко.
19.01.2026 14:14
Відповідь меморіалу - пішли нах!
19.01.2026 14:16
... ми в гробіке! )
19.01.2026 14:19
19.01.2026 14:23
ЗЕлені перевдягнені шакали. "Мудрий нарід" це ....дь на твоїй совісті.
19.01.2026 14:19
Дык йолы палы, пронюткін поді, за іванова пєтрова - то, а нє за мыкол, с акопав.....хулі нєясна?
19.01.2026 14:20
... українофоби ,диверсанти.
19.01.2026 15:18
19.01.2026 16:31
Дождіться Ветеранів з фронту: ці "зеленоублюдочні" потвори- самі будуть вішаться, на першому дереві Якщо "зелена падаль" і до мертвих героїв влізло- то "зеленоублюдочні" вже трупи
19.01.2026 17:42
 
 