Скандал з бронюванням піарника Зеленського Петрова: в установі "Військове кладовище" кажуть, що не зобов’язані погоджувати кадрові рішення з Мінветеранів

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" ухвалює кадрові рішення у межах власних повноважень і не має обов’язку додатково узгоджувати їх із Міністерством у справах ветеранів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Держустанови.

Що кажуть?

Як зазначається, кадрові рішення щодо прийняття працівників до штату державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" ухвалюються керівником Установи в межах наданих йому повноважень та не потребують окремого погодження з Міністерством у справах ветеранів України.

"Засоби масової інформації та інші заінтересовані сторони можуть звертатися до керівника державної установи, а також до відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій, зокрема з офіційними запитами, що стосуються реалізації кадрових повноважень, у порядку, визначеному законодавством України", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.

Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.

Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".

Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.

Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.

У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.

