Рада викликала Калмикову: причина - використання НВМК для фейкового бронювання

Бронювання Петрова: Рада викликала Калмикову

Верховна Рада викликала міністерку у справах ветеранів Наталію Калмикову. Причина - використання "Національне військове меморіальне кладовище" для надання фейкової броні від мобілізації.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Рішення підтримали 217 нардепів.

Бронювання Петрова: Рада викликала Калмикову

Заслухати міністерку мають наступного пленарного тижня у лютому.

Що передувало?

  • Раніше нардеп Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
  • Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
  • Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.

Топ коментарі
Знайдуться місця у ГУР, СВР, СБУ, звідки це лайно вже фіг виколупаєш.
15.01.2026 12:06 Відповісти
15.01.2026 12:29 Відповісти
Піде в зовнішню розвідку. А це секретно і ніхто не повинен знати.
15.01.2026 12:07 Відповісти
Петров захвилювався.... Невже звільниться до того часу?
15.01.2026 12:02 Відповісти
Знайдуться місця у ГУР, СВР, СБУ, звідки це лайно вже фіг виколупаєш.
15.01.2026 12:06 Відповісти
15.01.2026 12:29 Відповісти
Але при тому, що Буданов забезпечив прихисток в ГУР купі відбірного лайна, від корупціонерів та мародерів до відвертих підх@йловників, Буданов маладєц і рейтинги його на висоті.
15.01.2026 12:34 Відповісти
15.01.2026 12:48 Відповісти
А от якраз цей Щеголь в Укрспецзв'язку активно пиляв гроші з нинішнім міністром оборони "суперефективним" Федоровим.

У народа пам'ять, як у гупі. Їм що завгодно можна напарити вже через тиждень. Головне кожен день щось про Дію писати.
15.01.2026 15:34 Відповісти
От саме це і дивує.
15.01.2026 15:30 Відповісти
Нова влада яка просто візьметься за показові посадки, бусифікації і репатріації цієї поторочі забезпечить собі рейтинг роки так на 2-3 наперед )
15.01.2026 13:25 Відповісти
Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис "працював" зі снайперською гвинтівкою під час оборони Києва. Військові ж стверджують, що Денис Єрмак прийшов у ТрО 28 березня, коли стало зрозуміло, що ворога викидають з Київської області. У червні його до себе в розпорядження забрав Кирило Буданов.
15.01.2026 13:36 Відповісти
купить собі інвалідність та одночасно статус мати-одиначка із малолітньою дитиною
15.01.2026 12:06 Відповісти
Піде в зовнішню розвідку. А це секретно і ніхто не повинен знати.
15.01.2026 12:07 Відповісти
Червінський: Єрмак зарахований у штат СЗР. Він тепер офіцер супертаємний. ВIДЕО
показати весь коментар
15.01.2026 13:27 Відповісти
(встал) За неё, разведку, надо выпить.
На Западе разоблачают КГБистов. Чекисты ловят црушников. Говорят даже агента МИ6 одного поймали.
Кстати Иран мосадовцев регулярно выявляет.
И только наша СЗР, за 35 лет работы ни одного провала. Это или там работают супер специалисты. Или боюсь подумать, а есть ли она?
15.01.2026 14:07 Відповісти
Гнида Іванов теж зайорзав сракою.
15.01.2026 12:11 Відповісти
«Ісландія» йорзає - буде щось цікаве...
Попкорном потрібно запасатися!
15.01.2026 12:17 Відповісти
з другого разу? Бо об 11-00 по питанню виклику було тільки 147 голосів "за".
15.01.2026 12:06 Відповісти
А в поліції теж фейкові бронювання?
15.01.2026 12:07 Відповісти
Зелені потвори збирають під себе все сміття,і зрадників.
15.01.2026 12:08 Відповісти
свій свого здалека відчуває
15.01.2026 12:10 Відповісти
Десь заскавчав один трунар Петров
15.01.2026 12:18 Відповісти
15.01.2026 12:28 Відповісти
хробакофіл.
15.01.2026 14:31 Відповісти
15.01.2026 12:26 Відповісти
Депутати, ви по свої радниках і помічниках пройдіться, може там також хтось бронь "намутив".
15.01.2026 12:34 Відповісти
гівно не тоне, продажних міністєров і мана хєров в Україні - як гівна
15.01.2026 12:42 Відповісти
где-то недалеко закордоном за обед в частном заведении за госбабло минстры в отставку уходят, а тут во время войны - просто попросили поговорить. ни разу не подлог\не подделка докуменов и ничего криминального, потому как цифровизация и никто не виноват. если что - компьютер сломался и сам написал, искусственный интеллект, пишите письма в Америку Илону Маску.
15.01.2026 13:02 Відповісти
Лохи,,нужно было оформляться сборщиками на дроны,ездили бы на боньроверах и под охраной бакановцев,никто бы и не посмел пикнуть против них.
15.01.2026 14:12 Відповісти
Її потрібно бити по підошвах дерев'яною палицею.
16.01.2026 08:55 Відповісти
 
 