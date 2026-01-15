Рада викликала Калмикову: причина - використання НВМК для фейкового бронювання
Верховна Рада викликала міністерку у справах ветеранів Наталію Калмикову. Причина - використання "Національне військове меморіальне кладовище" для надання фейкової броні від мобілізації.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Рішення підтримали 217 нардепів.
Заслухати міністерку мають наступного пленарного тижня у лютому.
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У народа пам'ять, як у гупі. Їм що завгодно можна напарити вже через тиждень. Головне кожен день щось про Дію писати.
Джерело: https://censor.net/ua/v3594585
На Западе разоблачают КГБистов. Чекисты ловят црушников. Говорят даже агента МИ6 одного поймали.
Кстати Иран мосадовцев регулярно выявляет.
И только наша СЗР, за 35 лет работы ни одного провала. Это или там работают супер специалисты. Или боюсь подумать, а есть ли она?
Попкорном потрібно запасатися!