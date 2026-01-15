РУС
Рада вызвала Калмыкову: причина - использование НВМК для фейкового бронирования

Бронирование Петрова: Рада вызвала Калмыкову

Верховная Рада вызвала министра по делам ветеранов Наталью Калмыкову. Причина - использование "Национального военного мемориального кладбища" для предоставления фейковой брони от мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Решение поддержали 217 нардепов.

Заслушать ее должны завтра.

Что предшествовало?

  • Ранее нардеп Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили бронирование от мобилизации.
  • Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
  • Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.

Топ комментарии
+5
Знайдуться місця у ГУР, СВР, СБУ, звідки це лайно вже фіг виколупаєш.
показать весь комментарий
15.01.2026 12:06 Ответить
+3
купить собі інвалідність та одночасно статус мати-одиначка із малолітньою дитиною
показать весь комментарий
15.01.2026 12:06 Ответить
+3
Піде в зовнішню розвідку. А це секретно і ніхто не повинен знати.
показать весь комментарий
15.01.2026 12:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Петров захвилювався.... Невже звільниться до того часу?
показать весь комментарий
15.01.2026 12:02 Ответить
Знайдуться місця у ГУР, СВР, СБУ, звідки це лайно вже фіг виколупаєш.
показать весь комментарий
15.01.2026 12:06 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2026 12:29 Ответить
купить собі інвалідність та одночасно статус мати-одиначка із малолітньою дитиною
показать весь комментарий
15.01.2026 12:06 Ответить
Піде в зовнішню розвідку. А це секретно і ніхто не повинен знати.
показать весь комментарий
15.01.2026 12:07 Ответить
Гнида Іванов теж зайорзав сракою.
показать весь комментарий
15.01.2026 12:11 Ответить
«Ісландія» йорзає - буде щось цікаве...
Попкорном потрібно запасатися!
показать весь комментарий
15.01.2026 12:17 Ответить
з другого разу? Бо об 11-00 по питанню виклику було тільки 147 голосів "за".
показать весь комментарий
15.01.2026 12:06 Ответить
А в поліції теж фейкові бронювання?
показать весь комментарий
15.01.2026 12:07 Ответить
Зелені потвори збирають під себе все сміття,і зрадників.
показать весь комментарий
15.01.2026 12:08 Ответить
свій свого здалека відчуває
показать весь комментарий
15.01.2026 12:10 Ответить
Десь заскавчав один трунар Петров
показать весь комментарий
15.01.2026 12:18 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2026 12:28 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2026 12:26 Ответить
 
 