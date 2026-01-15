Рада вызвала Калмыкову: причина - использование НВМК для фейкового бронирования
Верховная Рада вызвала министра по делам ветеранов Наталью Калмыкову. Причина - использование "Национального военного мемориального кладбища" для предоставления фейковой брони от мобилизации.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Решение поддержали 217 нардепов.
Заслушать ее должны завтра.
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили бронирование от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
Топ комментарии
+5 Герхард
показать весь комментарий15.01.2026 12:06 Ответить Ссылка
+3 Wild MadDog
показать весь комментарий15.01.2026 12:06 Ответить Ссылка
+3 Петро Оленев
показать весь комментарий15.01.2026 12:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Попкорном потрібно запасатися!