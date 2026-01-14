РУС
Бронирование работников ОПК: Госстат утвердил необходимую форму отчетности

Появилась форма отчетности для бронирования от Госстата

Форма государственного статистического наблюдения №1П-НПП (годовая) "Отчет о производстве и реализации промышленной продукции" утверждена и доступна для заполнения и подачи всеми респондентами, в том числе предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.

Отчетность доступна для заполнения 

"Госстат информирует, что форма государственного статистического наблюдения №1П-НПП (годовая) "Отчет о производстве и реализации промышленной продукции" утверждена и доступна для заполнения и подачи всеми респондентами, в том числе предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - заявили в пресс-службе.

В Госстате отметили, что с 6 января 2026 года форма реализована в "Кабинете респондента".

Отчетность принимается 24/7 в электронном виде, а вся необходимая информация по форме передана разработчикам программного обеспечения для электронной отчетности.

"Госстат обеспечил плановые условия для подачи формы №1П-НПП, работает в координации с разработчиками ПО и остается на связи с респондентами для обеспечения удобного и стабильного процесса отчетности", - подчеркнули в пресс-службе.

В службе добавили, что для получения дополнительных разъяснений и практической поддержки предприятия могут воспользоваться:

Кроме того, в Госстате отметили, что:

  • форма №1П-НПП (годовая) утверждена приказом Госстата от 03.2025 №50;
  • подается с годовой периодичностью;
  • содержит информацию только о промышленной продукции, производимой на территории Украины;
  • предельный срок подачи за 2025 год – до 28 февраля 2026 года.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне сообщалось, что Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины просит премьер-министра Свириденко срочно поручить Госслужбе статистики утвердить и обнародовать новую форму государственной статистической отчетности № 1П-НПП (годовая) для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

