Бронирование работников ОПК: Госстат утвердил необходимую форму отчетности
Форма государственного статистического наблюдения №1П-НПП (годовая) "Отчет о производстве и реализации промышленной продукции" утверждена и доступна для заполнения и подачи всеми респондентами, в том числе предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.
Отчетность доступна для заполнения
"Госстат информирует, что форма государственного статистического наблюдения №1П-НПП (годовая) "Отчет о производстве и реализации промышленной продукции" утверждена и доступна для заполнения и подачи всеми респондентами, в том числе предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - заявили в пресс-службе.
В Госстате отметили, что с 6 января 2026 года форма реализована в "Кабинете респондента".
Отчетность принимается 24/7 в электронном виде, а вся необходимая информация по форме передана разработчикам программного обеспечения для электронной отчетности.
"Госстат обеспечил плановые условия для подачи формы №1П-НПП, работает в координации с разработчиками ПО и остается на связи с респондентами для обеспечения удобного и стабильного процесса отчетности", - подчеркнули в пресс-службе.
В службе добавили, что для получения дополнительных разъяснений и практической поддержки предприятия могут воспользоваться:
- функционалом обратной связи Кабинета респондента;
- консультационной поддержкой органов государственной статистики: https://stat.gov.ua/uk/pages/kontakty-shchodo-podannya-form
Кроме того, в Госстате отметили, что:
- форма №1П-НПП (годовая) утверждена приказом Госстата от 03.2025 №50;
- подается с годовой периодичностью;
- содержит информацию только о промышленной продукции, производимой на территории Украины;
- предельный срок подачи за 2025 год – до 28 февраля 2026 года.
Что предшествовало?
Напомним, что накануне сообщалось, что Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины просит премьер-министра Свириденко срочно поручить Госслужбе статистики утвердить и обнародовать новую форму государственной статистической отчетности № 1П-НПП (годовая) для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
