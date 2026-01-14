Бронювання працівників ОПК: Держстат затвердив необхідну форму звітності

З’явилася форма звітності для бронювання від Держстату

Форма державного статистичного спостереження №1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" затверджена та доступна для заповнення і подання всіма респондентами, у тому числі підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Про це Цензор.НЕТ повідомила пресслужба Державної служби статистики.

Звітність доступна для заповнення 

"Держстат інформує, що форма державного статистичного спостереження №1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" затверджена та доступна для заповнення і подання всіма респондентами, у тому числі підприємствами оборонно-промислового комплексу", - заявили у пресслужбі.

У Держстаті зазначили, що з 6 січня 2026 року форма реалізована в "Кабінеті респондента".

Звітність приймається  24/7 в електронному вигляді, а вся необхідна інформація щодо форми передана розробникам програмного забезпечення для електронного звітування.

"Держстат забезпечив планові умови для подання форми №1П-НПП, працює у координації з розробниками ПЗ та залишається на зв’язку з респондентами для забезпечення зручного і стабільного процесу звітування", - наголосили у пресслужбі.

У службі додали, що для отримання додаткових роз’яснень і практичної підтримки підприємства можуть скористатися:

Окрім цього, у Держстаті зазначили, що:

  • форма №1П-НПП (річна) затверджена наказом Держстату від 03.2025 №50;
  • подається з річною періодичністю;
  • містить інформацію тільки про промислову продукцію, яка виробляється на території України;
  • граничний термін подання за 2025 рік – до 28 лютого 2026 року.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що Національна асоціація оборонної промисловості України просить прем'єрку Свириденко терміново доручити Держслужбі статистики затвердити та оприлюднити нову форму державної статистичної звітності № 1П-НПП (річна) для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Побусифікували всіх підряд , в потім за голову хватаються що нема кому робити! Зелена єкономіка дає свої гнилі плоди.
14.01.2026 19:20
 
 