Бронювання працівників ОПК: Держстат затвердив необхідну форму звітності
Форма державного статистичного спостереження №1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" затверджена та доступна для заповнення і подання всіма респондентами, у тому числі підприємствами оборонно-промислового комплексу.
Про це Цензор.НЕТ повідомила пресслужба Державної служби статистики.
Звітність доступна для заповнення
"Держстат інформує, що форма державного статистичного спостереження №1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" затверджена та доступна для заповнення і подання всіма респондентами, у тому числі підприємствами оборонно-промислового комплексу", - заявили у пресслужбі.
У Держстаті зазначили, що з 6 січня 2026 року форма реалізована в "Кабінеті респондента".
Звітність приймається 24/7 в електронному вигляді, а вся необхідна інформація щодо форми передана розробникам програмного забезпечення для електронного звітування.
"Держстат забезпечив планові умови для подання форми №1П-НПП, працює у координації з розробниками ПЗ та залишається на зв’язку з респондентами для забезпечення зручного і стабільного процесу звітування", - наголосили у пресслужбі.
У службі додали, що для отримання додаткових роз’яснень і практичної підтримки підприємства можуть скористатися:
- функціоналом зворотного зв’язку Кабінету респондента;
- консультаційною підтримкою органів державної статистики: https://stat.gov.ua/uk/pages/kontakty-shchodo-podannya-form
Окрім цього, у Держстаті зазначили, що:
- форма №1П-НПП (річна) затверджена наказом Держстату від 03.2025 №50;
- подається з річною періодичністю;
- містить інформацію тільки про промислову продукцію, яка виробляється на території України;
- граничний термін подання за 2025 рік – до 28 лютого 2026 року.
Що передувало?
Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що Національна асоціація оборонної промисловості України просить прем'єрку Свириденко терміново доручити Держслужбі статистики затвердити та оприлюднити нову форму державної статистичної звітності № 1П-НПП (річна) для підприємств оборонно-промислового комплексу.
