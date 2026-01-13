Підприємства ОПК не можуть бронювати працівників: NAUDI просить Свириденко відреагувати
Низка підприємств ОПК не можуть забронювати працівників через неможливість подати державну статистичну звітність.
Про це повідомила Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI), передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, в Асоціації просять прем'єрку Свириденко терміново доручити Держслужбі статистики затвердити та оприлюднити нову форму державної статистичної звітності № 1П-НПП (річна) для підприємств оборонно-промислового комплексу.
Від цього елементу напряму залежить можливість оборонних виробників підтвердити свій статус та забезпечити бронювання ключових працівників.
У NAUDI зазначили, що підприємства ОПК не можуть подати державну статистичну звітність за формою № 1П-НПП (річна), оскільки попередня форма більше не приймається, а нову Держстатом досі не затверджено та не введено в дію.
"Саме ця форма є необхідною для підтвердження обсягу виробництва товарів військового призначення на рівні не менше 50% від загального обсягу виробництва, що є базовою умовою для отримання або продовження статусу критично важливого підприємства", - пояснили там.
Фінансова звітність у низці випадків не дозволяє коректно відобразити ці показники, зокрема коли йдеться про імпортні контракти, тому підтвердження можливе виключно через статистичний звіт за формою 1П-НПП.
Без неї підприємства фактично позбавлені можливості оновити статус критичності, що напряму блокує процес бронювання працівників.
"Ситуацію загострюють встановлені державою строки: після подання документів до Міністерства оборони України їх розгляд триває щонайменше 10 робочих днів, а крайній термін оновлення статусу для застосування прискореної процедури бронювання визначено до 1 лютого 2026 року.
Відсутність затвердженої форми вже сьогодні створює ризики для кадрової стабільності підприємств ОПК та виконання оборонних контрактів", - кажуть у NAUDI.
Також в Асоціації зазначили, що затримка з боку Держстату має прямі наслідки для спроможності української оборонної промисловості працювати в умовах війни.
Інше діло 🤡 з квартал-95, захисники-піарщики Зеленського (за державні гроші 💰) Іванов і Петров з "Ісландія", співаки, танцюристи.
Без всіх вище названих, Україна обійдеться, а ось без самовідданої роботи працівників ОПК перемога просто не можлива!
Давай завалимо нашу освіту, і будемо дальше як зараз нити що немає як технологічну зброю робити, тому що відсутні спеціалісти, та саме хто буде критичну інфраструктуру відновлювати???
Тебе хто буде лічити, тому що психіатри переважно чоловіки???
лояльніважливий комплекс як телефон чи зелені піарщики
а всіх решту можна сирському віддати