Підприємства ОПК не можуть бронювати працівників: NAUDI просить Свириденко відреагувати

Низка підприємств ОПК не можуть забронювати працівників через неможливість подати державну статистичну звітність.

Про це повідомила Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI), передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, в Асоціації просять прем'єрку Свириденко терміново доручити Держслужбі статистики затвердити та оприлюднити нову форму державної статистичної звітності № 1П-НПП (річна) для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Від цього елементу напряму залежить можливість оборонних виробників підтвердити свій статус та забезпечити бронювання ключових працівників.

У NAUDI зазначили, що підприємства ОПК не можуть подати державну статистичну звітність за формою № 1П-НПП (річна), оскільки попередня форма більше не приймається, а нову Держстатом досі не затверджено та не введено в дію.

"Саме ця форма є необхідною для підтвердження обсягу виробництва товарів військового призначення на рівні не менше 50% від загального обсягу виробництва, що є базовою умовою для отримання або продовження статусу критично важливого підприємства", - пояснили там.

Фінансова звітність у низці випадків не дозволяє коректно відобразити ці показники, зокрема коли йдеться про імпортні контракти, тому підтвердження можливе виключно через статистичний звіт за формою 1П-НПП.

Без неї підприємства фактично позбавлені можливості оновити статус критичності, що напряму блокує процес бронювання працівників.

"Ситуацію загострюють встановлені державою строки: після подання документів до Міністерства оборони України їх розгляд триває щонайменше 10 робочих днів, а крайній термін оновлення статусу для застосування прискореної процедури бронювання визначено до 1 лютого 2026 року.

Відсутність затвердженої форми вже сьогодні створює ризики для кадрової стабільності підприємств ОПК та виконання оборонних контрактів", - кажуть у NAUDI.

Також в Асоціації зазначили, що затримка з боку Держстату має прямі наслідки для спроможності української оборонної промисловості працювати в умовах війни.

Читайте: NAUDI закликала Свириденко запровадити фінансову підтримку для пошкоджених підприємств ОПК. ДОКУМЕНТ





