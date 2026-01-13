Підприємства ОПК не можуть бронювати працівників: NAUDI просить Свириденко відреагувати

Низка підприємств ОПК не можуть забронювати працівників через неможливість подати державну статистичну звітність.

Про це повідомила Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI), передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, в Асоціації просять прем'єрку Свириденко терміново доручити Держслужбі статистики затвердити та оприлюднити нову форму державної статистичної звітності № 1П-НПП (річна) для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Від цього елементу напряму залежить можливість оборонних виробників підтвердити свій статус та забезпечити бронювання ключових працівників.

У NAUDI зазначили, що підприємства ОПК не можуть подати державну статистичну звітність за формою № 1П-НПП (річна), оскільки попередня форма більше не приймається, а нову Держстатом досі не затверджено та не введено в дію.

"Саме ця форма є необхідною для підтвердження обсягу виробництва товарів військового призначення на рівні не менше 50% від загального обсягу виробництва, що є базовою умовою для отримання або продовження статусу критично важливого підприємства", - пояснили там.

Фінансова звітність у низці випадків не дозволяє коректно відобразити ці показники, зокрема коли йдеться про імпортні контракти, тому підтвердження можливе виключно через статистичний звіт за формою 1П-НПП.

Без неї підприємства фактично позбавлені можливості оновити статус критичності, що напряму блокує процес бронювання працівників.

"Ситуацію загострюють встановлені державою строки: після подання документів до Міністерства оборони України їх розгляд триває щонайменше 10 робочих днів, а крайній термін оновлення статусу для застосування прискореної процедури бронювання визначено до 1 лютого 2026 року.

Відсутність затвердженої форми вже сьогодні створює ризики для кадрової стабільності підприємств ОПК та виконання оборонних контрактів", - кажуть у NAUDI.

Також в Асоціації зазначили, що затримка з боку Держстату має прямі наслідки для спроможності української оборонної промисловості працювати в умовах війни. 

Читайте: NAUDI закликала Свириденко запровадити фінансову підтримку для пошкоджених підприємств ОПК. ДОКУМЕНТ

Кабмін (14210) ОПК (404) NAUDI (42)
горгаз с премьер лигой может, а оборонка не может! Чудны дела твои! Господи!))
13.01.2026 15:31 Відповісти
Видно працівники ОПК не відносяться до категорії "критично важливих" під час війни.

Інше діло 🤡 з квартал-95, захисники-піарщики Зеленського (за державні гроші 💰) Іванов і Петров з "Ісландія", співаки, танцюристи.
13.01.2026 15:37 Відповісти
Там на тих " оборонних", куди входять приватні автосалони, торгівельні центри, комунальники, будівельники, слюсарі- надомники, скакуни по тротуарній плитці. Загалом- 2 з половиною міліона людей. У реальній оборонці- пару сгтень тисяч від сили.
13.01.2026 15:44 Відповісти
Є пропозиція, не бронювати офіс-менеджерів, адвокатів, нотаріусів, прокурорів, чоловіків-вчителів шкіл, чоловіків-викладачів ЗВО, так як вони реально просто створюють вигляд "активної діяльності", а ось всіх без виключення працівників ОПК бронювати просто необхідно!
Без всіх вище названих, Україна обійдеться, а ось без самовідданої роботи працівників ОПК перемога просто не можлива!
13.01.2026 15:39 Відповісти
Не бреши. Заброньвано від начебто оборонки 2,5 млн. Реально працює- 150- 200 тис. Всі інші - корупція.
13.01.2026 15:46 Відповісти
А де перевірки, де прокуратура, де мобілізація!?
13.01.2026 15:47 Відповісти
Дє, дє, " в каранндє".
13.01.2026 15:54 Відповісти
Якщо будуть перевірки, то ніхто владі хабарі не буде заносити.
13.01.2026 18:34 Відповісти
Та невже, а працівники Епіцентру, купа айтішників які нічого не роблять для МО, купа нібити комунальників, мусора, прокурвори і інша срань - теж від оборонки ідуть чи як? 🤡
13.01.2026 18:05 Відповісти
От такі безмозглі і привели до влади щурів що руйнують Україну, в школах майже немає чоловіків вчителів, та і де ти знайдеш жінок на трудове доприкладу. Так само звідки жінки в нафтогазі чи енергетиці, комуналка, в тому ж ІТ секторі жінок дуже мало.

Давай завалимо нашу освіту, і будемо дальше як зараз нити що немає як технологічну зброю робити, тому що відсутні спеціалісти, та саме хто буде критичну інфраструктуру відновлювати???

Тебе хто буде лічити, тому що психіатри переважно чоловіки???
13.01.2026 18:50 Відповісти
П..ц ти безмозгла та ті ж хірурги то чоловіки переважно, тому що жінки рідко вдало оперують через склад характеру і тиск та відповідальність за операційним столом.
13.01.2026 18:57 Відповісти
Сходіть до Крупи і купіть в неї співробітникам інвалідності. За опт вона вам гарну знижку зробить.
13.01.2026 15:42 Відповісти
Менше 5% знижки не зробить, надто скупа.
13.01.2026 15:48 Відповісти
Їй що, теж треба двушку на москву здавати? Хто б міг подумати...
13.01.2026 15:51 Відповісти
Ну це ж вам не критично лояльні важливий комплекс як телефон чи зелені піарщики
13.01.2026 17:31 Відповісти
Ви чого кипішуєте? Так було задумано,все по плану
13.01.2026 18:30 Відповісти
Зате прокацапських пропагандистів прийняли на державну службу і надали бронь.
13.01.2026 19:00 Відповісти
головне що два язикатих дебіла заброньовані - петров і іванов
а всіх решту можна сирському віддати
13.01.2026 21:34 Відповісти
Саботаж.
14.01.2026 02:16 Відповісти
Ха-ха. Я знаю кучу людей, занимаются херней, забронированы. Это саботаж. Кто-то куда-то не занес
14.01.2026 02:41 Відповісти
 
 