NAUDI закликала Свириденко запровадити фінансову підтримку для пошкоджених підприємств ОПК. ДОКУМЕНТ

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до прем'єрки Юлії Свириденко із закликом вирішити низку питань функціонування підприємств вітчизняного ОПК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Підтримка ОПК

У NAUDI зазначили, що отримують численні звернення учасників Асоціації про запровадження програм фінансової підтримки підприємств для відновлення пошкоджених або знищених виробничих потужностей.

Орієнтовні збитки підприємств складають сотні мільйонів гривень, що ускладнює їхню подальшу діяльність. Чинне нормативно-правове поле не забезпечує належного механізму державної фінансової підтримки для відновлення пошкоджених або знищених потужностей.

У NAUDI нагадали, що не раз звертались до профільних міністерств із пропозиціями щодо внесення відповідних змін, проте цього так і не відбулося.

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Оновлення постанови Кабміну

Інша проблема стосується ухвалення оновленої редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275.

"Розроблений NAUDI проєкт змін до цієї постанови, який повністю відповідає сучасним оперативним і виробничим реаліям, протягом тривалого часу неодноразово направлявся як до Кабінету Міністрів України, так і до профільних міністерств.

Усі підтверджували важливість ухвалення оновленої редакції постанови, однак, починаючи з 2024 року, жодних суттєвих змін внесено не було", - йдеться в повідомленні.

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Defence City

NAUDI нагадала, що 5 жовтня 2025 року в Україні набув чинності закон про спеціальний правовий режим Defence City, що передбачає суттєві податкові пільги та регуляторні спрощення для підприємств оборонно-промислового комплексу.

"Цей режим позиціонувався як швидкий і дієвий інструмент стимулювання розвитку вітчизняного ОПК та нарощування виробничого потенціалу в умовах триваючої агресії.

Передбачалося, що Кабінет Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання ним чинності забезпечить прийняття необхідних нормативно-правових актів для практичної реалізації цього спеціального режиму", - зазначили там.

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Проте необхідні для запуску нормативно-правові акти не прийнято досі.

"У результаті одна з ключових реформ оборонно-промислового комплексу України залишається нереалізованою на практиці й не може виконувати функції, задля яких була ухвалена - забезпечувати швидкий розвиток підприємств ОПК, стимулювати інвестиції, масштабувати виробництво та посилювати спроможності вітчизняного ОПК", - наголосили там.

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Експорт озброєння

У вересні 2025 року президент Зеленський оголосив про відкриття експорту зброї, яка перебуває у профіциті та може бути реалізована за кордоном для отримання додаткових фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення фінансування.

NAUDI підтримала цю ініціативу, оскільки її реалізація дасть стимул для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, сприятиме формуванню іміджу України як надійного гравця на міжнародному ринку озброєнь та зміцненню обороноздатності держави.

"Для цього необхідно терміново розробити та ухвалити прозорі, зрозумілі та недискримінаційні механізми доступу підприємств ОПК до експорту, які дозволять кожному виробнику залучати додаткові ресурси на розвиток та підвищувати спроможність задовольняти потреби оборонного сектору", - пояснили в Асоціації.

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Як розв'язати ці питання?

У NAUDI пропонують такі варіанти:

Запровадження механізму страхування військових ризиків, з можливістю включення страхової премії до собівартості виготовленої продукції;

Запровадження механізму безвідсоткового (або з мінімальним відсотком) кредитування на відновлення виробничих спроможностей підприємств ОПК;

Перерозподіл бюджетних коштів, які були передбачені в Державному бюджеті України на розвиток ОПК на прямі дотації з відновлення пошкоджених або знищених підприємств.

Асоціація закликала прем'єрку взяти ці питання на особистий контроль. NAUDI готова взяти активну участь у необхідних напрацюваннях та надати необхідну експертну допомогу.

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