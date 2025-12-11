NAUDI призвала Свириденко ввести финансовую поддержку для поврежденных предприятий ОПК. ДОКУМЕНТ

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к премьер-министру Юлии Свириденко с призывом решить ряд вопросов функционирования предприятий отечественного ОПК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поддержка ОПК

В NAUDI отметили, что получают многочисленные обращения участников Ассоциации о введении программ финансовой поддержки предприятий для восстановления поврежденных или уничтоженных производственных мощностей.

Ориентировочные убытки предприятий составляют сотни миллионов гривен, что затрудняет их дальнейшую деятельность. Действующее нормативно-правовое поле не обеспечивает надлежащего механизма государственной финансовой поддержки для восстановления поврежденных или уничтоженных мощностей.

В NAUDI напомнили, что не раз обращались к профильным министерствам с предложениями о внесении соответствующих изменений, однако этого так и не произошло.

Читайте также: Украине нужны средства, чтобы производить то оружие, которое у нее уже есть, и поставлять его Силам обороны, - NAUDI

Обновление постановления Кабмина

Другая проблема касается принятия обновленной редакции постановления Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2022 года № 1275.

"Разработанный NAUDI проект изменений к этому постановлению, который полностью соответствует современным оперативным и производственным реалиям, в течение длительного времени неоднократно направлялся как в Кабинет Министров Украины, так и в профильные министерства.

Все подтверждали важность принятия обновленной редакции постановления, однако, начиная с 2024 года, никаких существенных изменений внесено не было", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": NAUDI представила специализированный журнал об отечественном оружии "Frontline Industry". ФОТОрепортаж

Defence City

NAUDI напомнила, что 5 октября 2025 года в Украине вступил в силу закон о специальном правовом режиме Defence City, предусматривающий существенные налоговые льготы и регуляторные упрощения для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Этот режим позиционировался как быстрый и действенный инструмент стимулирования развития отечественного ОПК и наращивания производственного потенциала в условиях продолжающейся агрессии.

Предполагалось, что Кабинет Министров Украины в течение одного месяца со дня вступления его в силу обеспечит принятие необходимых нормативно-правовых актов для практической реализации этого специального режима", - отметили там.

Читайте: Искусственные ограничения экспорта оружия вредят украинским производителям, армии и экономике, - Гончаров

Однако необходимые для запуска нормативно-правовые акты до сих пор не приняты.

"В результате одна из ключевых реформ оборонно-промышленного комплекса Украины остается нереализованной на практике и не может выполнять функции, для которых была принята - обеспечивать быстрое развитие предприятий ОПК, стимулировать инвестиции, масштабировать производство и усиливать возможности отечественного ОПК", - подчеркнули там.

Читайте также: Предприятия ОПК вынуждены самостоятельно восстанавливать производство после обстрелов: это приводит к срывам контрактов

Экспорт вооружения

В сентябре 2025 года президент Зеленский объявил об открытии экспорта оружия, которое находится в профиците и может быть реализовано за рубежом для получения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения финансирования.

NAUDI поддержала эту инициативу, поскольку ее реализация даст стимул для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, будет способствовать формированию имиджа Украины как надежного игрока на международном рынке вооружений и укреплению обороноспособности государства.

"Для этого необходимо срочно разработать и принять прозрачные, понятные и недискриминационные механизмы доступа предприятий ОПК к экспорту, которые позволят каждому производителю привлекать дополнительные ресурсы на развитие и повышать способность удовлетворять потребности оборонного сектора", - пояснили в Ассоциации.

Читайте также: Предприятия ОПК готовы производить больше оружия, не хватает только финансирования, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

Как решить эти вопросы?

В NAUDI предлагают следующие варианты:

Введение механизма страхования военных рисков с возможностью включения страховой премии в себестоимость произведенной продукции;

Введение механизма беспроцентного (или с минимальным процентом) кредитования на восстановление производственных мощностей предприятий ОПК;

Перераспределение бюджетных средств, которые были предусмотрены в Государственном бюджете Украины на развитие ОПК, на прямые дотации на восстановление поврежденных или уничтоженных предприятий.

Ассоциация призвала премьер-министра взять эти вопросы на личный контроль. NAUDI готова принять активное участие в необходимых разработках и предоставить необходимую экспертную помощь.

Смотрите: "Украинская бронетехника" представила боевую версию НРК Protector: управление на расстоянии до 400 км. ВИДЕО







