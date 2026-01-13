Предприятия ОПК не могут бронировать работников: NAUDI просит Свириденко отреагировать

Ряд предприятий ОПК не могут зарезервировать работников из-за невозможности подать государственную статистическую отчетность.

Об этом сообщила Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI), передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Так, в Ассоциации просят премьер-министра Свириденко срочно поручить Госслужбе статистики утвердить и обнародовать новую форму государственной статистической отчетности № 1П-НПП (годовая) для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

От этого элемента напрямую зависит возможность оборонных производителей подтвердить свой статус и обеспечить бронирование ключевых работников.

В NAUDI отметили, что предприятия ОПК не могут подать государственную статистическую отчетность по форме № 1П-НПП (годовая), поскольку предыдущая форма больше не принимается, а новая Госстатом до сих пор не утверждена и не введена в действие.

"Именно эта форма необходима для подтверждения объема производства товаров военного назначения на уровне не менее 50% от общего объема производства, что является базовым условием для получения или продления статуса критически важного предприятия", - пояснили там.

Финансовая отчетность в ряде случаев не позволяет корректно отразить эти показатели, в частности когда речь идет об импортных контрактах, поэтому подтверждение возможно исключительно через статистический отчет по форме 1П-НПП.

Без нее предприятия фактически лишены возможности обновить статус критичности, что напрямую блокирует процесс бронирования работников.

"Ситуацию обостряют установленные государством сроки: после подачи документов в Министерство обороны Украины их рассмотрение длится не менее 10 рабочих дней, а крайний срок обновления статуса для применения ускоренной процедуры бронирования определен до 1 февраля 2026 года.

Отсутствие утвержденной формы уже сегодня создает риски для кадровой стабильности предприятий ОПК и выполнения оборонных контрактов", - говорят в NAUDI.

Также в Ассоциации отметили, что задержка со стороны Госстата имеет прямые последствия для способности украинской оборонной промышленности работать в условиях войны.

Читайте: NAUDI призвала Свириденко ввести финансовую поддержку для поврежденных предприятий ОПК. ДОКУМЕНТ





