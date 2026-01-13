РУС
Предприятия ОПК не могут бронировать работников: NAUDI просит Свириденко отреагировать

ОПК не может бронировать работников: обращение к Свириденко

Ряд предприятий ОПК не могут зарезервировать работников из-за невозможности подать государственную статистическую отчетность.

Об этом сообщила Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI), передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, в Ассоциации просят премьер-министра Свириденко срочно поручить Госслужбе статистики утвердить и обнародовать новую форму государственной статистической отчетности № 1П-НПП (годовая) для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

От этого элемента напрямую зависит возможность оборонных производителей подтвердить свой статус и обеспечить бронирование ключевых работников.

В NAUDI отметили, что предприятия ОПК не могут подать государственную статистическую отчетность по форме № 1П-НПП (годовая), поскольку предыдущая форма больше не принимается, а новая Госстатом до сих пор не утверждена и не введена в действие.

"Именно эта форма необходима для подтверждения объема производства товаров военного назначения на уровне не менее 50% от общего объема производства, что является базовым условием для получения или продления статуса критически важного предприятия", - пояснили там.

Финансовая отчетность в ряде случаев не позволяет корректно отразить эти показатели, в частности когда речь идет об импортных контрактах, поэтому подтверждение возможно исключительно через статистический отчет по форме 1П-НПП.

Без нее предприятия фактически лишены возможности обновить статус критичности, что напрямую блокирует процесс бронирования работников.

"Ситуацию обостряют установленные государством сроки: после подачи документов в Министерство обороны Украины их рассмотрение длится не менее 10 рабочих дней, а крайний срок обновления статуса для применения ускоренной процедуры бронирования определен до 1 февраля 2026 года.

Отсутствие утвержденной формы уже сегодня создает риски для кадровой стабильности предприятий ОПК и выполнения оборонных контрактов", - говорят в NAUDI.

Также в Ассоциации отметили, что задержка со стороны Госстата имеет прямые последствия для способности украинской оборонной промышленности работать в условиях войны. 

+3
горгаз с премьер лигой может, а оборонка не может! Чудны дела твои! Господи!))
13.01.2026 15:31 Ответить
+3
Видно працівники ОПК не відносяться до категорії "критично важливих" під час війни.

Інше діло 🤡 з квартал-95, захисники-піарщики Зеленського (за державні гроші 💰) Іванов і Петров з "Ісландія", співаки, танцюристи.
13.01.2026 15:37 Ответить
+2
Сходіть до Крупи і купіть в неї співробітникам інвалідності. За опт вона вам гарну знижку зробить.
13.01.2026 15:42 Ответить
горгаз с премьер лигой может, а оборонка не может! Чудны дела твои! Господи!))
13.01.2026 15:31 Ответить
Видно працівники ОПК не відносяться до категорії "критично важливих" під час війни.

Інше діло 🤡 з квартал-95, захисники-піарщики Зеленського (за державні гроші 💰) Іванов і Петров з "Ісландія", співаки, танцюристи.
13.01.2026 15:37 Ответить
Там на тих " оборонних", куди входять приватні автосалони, торгівельні центри, комунальники, будівельники, слюсарі- надомники, скакуни по тротуарній плитці. Загалом- 2 з половиною міліона людей. У реальній оборонці- пару сгтень тисяч від сили.
13.01.2026 15:44 Ответить
Є пропозиція, не бронювати офіс-менеджерів, адвокатів, нотаріусів, прокурорів, чоловіків-вчителів шкіл, чоловіків-викладачів ЗВО, так як вони реально просто створюють вигляд "активної діяльності", а ось всіх без виключення працівників ОПК бронювати просто необхідно!
Без всіх вище названих, Україна обійдеться, а ось без самовідданої роботи працівників ОПК перемога просто не можлива!
13.01.2026 15:39 Ответить
Не бреши. Заброньвано від начебто оборонки 2,5 млн. Реально працює- 150- 200 тис. Всі інші - корупція.
13.01.2026 15:46 Ответить
А де перевірки, де прокуратура, де мобілізація!?
13.01.2026 15:47 Ответить
Дє, дє, " в каранндє".
13.01.2026 15:54 Ответить
Сходіть до Крупи і купіть в неї співробітникам інвалідності. За опт вона вам гарну знижку зробить.
13.01.2026 15:42 Ответить
Менше 5% знижки не зробить, надто скупа.
13.01.2026 15:48 Ответить
Їй що, теж треба двушку на москву здавати? Хто б міг подумати...
13.01.2026 15:51 Ответить
головне що мусора не навчені воювати заброньовані
13.01.2026 16:03 Ответить
 
 