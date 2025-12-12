Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликає усунути правову колізію, що ускладнює бронювання працівників оборонних підприємств, визнаних критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку NAUDI у фейсбуці.

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Нових працівників забронювати майже неможливо

"Відповідно до чинного законодавства, підприємства оборонно-промислового комплексу, визнані критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий, період мають право бронювати 100% військовозобов’язаних працівників. Однак чинна редакція Порядку створила правову колізію: після отримання статусу критично важливого підприємства забронювати нових працівників фактично неможливо, оскільки за новим порядком фіксується гранична чисельність заброньованих працівників", - ідеться в повідомленні.

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Розширення виробництва, релокація та експорт вимагають збільшення кількості заброньованих фахівців

Водночас підприємства розширюють виробництво, здійснюють релокацію, на порозі – відкриття експорту. Усі ці чинники вимагають збільшення кількості робочих місць і – відповідно – заброньованих працівників.

Таким чином підприємства ОПК можуть бути позбавлені можливості залучати нових фахівців без ризику їхньої мобілізації. Тим часом пункт 5 Порядку прямо гарантує бронювання всім працівникам критично важливих установ.

Це створює кадрові ризики та негативно позначається на галузі, яка сьогодні під постійними обстрілами та забезпечує державу озброєнням.

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Порядок має гарантувати 100% бронювання всього персоналу, включно з новоприйнятими

NAUDI закликає терміново усунути наявну правову колізію в Порядку та чітко передбачити можливість бронювання всіх працівників підприємств ОПК у 100-відсотковому обсязі — включно з новоприйнятими, незалежно від дати їхнього працевлаштування.

"Своєчасне врегулювання питання — запорука стабільної роботи галузі та зміцнення національної безпеки", - наголошують в асоціації.

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