Бізнес просить уряд змінити правила перебронювання працівників критичних підприємств

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду України з проханням вдосконалити процедуру перебронювання військовозобов'язаних працівників для підприємств зі статусом критично важливих.

Як ідеться в повідомленні Асоціації, бізнес пропонує перебронювання військовозобов'язаних працівників із чинною відстрочкою в безперервному режимі, або скоротити технічний інтервал перебронювання до трьох годин із моменту подачі заявки.

У такий спосіб перебронювання буде можливим відразу після ухвалення рішення про підтвердження статусу "критично важливого підприємства".

"Чинні норми постанови Кабінету Міністрів України №76 встановлюють 72-годинний період для автоматичного переведення працівника на спеціальний військовий облік, і цей же механізм застосовується при повторному бронюванні. Представники бізнесу зазначають, що в багатьох компаній бронювання співробітників автоматично завершаться, коли спливе чинний статус критичності. Для значної частини компаній цей строк припадає на перші числа грудня 2025 року", – зауважили в ЄБА.

При цьому навіть після отримання наказу про підтвердження критичного статусу компанії наразі не мають технічної можливості завчасно перебронювати своїх працівників на новий строк дії критичності. Тож підприємства фактично змушені чекати завершення чинних відстрочок, що створює проміжок, коли ключові працівники можуть бути мобілізовані.

У результаті підприємства ризикують втратити необхідних працівників. Бізнес повідомляє про непоодинокі випадки, коли заброньовані працівники отримували повістки вже наступного дня після завершення строку поточного бронювання.

Відтак, бізнес пропонує запровадити механізм безперервного перебронювання – тобто можливість продовжувати бронювання працівників без очікування 72 годин і до завершення строку чинних відстрочок. Одним із рішень Асоціація пропонує скоротити технічний інтервал перебронювання до трьох годин із моменту подання заявки підприємством.

Для реалізації цих рішень Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України з проханням підготувати та внести відповідні зміни до постанови Кабміну №76 та до Міністерства цифрової трансформації України – з проханням забезпечити технічну реалізацію можливості автоматичного безперервного перебронювання.

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Як повідомлялося, раніше в листопаді Кабінет Міністрів дозволив компаніям, що розробляють оборонні технології та інновації без залучення бюджетних коштів, отримувати статус критично важливих і бронювати працівників від мобілізації.

До того Міністерство оборони вперше затвердило Критерії для визначення підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності критично важливими для національної економіки. Раніше критичність підприємств ОПК визначав ліквідований Мінстратегпром.

Відтак, оборонне відомство України розпочало офіційний прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу. Ті підприємства, які отримати статус критично важливого раніше, зберігатимуть його до завершення дії такого рішення. Це дозволяє їм бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.