За бронирование от мобилизации пиарщика Зеленского Петрова платят из бюджета, - Железняк. ВИДЕО
Политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации. На это тратятся деньги налогоплательщиков.
Об этом в своем расследовании рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Парламентарий отметил, что на своих каналах Петров и Иванов имеют "привычку": каждого, кто критикует Ермака, сразу записывать в "уклонистов" и обвинять в "договоренностях" об отсрочке.
"Мы решили проверить, как с такой якобы патриотической позицией они сами чувствуют себя в глубоком тылу. И, сюрприз: оба забронированы. Причем в структурах, приближенных к власти", - рассказал Железняк.
Где работают Петров и Иванов?
В расследовании установили, что Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище".
Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
"Бронирование они получили как раз после атаки на НАБУ и САП, которую так старательно оправдывали в эфирах", - добавил Железняк.
Также парламентарий отметил, что за бронирование Петрова платят из бюджета.
"Но есть и хорошая новость - так как это государственные деньги, то здесь будет несколько статей одновременно. И заявление в правоохранительные органы мы конечно подадим.
Учитывая, как часто он с июля ведет стримы из студии "Исландии" днем, то думаю наличие такого важного сотрудника в "Мемориальном кладбище" на рабочем месте за это время легко проверить", - подытожил нардеп.
Что предшествовало?
- Ранее Железняк обнародовал расследование, в котором рассказал, что месть Николову за разоблачение коррупции в Минобороны организовал "черный медиакиллер Банковой" Петров.
- Известно, что военный призвал правоохранителей расследовать деятельность Петрова.
Что известно о Петрове?
По данным СМИ, во время президентства Виктора Януковича Петров устраивал акции против оппозиции.
В мае 2013 года к протестующим митинга "Вставай, Украина!" выехал бронетранспортер, а на активистов и журналистов напали наемные молодые люди, одним из которых был Вадим Титушко. Владимир Петров сначала признал, что арендовал машину для акции. Но потом это отрицал.
По данным СМИ, во время президентства Виктора Януковича компания Петрова работала на Банковую. Известно, что в перерыве между выборами Петров работал против оппозиционных Януковичу журналистов.
До 2014 года и после Петров продвигал антиукраинские нарративы и вел эфиры с откровенно пророссийскими лицами.
В 2014 году Петров издевался над заявлениями украинской власти о том, что Россия открыто вторглась.
В эфире своего "Люмпен шоу" Петров в 2014 году сравнивал новости с оккупированных территорий с новостями из Украины и делал вывод, что в Украине дела хуже, поскольку все воруют.
В 2015 году Петров в своем проекте "Люмпен шоу" утверждал, что Вооруженные Силы Украины якобы обстреливают мирных жителей временно оккупированного Донецка.
В 2015 году в беседе с Дмитрием Филимоновым – бывшим журналистом из Украины, который сейчас живет в России и открыто поддерживает войну, Петров восхищался смелостью тогда еще живого главаря "ДНР" Александра Захарченко.
26 сентября 2023 года Петров заявил в стриме у Натальи Мосейчук, что работает на Офис президента и его главу Андрея Ермака.
Однако в ноябре 2023 года опроверг, что работает на ОП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зараз іде активна робота над посиленням відповідальності за ухиляння від мобілізації та СЗЧ. Після того як Буданов публічно підняв це питання вже як голова ОП, стало зрозуміло: держава переходить до жорстких рішень, саме тому я хочу донести до народних обранців наступне:
Ви ж і без мене розумієте, чому мобілізація провалена, а переповнені добровольцями у 2022-му військкомати перетворились на примусові буцегарні?
Ви ж розумієте, що ми на межі соціального вибуху?
Я не раз попереджав: попередній закон не дасть ефекту. І справа не лише в корупції ТЦК чи ВЛК, у ваших законах немає фундаменту:
- СПРАВЕДЛИВОСТІ,
- ОСОБИСТОГО ПРИКЛАДУ,
- РІВНОПРАВНОСТІ.
Поки:
- у Прем'єр-міністра брат в Англії,
- у секретаря РНБО родина в США,
- депутати, які публічно засуджують "ухилянтів", ховатимуть власних чоловіків за кордоном,
- діти призовного віку мерів будуть з Україною лише в серці та думках, а високі чиновники, виходячи у відставку, ідуть не на фронт, а ховаються за списками спецслужб - люди в ці рішення не повірять!
У нас тисячі чоловіків до 60 років, колишніх поліцейських, прокурорів, суддів, СБУшників, військових, які "зникли з обліку", забронювались, зробили інвалідності - а ці люди давали присягу!
Зробіть просто: або протягом місяця вони стають до війська, або втрачають звання, пільги й привілеї, отримуючи мінімальну пенсію, бо в країні - війна!
Бо інакше все це виглядає не як захист держави, а як репресії проти бідних і безправних - і саме ці слова я чую від партнерів!
Якщо влада справді хоче врятувати Державу й Націю, то почніть із себе.
Зробіть так, щоб люди побачили справедливість і тоді вони підуть самі.
Та навіть ти - з того самого числа. Неодноразово помічав за тобою їхні висери.
Роби висновки на рахунок своїх когнитивних здібностей
Хоча якщо в тебе баняк тільки для харчів то медицина тут безсила
Оця картинка - з групи шанувальників ЗЕ...
(далі читайте за ссиллю)
Таке соціологія не покаже. Там всі 146 відсотків підтримки
Але внутрішню соціологію зе знає і тому зробить все щоб виборів не було, або було так як зручно йому.
Але поки є такі вислови "Ми у Сполучених Штатах не бачили лідера, подібного до нього, з часів Авраама Лінкольна" Кіт Келог то і будуть відростати крила
Бо, якщо воно ходить, як качка, крякає, як качка і виглядає, як качка - то це і є качка.
Від цього Лідар зразу стане не артистом розмовного жанру - а полководцем стратегом і тактиком, за яким підуть у бій бійці?
Брехня ще нікого до добра не довела.