5 903 36

За бронирование от мобилизации пиарщика Зеленского Петрова платят из бюджета, - Железняк. ВИДЕО

Политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации. На это тратятся деньги налогоплательщиков.

Об этом в своем расследовании рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Парламентарий отметил, что на своих каналах Петров и Иванов имеют "привычку": каждого, кто критикует Ермака, сразу записывать в "уклонистов" и обвинять в "договоренностях" об отсрочке.

"Мы решили проверить, как с такой якобы патриотической позицией они сами чувствуют себя в глубоком тылу. И, сюрприз: оба забронированы. Причем в структурах, приближенных к власти", - рассказал Железняк.

Где работают Петров и Иванов?

В расследовании установили, что Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище".

Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".

"Бронирование они получили как раз после атаки на НАБУ и САП, которую так старательно оправдывали в эфирах", - добавил Железняк.

Также парламентарий отметил, что за бронирование Петрова платят из бюджета.

"Но есть и хорошая новость - так как это государственные деньги, то здесь будет несколько статей одновременно. И заявление в правоохранительные органы мы конечно подадим.

Учитывая, как часто он с июля ведет стримы из студии "Исландии" днем, то думаю наличие такого важного сотрудника в "Мемориальном кладбище" на рабочем месте за это время легко проверить", - подытожил нардеп.

Что предшествовало?

Что известно о Петрове?

По данным СМИ, во время президентства Виктора Януковича Петров устраивал акции против оппозиции.

В мае 2013 года к протестующим митинга "Вставай, Украина!" выехал бронетранспортер, а на активистов и журналистов напали наемные молодые люди, одним из которых был Вадим Титушко. Владимир Петров сначала признал, что арендовал машину для акции. Но потом это отрицал.

По данным СМИ, во время президентства Виктора Януковича компания Петрова работала на Банковую. Известно, что в перерыве между выборами Петров работал против оппозиционных Януковичу журналистов.

До 2014 года и после Петров продвигал антиукраинские нарративы и вел эфиры с откровенно пророссийскими лицами.

В 2014 году Петров издевался над заявлениями украинской власти о том, что Россия открыто вторглась.

В эфире своего "Люмпен шоу" Петров в 2014 году сравнивал новости с оккупированных территорий с новостями из Украины и делал вывод, что в Украине дела хуже, поскольку все воруют.

В 2015 году Петров в своем проекте "Люмпен шоу" утверждал, что Вооруженные Силы Украины якобы обстреливают мирных жителей временно оккупированного Донецка.

В 2015 году в беседе с Дмитрием Филимоновым – бывшим журналистом из Украины, который сейчас живет в России и открыто поддерживает войну, Петров восхищался смелостью тогда еще живого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

26 сентября 2023 года Петров заявил в стриме у Натальи Мосейчук, что работает на Офис президента и его главу Андрея Ермака.

Однако в ноябре 2023 года опроверг, что работает на ОП.

Автор: 

Денис Ярославський:

Зараз іде активна робота над посиленням відповідальності за ухиляння від мобілізації та СЗЧ. Після того як Буданов публічно підняв це питання вже як голова ОП, стало зрозуміло: держава переходить до жорстких рішень, саме тому я хочу донести до народних обранців наступне:

Ви ж і без мене розумієте, чому мобілізація провалена, а переповнені добровольцями у 2022-му військкомати перетворились на примусові буцегарні?

Ви ж розумієте, що ми на межі соціального вибуху?

Я не раз попереджав: попередній закон не дасть ефекту. І справа не лише в корупції ТЦК чи ВЛК, у ваших законах немає фундаменту:

- СПРАВЕДЛИВОСТІ,

- ОСОБИСТОГО ПРИКЛАДУ,

- РІВНОПРАВНОСТІ.

Поки:

- у Прем'єр-міністра брат в Англії,

- у секретаря РНБО родина в США,

- депутати, які публічно засуджують "ухилянтів", ховатимуть власних чоловіків за кордоном,

- діти призовного віку мерів будуть з Україною лише в серці та думках, а високі чиновники, виходячи у відставку, ідуть не на фронт, а ховаються за списками спецслужб - люди в ці рішення не повірять!

У нас тисячі чоловіків до 60 років, колишніх поліцейських, прокурорів, суддів, СБУшників, військових, які "зникли з обліку", забронювались, зробили інвалідності - а ці люди давали присягу!

Зробіть просто: або протягом місяця вони стають до війська, або втрачають звання, пільги й привілеї, отримуючи мінімальну пенсію, бо в країні - війна!

Бо інакше все це виглядає не як захист держави, а як репресії проти бідних і безправних - і саме ці слова я чую від партнерів!

Якщо влада справді хоче врятувати Державу й Націю, то почніть із себе.

Зробіть так, щоб люди побачили справедливість і тоді вони підуть самі.
А ухилянти все рівно ви
Хто тут з зебільних ботів і надалі буде брехати, що подоляк їм не платить бабла за їх висери? Он, такі ЛОМи прилаштовані на такі жирнючі ставки(посади), аби лиш срали вчасно і гучно! І це без преміальних в конвертах...
ніяка справедливість не заставить ухилянта мобілізуватися до війська.Навіть коли мобілізують військових пенсіонерів,він вигадає іншу причину.Це ссикуни. І вони будуть далі шукати на кого перекласти власну відповідальність.Яйця вони або є,або іх взагалі немає.
12.01.2026 10:51 Ответить
Справедливість дасть право ухилянта покарати включно до розстрілу.А вже це заставить ухилянта...і далі по тексту.А на рахунок "ссикунів" найкраще сказав Ремарк - "героїзм - це яма,у яку людина попадає через власну необережність"...Так шо "єслі родіна прікажет бить гєроєм у нас гєроєм становіцца любой"...перепрошую за москальську цитату...
12.01.2026 11:19 Ответить
А толку ще посилювати? Буде ще більше сзч і напруження в суспільстві, це вже аксіома, різьбу можна перетягнути.
12.01.2026 11:26 Ответить
Якийсь непорядок. Де ж Сідарофф?
12.01.2026 10:03 Ответить
Там:"А Іванов приніс з собою стакан", ось сідарофф там.
12.01.2026 10:55 Ответить
ценний кадр.
12.01.2026 10:04 Ответить
А ухилянти все рівно ви
12.01.2026 10:08 Ответить
А от цікаво хто є аудиторією ціх шмурдяків?!! Хоча в нас є багато поціновувачів такого роду бдсм
12.01.2026 10:10 Ответить
судячи з того, як тут, на форумі цензора постійно транслюються їхні побрехеньки - аудиторія в них чималенька.
Та навіть ти - з того самого числа. Неодноразово помічав за тобою їхні висери.
12.01.2026 10:19 Ответить
Який же ти скучний подоляцький боте. тупий як корок
12.01.2026 10:23 Ответить
Я не казатиму, що ти подляцький бот. Але те що ти дебіл - то це 100%
12.01.2026 10:51 Ответить
Дибіл і тебе тригерить Ай яй яй.
Роби висновки на рахунок своїх когнитивних здібностей
Хоча якщо в тебе баняк тільки для харчів то медицина тут безсила
12.01.2026 10:58 Ответить
І ще, приклад наводить військовий https://t.me/dragonspech/9628 Дмитро Каленчук-Вовнянко:

Оця картинка - з групи шанувальників ЗЕ...
(далі читайте за ссиллю)
12.01.2026 10:21 Ответить
ну на справді не шанувальники ті бабусі. Бо я скільки не спілкувася, всі навіть у селі його з кізяками мішють. Бо мабуть є онуки. А що я чую на рибалці від дідів. Іноді дивуюсь в доброму сенсі

Таке соціологія не покаже. Там всі 146 відсотків підтримки

Але внутрішню соціологію зе знає і тому зробить все щоб виборів не було, або було так як зручно йому.

Але поки є такі вислови "Ми у Сполучених Штатах не бачили лідера, подібного до нього, з часів Авраама Лінкольна" Кіт Келог то і будуть відростати крила
12.01.2026 10:31 Ответить
Дякую вам сину, но хату перепишу на кішку
12.01.2026 10:52 Ответить
Хто тут з зебільних ботів і надалі буде брехати, що подоляк їм не платить бабла за їх висери? Он, такі ЛОМи прилаштовані на такі жирнючі ставки(посади), аби лиш срали вчасно і гучно! І це без преміальних в конвертах...
12.01.2026 10:16 Ответить
Біба і Боба-два довбой@ба.
12.01.2026 10:24 Ответить
Ця мразота, на кшалт Петрова, при любий владі живе прекрасно! Тільки стрічки міняють з жовто - блакитної на "колорадські".....та мають по декілька громадянства...та медалі від усіх Гарантів та агресора,на всяк випадок. А де Ж Єрмак?? Де підозри від НАБУ? Чернишовим пляшки під ялинками, а нам тут про якусь мокрицю Петрова відволікають...
12.01.2026 10:26 Ответить
А кто ещё,все кварталисты присосаны к бюджету,все оплачивает налогоплательщик,который их уже не может терпеть.
12.01.2026 10:28 Ответить
От ці двоє з ларця теж не переконують пересічних, що вибори-2019 - це був реванш Антимайдану?

Бо, якщо воно ходить, як качка, крякає, як качка і виглядає, як качка - то це і є качка.
12.01.2026 10:43 Ответить
Усі прихильники Зеленського заброньовани.
12.01.2026 10:45 Ответить
Ви зовсім знахабніли, таке потужне, та за свої гроші, забули додати, що це зроблено на прохання населення.
12.01.2026 10:49 Ответить
так сми и так отсрочка?
12.01.2026 10:54 Ответить
Щось Дімон-Гордон грозився, грозився на них, що в СБУ справу на них заведуть, але діло далі погроз не пішло... Мабуть самому Дімону з СБУ пальчиком пригрозили...
12.01.2026 10:56 Ответить
Кстати, вот такими мелкими "зрадными" вбросами разлагают страну изнутри, приучают народ ненавидеть собственную страну и власти. Технология которой не одна тысяча лет.
12.01.2026 10:58 Ответить
Маленький вброс, десять, сто, тысяча и вот уже несчастный пересичный до конца жизни плюется и хочет побить палками своих горе-правителей и вообще его тошнит от собственный помойной страны.
12.01.2026 11:08 Ответить
Що Ви пропонуєте? Заборонити писати правду про квартал95, які вони дібіли?
Від цього Лідар зразу стане не артистом розмовного жанру - а полководцем стратегом і тактиком, за яким підуть у бій бійці?
Брехня ще нікого до добра не довела.
12.01.2026 11:27 Ответить
І це мусить когось дивувати? Вкрай потрібна президенту людина мусить бути при президенті. Він же потрібний! Не те що, невідомо хто.
12.01.2026 11:13 Ответить
Зеленський бронює своїх пропагандистів, американці своїх грантових пацюків теж забронювали... і тільки сільський Петро має віддавати борг країні...
12.01.2026 11:16 Ответить
Є якийсь фільм, де король/цар мочиться прямо збоку трону на очах у всіх придворних. На питання оточуючих, нащо він це робить, він відповідає: "А нащо взагалі влада, якщо нею не можна зовживати?".
12.01.2026 11:18 Ответить
В Україні чітко сформований неофеодальній устрій держави, от тільки середньовічні феодали,коли починалась війна,вдягали лати ,брали до рук зброю і першими ішли захищати свої маєтки та землю а сьогоді всі феодали ховаються за спинами своїх рабів та примушують посполитих захищати їхнє мано та гнути за їхністаки.Зелена,обрізана разота ,допомагає кацапам знщувати українців.
12.01.2026 11:26 Ответить
Все вірно, а стаду ндравіца
12.01.2026 11:29 Ответить
 
 