За бронювання від мобілізації піарника Зеленського Петрова платять з бюджету, - Железняк. ВIДЕО

Політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації. На це витрачають гроші плаників податків.

Про це у своєму розслідуванні розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Парламентар зауважив, на своїх каналах Петров та Іванов мають "звичку": кожного, хто критикує Єрмака, одразу записувати в "ухилянти" і звинувачувати в "домовленостях" про відстрочку.

"Ми вирішили перевірити, як із такою начебто патріотичною позицією вони самі почуваються в глибокому тилу. І, сюрприз: обидва заброньовані. Причому в структурах, наближених до влади", - розповів Железняк.

Де працюють Петров та Іванов?

У розслідуванні встановили, що Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище".

Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".

"Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП, яку так старанно виправдовували в ефірах", - додав Железняк.

Також парламентар зауважив, що за бронювання Петрова платять з бюджету.

"Але є і добра новина- так як це державні гроші, то тут буде декілька статей одночасно. І заяву в правоохоронні органи ми звичайно подамо.



Враховуючи як часто він з липня веде стріми з студії "Ісландії" вдень, то думаю наявність такого важливого співробітника у "Меморіальному кладовищі" на робочому місці за цей час легко перевірити", - підсумував нардеп.

Що передувало?

Раніше Железняк оприлюднив розслідування, в якому розповів, що помсту Ніколову за викриття корупції у Міноборони організував "чорний медіакілер Банкової" Петров.

Відомо, що військовий закликав правоохоронців розслідувати діяльність Петрова .

Що відомо про Петрова?

За даними ЗМІ, в часи президентства Віктора Януковича Петров влаштовував акції проти опозиції.

У травні 2013 року до протестувальників мітингу "Вставай, Україно!" виїхав бронетранспортер, а на активістів та журналістів напали наймані молодики, одним з яких був Вадим Тітушко. Володимир Петров спочатку визнав, що орендував машину для акції. Але потім це заперечував.

За даними ЗМІ, у часи президентства Віктора Януковича компанія Петрова працювала на Банкову. Відомо, що у перерві між виборами Петров працював проти опозиційних до Януковича журналістів.

До 2014 року та після Петров просував антиукраїнські наративи та вів ефіри з відверто проросійськими особами.

У 2014 році Петров знущався із заяв української влади, що Росія відкрито вторглася.

В ефірі свого "Люмпен шоу" Петров у 2014 році порівнював новини з окупованих територій із новинами з України й робив висновок, що в Україні справи гірші, оскільки всі крадуть.

У 2015 році Петров у своєму проєкті "Люмпен шоу" стверджував, що Збройні Сили України нібито обстрілюють мирних жителів тимчасово окупованого Донецька.

У 2015 році в бесіді із Дмитром Філімоновим – колишнім журналістом з України, який зараз живе в Росії й відкрито підтримує війну, Петров захоплювався сміливістю тоді ще живого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

26 вересня 2023 року Петров заявив на стрімі у Наталі Мосейчук, що працює на Офіс президента і його главу Андрія Єрмака.

Проте у листопаді 2023 року заперечив, що працює на ОП.

