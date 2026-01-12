За бронювання від мобілізації піарника Зеленського Петрова платять з бюджету, - Железняк. ВIДЕО

Політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації. На це витрачають гроші плаників податків.

Про це у своєму розслідуванні розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Парламентар зауважив, на своїх каналах Петров та Іванов мають "звичку": кожного, хто критикує Єрмака, одразу записувати в "ухилянти" і звинувачувати в "домовленостях" про відстрочку.

"Ми вирішили перевірити, як із такою начебто патріотичною позицією вони самі почуваються в глибокому тилу. І, сюрприз: обидва заброньовані. Причому в структурах, наближених до влади", - розповів Железняк.

Де працюють Петров та Іванов?

У розслідуванні встановили, що Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище".

Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".

"Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП, яку так старанно виправдовували в ефірах", - додав Железняк.

Також парламентар зауважив, що за бронювання Петрова платять з бюджету.

"Але є і добра новина- так як це державні гроші, то тут буде декілька статей одночасно. І заяву в правоохоронні органи ми звичайно подамо.

Враховуючи як часто він з липня веде стріми з студії "Ісландії" вдень, то думаю наявність такого важливого співробітника у "Меморіальному кладовищі" на робочому місці за цей час легко перевірити", - підсумував нардеп.

Що передувало?

Що відомо про Петрова?

За даними ЗМІ, в часи президентства Віктора Януковича Петров влаштовував акції проти опозиції.

У травні 2013 року до протестувальників мітингу "Вставай, Україно!" виїхав бронетранспортер, а на активістів та журналістів напали наймані молодики, одним з яких був Вадим Тітушко. Володимир Петров спочатку визнав, що орендував машину для акції. Але потім це заперечував.

За даними ЗМІ, у часи президентства Віктора Януковича компанія Петрова працювала на Банкову. Відомо, що у перерві між виборами Петров працював проти опозиційних до Януковича журналістів.

До 2014 року та після Петров просував антиукраїнські наративи та вів ефіри з відверто проросійськими особами.

У 2014 році Петров знущався із заяв української влади, що Росія відкрито вторглася.

В ефірі свого "Люмпен шоу" Петров у 2014 році порівнював новини з окупованих територій із новинами з України й робив висновок, що в Україні справи гірші, оскільки всі крадуть.

У 2015 році Петров у своєму проєкті "Люмпен шоу" стверджував, що Збройні Сили України нібито обстрілюють мирних жителів тимчасово окупованого Донецька.

У 2015 році в бесіді із Дмитром Філімоновим – колишнім журналістом з України, який зараз живе в Росії й відкрито підтримує війну, Петров захоплювався сміливістю тоді ще живого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

26 вересня 2023 року Петров заявив на стрімі у Наталі Мосейчук, що працює на Офіс президента і його главу Андрія Єрмака.

Проте у листопаді 2023 року заперечив, що працює на ОП.

Автор: 

бронювання (420) мобілізація (3382) Сергій Іванов журналіст (31) Железняк Ярослав (715) Петров Володимир (39)
Топ коментарі
+71
Денис Ярославський:

Зараз іде активна робота над посиленням відповідальності за ухиляння від мобілізації та СЗЧ. Після того як Буданов публічно підняв це питання вже як голова ОП, стало зрозуміло: держава переходить до жорстких рішень, саме тому я хочу донести до народних обранців наступне:

Ви ж і без мене розумієте, чому мобілізація провалена, а переповнені добровольцями у 2022-му військкомати перетворились на примусові буцегарні?

Ви ж розумієте, що ми на межі соціального вибуху?

Я не раз попереджав: попередній закон не дасть ефекту. І справа не лише в корупції ТЦК чи ВЛК, у ваших законах немає фундаменту:

- СПРАВЕДЛИВОСТІ,

- ОСОБИСТОГО ПРИКЛАДУ,

- РІВНОПРАВНОСТІ.

Поки:

- у Прем'єр-міністра брат в Англії,

- у секретаря РНБО родина в США,

- депутати, які публічно засуджують "ухилянтів", ховатимуть власних чоловіків за кордоном,

- діти призовного віку мерів будуть з Україною лише в серці та думках, а високі чиновники, виходячи у відставку, ідуть не на фронт, а ховаються за списками спецслужб - люди в ці рішення не повірять!

У нас тисячі чоловіків до 60 років, колишніх поліцейських, прокурорів, суддів, СБУшників, військових, які "зникли з обліку", забронювались, зробили інвалідності - а ці люди давали присягу!

Зробіть просто: або протягом місяця вони стають до війська, або втрачають звання, пільги й привілеї, отримуючи мінімальну пенсію, бо в країні - війна!

Бо інакше все це виглядає не як захист держави, а як репресії проти бідних і безправних - і саме ці слова я чую від партнерів!

Якщо влада справді хоче врятувати Державу й Націю, то почніть із себе.

Зробіть так, щоб люди побачили справедливість і тоді вони підуть самі.
12.01.2026 10:01 Відповісти
+32
А ухилянти все рівно ви
12.01.2026 10:08 Відповісти
+29
Хто тут з зебільних ботів і надалі буде брехати, що подоляк їм не платить бабла за їх висери? Он, такі ЛОМи прилаштовані на такі жирнючі ставки(посади), аби лиш срали вчасно і гучно! І це без преміальних в конвертах...
12.01.2026 10:16 Відповісти
12.01.2026 10:01 Відповісти
ніяка справедливість не заставить ухилянта мобілізуватися до війська.Навіть коли мобілізують військових пенсіонерів,він вигадає іншу причину.Це ссикуни. І вони будуть далі шукати на кого перекласти власну відповідальність.Яйця вони або є,або іх взагалі немає.
12.01.2026 10:51 Відповісти
Справедливість дасть право ухилянта покарати включно до розстрілу.А вже це заставить ухилянта...і далі по тексту.А на рахунок "ссикунів" найкраще сказав Ремарк - "героїзм - це яма,у яку людина попадає через власну необережність"...Так шо "єслі родіна прікажет бить гєроєм у нас гєроєм становіцца любой"...перепрошую за москальську цитату...
12.01.2026 11:19 Відповісти
Спочатку підвищить виплати військовим, а потім вже можете когось розстрілювати - себе, наприклад, щоб не балакали дурного.
12.01.2026 15:07 Відповісти
Чергові стрілячі. З окопу пишеш?
12.01.2026 15:54 Відповісти
Хворий-лікуйсь
12.01.2026 21:17 Відповісти
Ну, зараз, кажуть, добровольців майже нема. Саме через несправедливість, коли не воюють треновані і навчені силовики, охоронці, молоді відставники, офіцери після кафедр... Їх мільйони. А хапають хворих людей. Люди різні - когось не заставить, а хтось і піде, як побачить справедливість.
12.01.2026 15:55 Відповісти
Ті ухилянти часто і 100 м пробігти не можуть. Зараз усі здорові.
12.01.2026 17:54 Відповісти
А йому й не треба буде мобілізовуватись. Якщо підуть на фронт мажори та тилові офіцери, росія капітулює. Бо такі потужники швидко розгромлять кого завгодно, судячи з їх нинішньої нахабної поведінки.
12.01.2026 23:19 Відповісти
Так вже мільон добровольців мобілізувалися яких"стисала" влад своїми корупційними бездумними і злочинними діями скількі ще потрібно мільонів простих гроамадян стисати щоб влада яка давала присягу хочаб не пішла за законом мобілюзовуватися для захисту країни а перестала красти і злочинно використовувати як сірники життя захисників .
13.01.2026 01:03 Відповісти
А толку ще посилювати? Буде ще більше сзч і напруження в суспільстві, це вже аксіома, різьбу можна перетягнути.
12.01.2026 11:26 Відповісти
...з ваших слів виплавиє, що треба голову пеплом посипати і... капітулювати... і тоді пу швидко всіх ухилюлянтов мобілізує і примусить сунити на Захід руцкий мир захищати
Бучи вам мало, реаоій на окупованих територіях мало, не доходчиво пу об'ясняє?
12.01.2026 20:45 Відповісти
Їм до сраки ваші думки. Будь-які "повстання" будуть подавлені, як у Казахстані, а ТБ покажуть казку про напад ворожих ДРГ.
України вже немає. На вулиці звичайні будні малоросії.
12.01.2026 11:49 Відповісти
Якийсь непорядок. Де ж Сідарофф?
12.01.2026 10:03 Відповісти
Там:"А Іванов приніс з собою стакан", ось сідарофф там.
12.01.2026 10:55 Відповісти
ценний кадр.
12.01.2026 10:04 Відповісти
А ухилянти все рівно ви
12.01.2026 10:08 Відповісти
А от цікаво хто є аудиторією ціх шмурдяків?!! Хоча в нас є багато поціновувачів такого роду бдсм
12.01.2026 10:10 Відповісти
судячи з того, як тут, на форумі цензора постійно транслюються їхні побрехеньки - аудиторія в них чималенька.
Та навіть ти - з того самого числа. Неодноразово помічав за тобою їхні висери.
12.01.2026 10:19 Відповісти
Який же ти скучний подоляцький боте. тупий як корок
12.01.2026 10:23 Відповісти
Я не казатиму, що ти подляцький бот. Але те що ти дебіл - то це 100%
12.01.2026 10:51 Відповісти
Дибіл і тебе тригерить Ай яй яй.
Роби висновки на рахунок своїх когнитивних здібностей
Хоча якщо в тебе баняк тільки для харчів то медицина тут безсила
12.01.2026 10:58 Відповісти
І ще, приклад наводить військовий https://t.me/dragonspech/9628 Дмитро Каленчук-Вовнянко:

Оця картинка - з групи шанувальників ЗЕ...
(далі читайте за ссиллю)
12.01.2026 10:21 Відповісти
ну на справді не шанувальники ті бабусі. Бо я скільки не спілкувася, всі навіть у селі його з кізяками мішють. Бо мабуть є онуки. А що я чую на рибалці від дідів. Іноді дивуюсь в доброму сенсі

Таке соціологія не покаже. Там всі 146 відсотків підтримки

Але внутрішню соціологію зе знає і тому зробить все щоб виборів не було, або було так як зручно йому.

Але поки є такі вислови "Ми у Сполучених Штатах не бачили лідера, подібного до нього, з часів Авраама Лінкольна" Кіт Келог то і будуть відростати крила
12.01.2026 10:31 Відповісти
Дякую вам сину, но хату перепишу на кішку
12.01.2026 10:52 Відповісти
На кота!
12.01.2026 17:12 Відповісти
якщо справді з групи шанувальників зеленського, то мене не дивують ані звернення на "ви" перед словом "сину", яке передбачає звернення на "ти", ані "сьоТодні", ані "е" замість "є".
12.01.2026 14:41 Відповісти
Хто тут з зебільних ботів і надалі буде брехати, що подоляк їм не платить бабла за їх висери? Он, такі ЛОМи прилаштовані на такі жирнючі ставки(посади), аби лиш срали вчасно і гучно! І це без преміальних в конвертах...
12.01.2026 10:16 Відповісти
Біба і Боба-два довбой@ба.
12.01.2026 10:24 Відповісти
Ця мразота, на кшалт Петрова, при любий владі живе прекрасно! Тільки стрічки міняють з жовто - блакитної на "колорадські".....та мають по декілька громадянства...та медалі від усіх Гарантів та агресора,на всяк випадок. А де Ж Єрмак?? Де підозри від НАБУ? Чернишовим пляшки під ялинками, а нам тут про якусь мокрицю Петрова відволікають...
12.01.2026 10:26 Відповісти
А кто ещё,все кварталисты присосаны к бюджету,все оплачивает налогоплательщик,который их уже не может терпеть.
12.01.2026 10:28 Відповісти
От ці двоє з ларця теж не переконують пересічних, що вибори-2019 - це був реванш Антимайдану?

Бо, якщо воно ходить, як качка, крякає, як качка і виглядає, як качка - то це і є качка.
12.01.2026 10:43 Відповісти
Усі прихильники Зеленського заброньовани.
12.01.2026 10:45 Відповісти
Ви зовсім знахабніли, таке потужне, та за свої гроші, забули додати, що це зроблено на прохання населення.
12.01.2026 10:49 Відповісти
так сми и так отсрочка?
12.01.2026 10:54 Відповісти
Яке воно "смі"? Ютуб -канал.
12.01.2026 13:06 Відповісти
Щось Дімон-Гордон грозився, грозився на них, що в СБУ справу на них заведуть, але діло далі погроз не пішло... Мабуть самому Дімону з СБУ пальчиком пригрозили...
12.01.2026 10:56 Відповісти
Кстати, вот такими мелкими "зрадными" вбросами разлагают страну изнутри, приучают народ ненавидеть собственную страну и власти. Технология которой не одна тысяча лет.
12.01.2026 10:58 Відповісти
Подивіться зараз на Іран. Оті всі смерті людей - наслідок того що люди по тих чи інших причинах не висвітлювали та не критикували дії влади. Це призводить до захоплення влади диктаторами, репресій та в подальшому - загибелі.
12.01.2026 13:32 Відповісти
Приводить пример исламских стран некорректно. Иран самая светская мусульманская страна мира. Поэтому к там протестуют. Остальные живут в каменном веке, вместо законов шариат или полушариат, женщины приравнены к домашним животным. Была еще Сирия, но к счастью Фон дер Ляйен все исправила и теперь женщины там снова животные. Посмотрите на Европу, там власти никто никогда не критикует, потому что все изображают светучий сад.
12.01.2026 14:07 Відповісти
В Європі владу не критикують? В якій реднецькій параші тебе виростили? ))))
12.01.2026 14:40 Відповісти
А чого ти наплював на присягу і втік до Америки, як так любиш Зєлю?
13.01.2026 00:25 Відповісти
Маленький вброс, десять, сто, тысяча и вот уже несчастный пересичный до конца жизни плюется и хочет побить палками своих горе-правителей и вообще его тошнит от собственный помойной страны.
12.01.2026 11:08 Відповісти
Що Ви пропонуєте? Заборонити писати правду про квартал95, які вони дібіли?
Від цього Лідар зразу стане не артистом розмовного жанру - а полководцем стратегом і тактиком, за яким підуть у бій бійці?
Брехня ще нікого до добра не довела.
12.01.2026 11:27 Відповісти
І це мусить когось дивувати? Вкрай потрібна президенту людина мусить бути при президенті. Він же потрібний! Не те що, невідомо хто.
12.01.2026 11:13 Відповісти
Аякже, скоро ж у них "вибори"
12.01.2026 13:07 Відповісти
Зеленський бронює своїх пропагандистів, американці своїх грантових пацюків теж забронювали... і тільки сільський Петро має віддавати борг країні...
12.01.2026 11:16 Відповісти
12.01.2026 20:26 Відповісти
Є якийсь фільм, де король/цар мочиться прямо збоку трону на очах у всіх придворних. На питання оточуючих, нащо він це робить, він відповідає: "А нащо взагалі влада, якщо нею не можна зовживати?".
12.01.2026 11:18 Відповісти
В Україні чітко сформований неофеодальній устрій держави, от тільки середньовічні феодали,коли починалась війна,вдягали лати ,брали до рук зброю і першими ішли захищати свої маєтки та землю а сьогоді всі феодали ховаються за спинами своїх рабів та примушують посполитих захищати їхнє мано та гнути за їхністаки.Зелена,обрізана разота ,допомагає кацапам знщувати українців.
12.01.2026 11:26 Відповісти
В середні віки феодали та рицарі якраз і були військовою спільнотою, яка навчалась військові справі з дитинства. Простолюдинам же було заборонено володіти зброєю. Так що навряд Україну можна назвати феодальною.
12.01.2026 13:22 Відповісти
Не знаю як там в середні віки, але козаки таки примусово тягли селян до армії. Звісно, самі козаки також воювали, тож все було не так цинічно як зараз, але традиція хапати бідних людей, щоб вони воювали за статки багатих - не нова на теренах України.
12.01.2026 15:39 Відповісти
В часи козацтва можна було відмовитись від війни, але тоді тобі назавжди заборонялось володіти шаблею.
12.01.2026 17:16 Відповісти
В Україні неофеодалізм.
19.01.2026 12:10 Відповісти
Все вірно, а стаду ндравіца
12.01.2026 11:29 Відповісти
До них на етери приходять націоналісти.
12.01.2026 11:57 Відповісти
То тільки їхня назва
12.01.2026 13:09 Відповісти
Там і військові були.
12.01.2026 13:29 Відповісти
Це як ходити на ефіри Соловьйова чи Скабєєвої. Повний зашквар. Петрова взагалі треба на дибу підняти за те, що він дозволяв собі говорити.
12.01.2026 15:42 Відповісти
Так,але ходять.
12.01.2026 16:04 Відповісти
які націоналісти? ))) Карась-підарась та інші прикоритні скоти?
12.01.2026 14:41 Відповісти
Одні гівноїди мстяться іншим гівноїдам, це прикольно
12.01.2026 12:11 Відповісти
і гівноїди про це пишуть
12.01.2026 13:04 Відповісти
це та сама тварина що казала "канчяєш в украинку і гававріш слава расії"
Ну, де ви "потужні" борюни Цензоровські?
Чому не патріотите?
ах точно, це ж не молодий чоловік якій намагається втікти з країни мрій міндічя і цукерманів.
12.01.2026 12:24 Відповісти
лох-платник податків платить за мусора-вбивцю шарійовця золкіна, за ананасову морду гладкіх, за гєй-пару іванов-пєтров!
лох завжди платить!
12.01.2026 12:31 Відповісти
Враховуючи як часто він з липня веде стріми з студії "Ісландії" вдень, то думаю наявність такого важливого співробітника у "Меморіальному кладовищі" на робочому місці за цей час легко перевірити.
Таких надо за оградой этого кладбища искать, причём на глубине 2 метра.
12.01.2026 13:18 Відповісти
Иліта зелена. 73 % такі морди обожнюють. Вони для них образчик чесності, порядності і неабиякого розуму.
12.01.2026 13:42 Відповісти
москалота приваблює до армії грошима, а наш кремлівський скоморох гроші мародерить мільярдами, замість того, щоб людей заохотити грошима йти в ЗСУ, зелені мародери влаштували ганебну бусифікацію, яка вбила всіляку мотивацію у людей. І зроблено це свідомо, це не помилка, це диверсія проти мобілізації.
12.01.2026 15:37 Відповісти
Іванов, Петров і Сідоров-Водкін. Тріо закадичних друзєй гопоти. А за Сідорова-Водкіна теж платять, чи тільки акцизом обмежились?
12.01.2026 15:53 Відповісти
Чомусь зовсім не дивно, що таке лайно працює на ОПу. Це лайно ментально близьке зеленим: пригадуєте перли Зеленського: "какая разніца", "русскіє пєрєдвігают граніци" і т.д.
12.01.2026 20:44 Відповісти
А що-блоХер №1 гоНдон ще не засадив їх на нари-а обіцяв-ще той 3,14здобол-зате в ютюбі лідер по переглядах-цеж скільки хворих його дивляться-їх вже не вилікувати.
12.01.2026 21:29 Відповісти
А хворих людей хапають.
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
І кому це вигідно? Хворі багато навоюють?
13.01.2026 00:26 Відповісти
Гундоса почвара пробила дно в черговий раз.
13.01.2026 06:55 Відповісти
Поки zepadal при владі ,Україна не переможе.
25.02.2026 17:23 Відповісти
 
 