За бронювання від мобілізації піарника Зеленського Петрова платять з бюджету, - Железняк. ВIДЕО
Політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації. На це витрачають гроші плаників податків.
Про це у своєму розслідуванні розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Парламентар зауважив, на своїх каналах Петров та Іванов мають "звичку": кожного, хто критикує Єрмака, одразу записувати в "ухилянти" і звинувачувати в "домовленостях" про відстрочку.
"Ми вирішили перевірити, як із такою начебто патріотичною позицією вони самі почуваються в глибокому тилу. І, сюрприз: обидва заброньовані. Причому в структурах, наближених до влади", - розповів Железняк.
Де працюють Петров та Іванов?
У розслідуванні встановили, що Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище".
Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
"Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП, яку так старанно виправдовували в ефірах", - додав Железняк.
Також парламентар зауважив, що за бронювання Петрова платять з бюджету.
"Але є і добра новина- так як це державні гроші, то тут буде декілька статей одночасно. І заяву в правоохоронні органи ми звичайно подамо.
Враховуючи як часто він з липня веде стріми з студії "Ісландії" вдень, то думаю наявність такого важливого співробітника у "Меморіальному кладовищі" на робочому місці за цей час легко перевірити", - підсумував нардеп.
Що передувало?
- Раніше Железняк оприлюднив розслідування, в якому розповів, що помсту Ніколову за викриття корупції у Міноборони організував "чорний медіакілер Банкової" Петров.
- Відомо, що військовий закликав правоохоронців розслідувати діяльність Петрова.
Що відомо про Петрова?
За даними ЗМІ, в часи президентства Віктора Януковича Петров влаштовував акції проти опозиції.
У травні 2013 року до протестувальників мітингу "Вставай, Україно!" виїхав бронетранспортер, а на активістів та журналістів напали наймані молодики, одним з яких був Вадим Тітушко. Володимир Петров спочатку визнав, що орендував машину для акції. Але потім це заперечував.
За даними ЗМІ, у часи президентства Віктора Януковича компанія Петрова працювала на Банкову. Відомо, що у перерві між виборами Петров працював проти опозиційних до Януковича журналістів.
До 2014 року та після Петров просував антиукраїнські наративи та вів ефіри з відверто проросійськими особами.
У 2014 році Петров знущався із заяв української влади, що Росія відкрито вторглася.
В ефірі свого "Люмпен шоу" Петров у 2014 році порівнював новини з окупованих територій із новинами з України й робив висновок, що в Україні справи гірші, оскільки всі крадуть.
У 2015 році Петров у своєму проєкті "Люмпен шоу" стверджував, що Збройні Сили України нібито обстрілюють мирних жителів тимчасово окупованого Донецька.
У 2015 році в бесіді із Дмитром Філімоновим – колишнім журналістом з України, який зараз живе в Росії й відкрито підтримує війну, Петров захоплювався сміливістю тоді ще живого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
26 вересня 2023 року Петров заявив на стрімі у Наталі Мосейчук, що працює на Офіс президента і його главу Андрія Єрмака.
Проте у листопаді 2023 року заперечив, що працює на ОП.
Зараз іде активна робота над посиленням відповідальності за ухиляння від мобілізації та СЗЧ. Після того як Буданов публічно підняв це питання вже як голова ОП, стало зрозуміло: держава переходить до жорстких рішень, саме тому я хочу донести до народних обранців наступне:
Ви ж і без мене розумієте, чому мобілізація провалена, а переповнені добровольцями у 2022-му військкомати перетворились на примусові буцегарні?
Ви ж розумієте, що ми на межі соціального вибуху?
Я не раз попереджав: попередній закон не дасть ефекту. І справа не лише в корупції ТЦК чи ВЛК, у ваших законах немає фундаменту:
- СПРАВЕДЛИВОСТІ,
- ОСОБИСТОГО ПРИКЛАДУ,
- РІВНОПРАВНОСТІ.
Поки:
- у Прем'єр-міністра брат в Англії,
- у секретаря РНБО родина в США,
- депутати, які публічно засуджують "ухилянтів", ховатимуть власних чоловіків за кордоном,
- діти призовного віку мерів будуть з Україною лише в серці та думках, а високі чиновники, виходячи у відставку, ідуть не на фронт, а ховаються за списками спецслужб - люди в ці рішення не повірять!
У нас тисячі чоловіків до 60 років, колишніх поліцейських, прокурорів, суддів, СБУшників, військових, які "зникли з обліку", забронювались, зробили інвалідності - а ці люди давали присягу!
Зробіть просто: або протягом місяця вони стають до війська, або втрачають звання, пільги й привілеї, отримуючи мінімальну пенсію, бо в країні - війна!
Бо інакше все це виглядає не як захист держави, а як репресії проти бідних і безправних - і саме ці слова я чую від партнерів!
Якщо влада справді хоче врятувати Державу й Націю, то почніть із себе.
Зробіть так, щоб люди побачили справедливість і тоді вони підуть самі.
Бучи вам мало, реаоій на окупованих територіях мало, не доходчиво пу об'ясняє?
України вже немає. На вулиці звичайні будні малоросії.
Та навіть ти - з того самого числа. Неодноразово помічав за тобою їхні висери.
Роби висновки на рахунок своїх когнитивних здібностей
Хоча якщо в тебе баняк тільки для харчів то медицина тут безсила
Оця картинка - з групи шанувальників ЗЕ...
(далі читайте за ссиллю)
Таке соціологія не покаже. Там всі 146 відсотків підтримки
Але внутрішню соціологію зе знає і тому зробить все щоб виборів не було, або було так як зручно йому.
Але поки є такі вислови "Ми у Сполучених Штатах не бачили лідера, подібного до нього, з часів Авраама Лінкольна" Кіт Келог то і будуть відростати крила
Бо, якщо воно ходить, як качка, крякає, як качка і виглядає, як качка - то це і є качка.
Від цього Лідар зразу стане не артистом розмовного жанру - а полководцем стратегом і тактиком, за яким підуть у бій бійці?
Брехня ще нікого до добра не довела.
Ну, де ви "потужні" борюни Цензоровські?
Чому не патріотите?
ах точно, це ж не молодий чоловік якій намагається втікти з країни мрій міндічя і цукерманів.
лох завжди платить!
Таких надо за оградой этого кладбища искать, причём на глубине 2 метра.
І кому це вигідно? Хворі багато навоюють?