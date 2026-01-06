Президент Зеленський будує свою вертикаль, але уже без Єрмака, - Железняк про перезавантаження ДБР

Підготовка президентської версії законопроєкту про вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань є грою на випередження.

Про це заявив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Зміна голови ДБР

Железняк є одним із авторів законопроєкту про вдосконалення роботи ДБР. Він передбачає перезавантаження структури та зміну порядку призначення керівника, щоб усунути суперечність із Конституцією. Документ зареєстрований у Верховній Раді ще в серпні минулого року, однак досі не розглянутий сесійною залою.

На його думку, що підготовка президентського варіанту проєкту закону є грою на випередження.

"Скажу свою інтерпретацію і версію цієї ініціативи, яку я хотів би ще у когось підтвердити. Мені здається, що десь плюс-мінус я правильно розумію. Президент справді в будь-який момент може викликати Сухачова і сказати: "Тепер ти – не керівник ДБР, а посол в якійсь країні. На твоє місце призначено іншого". Вся ця кадрова заміна зайняла б, умовно, три секунди. Тому, очевидно, йде якась гра. Я думаю, що він має такі ж самі сигнали, як і я, що це буде вимога європейців", - пояснив Железняк.

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Нардеп пояснює: щоб змінити голову ДБР, треба проводити конкурс, який вимагатиме відповідних стандартів.

Чому зміна зараз

"Тому, відповідно, президент просто грає на випередження з цією історією. Зверніть увагу: Зеленський залишає усіх тих, хто до нього лояльний, а решту змінює. Яке ставлення до ДБР? Говорять, що він був незадоволений їхньою роботою по "Міндічгейту" і по тому, як вони цьому протидіяли.

Що загалом зараз відбувається? Президент просто будує свою вертикаль уже без Єрмака. Тому, відповідно, система перебудовується. Але це не про те, що країна стає на "військові рейки". Просто ми затягнулися в електоральному циклі довше, ніж було треба. Все ж розраховано просто на те, щоб якось далі керувати країною, поки немає виборів. Коли вони будуть – йтиметься про зовсім іншу систему", - додав Железняк.

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