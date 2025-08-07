Раді пропонують перезавантажити ДБР із міжнародними експертами
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про "внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Державного бюро розслідувань", яким пропонується перезавантажити роботу Бюро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
Наразі текст законопроєкту не оприлюднено.
Ініціаторами законопроєкту стали 14 парламентарів від "Голосу", "Європейської Солідарності" та "Слуги народу".
Нардеп Ярослав Железняк розповів, про що цей проєкт закону:
- звільнення керівника ДБР;
- обрання нового на прозорому конкурсі з переважним правом міжнародних експертів (один в один з БЕБ);
- після обрання голови запуск двох комісії: переатестації та добору нових співробітників. І там і там половина комісії незалежні експерти від громадськості (теж як в БЕБ);
- багато інших механізмів контролю: РГК, прозора дисциплінарна комісія…теж все як буде в БЕБ.
"Окремо зазначу, що модель ДБР зараз суперечить Конституції, оскільки голову призначає Президент. Що чисто перевищення його повноважень. Думали навіть подати ще в Конституційний суд, але там вже є такий позив там. Тож в законі ми це приводимо у відповідність до Конституції і підпорядковуємо Уряду", - пояснив Железняк.
"Перезавантаження" комп'ютера - по суті нічого не змінює, лише вимкнути/ввімкнути.
А НАБУ і САП не на ручному управлінні?
А НАЗК не на ручному управлінні? Самі знаєте кого))
Міндіч, шурма, каламойським, шуфрич, шифери, кулініч з бакановим та трубіцин, мабуть, і не стурбовані???