УКР
Раді пропонують перезавантажити ДБР із міжнародними експертами

Перезавантаження ДБР Що пропонують у Раді

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про "внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Державного бюро розслідувань", яким пропонується перезавантажити роботу Бюро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Наразі текст законопроєкту не оприлюднено.

Ініціаторами законопроєкту стали 14 парламентарів від "Голосу", "Європейської Солідарності" та "Слуги народу".

Нардеп Ярослав Железняк розповів, про що цей проєкт закону:

  • звільнення керівника ДБР;
  • обрання нового на прозорому конкурсі з переважним правом міжнародних експертів (один в один з БЕБ);
  • після обрання голови запуск двох комісії: переатестації та добору нових співробітників. І там і там половина комісії незалежні експерти від громадськості (теж як в БЕБ);
  • багато інших механізмів контролю: РГК, прозора дисциплінарна комісія…теж все як буде в БЕБ.

"Окремо зазначу, що модель ДБР зараз суперечить Конституції, оскільки голову призначає Президент. Що чисто перевищення його повноважень. Думали навіть подати ще в Конституційний суд, але там вже є такий позив там. Тож в законі ми це приводимо у відповідність до Конституції і підпорядковуємо Уряду", - пояснив Железняк.

+6
Давно пора. А то ДБР уже давно на ручному управлінні самі знаєте кого
07.08.2025 08:42 Відповісти
+3
Так подобається, коли дебільна влада юзає незрозумілі їй слова де попало.
"Перезавантаження" комп'ютера - по суті нічого не змінює, лише вимкнути/ввімкнути.
07.08.2025 08:40 Відповісти
+3
давно пора
07.08.2025 08:52 Відповісти
Так подобається, коли дебільна влада юзає незрозумілі їй слова де попало.
"Перезавантаження" комп'ютера - по суті нічого не змінює, лише вимкнути/ввімкнути.
07.08.2025 08:40 Відповісти
У нас немає ні часу ні грошей щоб новий купувати,тому потрібно старий "комп" ремонтувати
07.08.2025 09:02 Відповісти
Zе завітує, бо цей крадій не хоче на кічу ле йому під шконкою вже готово місце
07.08.2025 08:40 Відповісти
А хто хоче? Гонтарєва, Маркарова, Чернишов, Яйценюк, .... як то кажуть, НАБУ працює.))
07.08.2025 08:45 Відповісти
Порошенка забула.
07.08.2025 08:54 Відповісти
А чому ти думаєш що Порох "не хоче"?
07.08.2025 09:06 Відповісти
Для тебе Гонтарєва рівнлцінна Чернишову?Та що реформу набу провела рівноцінна ушльопку за яким шлейф підозр?
07.08.2025 09:04 Відповісти
Я б хотіла спершу перезавантажити Верховну Раду і владувзагалі.
07.08.2025 08:40 Відповісти
А ти впевнена що перезавантажеш якісно?Бпп+нф були на стільки погані що їх замінили у 19р на сн+жпж
07.08.2025 09:15 Відповісти
Тобто вас влада цілком влаштовує?
07.08.2025 09:19 Відповісти
Давно пора. А то ДБР уже давно на ручному управлінні самі знаєте кого
07.08.2025 08:42 Відповісти
а потім буде стаття на censor.net з назвою "Нардепи хочуть гарантій, що ДБР не переслідуватимуть тих, хто голосував за закон про перезавантаження ДБР"
07.08.2025 08:47 Відповісти
Так, переслідувати можна буде усіх, крім тих хто їх перезавантажить.
07.08.2025 08:48 Відповісти
Кого?
А НАБУ і САП не на ручному управлінні?
А НАЗК не на ручному управлінні? Самі знаєте кого))
07.08.2025 08:47 Відповісти
Якщо б були на ручному, тоді навіщо був потрібен той закон про набу та сап?
07.08.2025 08:57 Відповісти
А де чернишов і міндіч, а гонтарєва і маркарова, а де тммошенко -супер менеджер з опи, а де рєзніков....? В вірите, що набу їх посадить?))) Ніколи! Все що відбулось, ще штовханина для «узгодження теріторіального» питання. Все узгодили.))
07.08.2025 09:04 Відповісти
Іпать дурню несеш.
07.08.2025 09:07 Відповісти
давно пора
07.08.2025 08:52 Відповісти
толку з ДБР мало
07.08.2025 08:53 Відповісти
в загалі ніякого,бо коли служба не реагує на скоєнння злочину або не бере до увааги та розгляду заяви громадян,то це злочинокримінальна фікція і симулятор правоохоронного органу!!!
07.08.2025 09:13 Відповісти
07.08.2025 08:57 Відповісти
Вже "перезавантажили та переатестували" міліцію/поліцію. Отримали збіговисько некомпетентних та жадібних "маладих ліц" під керівництвом тих самих корумпованих мусорів.
07.08.2025 08:58 Відповісти
не дякуйте (сабаков,яйценюк енд компани)
07.08.2025 09:14 Відповісти
Хто дозволить перезавантажувати особистих гвардійців Шашличного?
07.08.2025 09:04 Відповісти
Судячи з коментарів нікому інституції не потрібні.Нашому наріду справедливий цар батюшка потрібен щоб нерадивих бояр в ручному режимі карав.З таким підходом ми безнадійні
07.08.2025 09:13 Відповісти
Опять слышен скрип кроватей.
07.08.2025 09:14 Відповісти
Який із зеленського пересидент, так і наслідки для України !!
Міндіч, шурма, каламойським, шуфрич, шифери, кулініч з бакановим та трубіцин, мабуть, і не стурбовані???
07.08.2025 09:18 Відповісти
Плюралізм....від слова плювати...Спочатку угробили систему карного розшуку,потім - слідство...тепер "вдосконалюють"....
07.08.2025 09:22 Відповісти
 
 