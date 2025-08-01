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Новини Обмін полоненими
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Готується законопроєкт, що дає захист та належне відновлення звільнених з російського полону, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував підготовку законопроєкту, що дає належне відновлення після хвороб, набутих у російському полоні.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що сьогодні, 1 серпня, він провів нараду за підсумками зустрічі з нашими людьми, які були звільнені з російського полону.

"У понеділок (28 липня, - ред.) була зустріч, дуже-дуже змістовна, і багато питань: реабілітація після полону, гарантування всіх прав, відновлення документів, соціальна адаптація. Дуже чутливе питання – повернення цивільних із полону. Андрій Єрмак доповів щодо рішень, які вже напрацював наш Координаційний штаб, рішень, які вже реалізовуються. Також готується законопроєкт, що дає захист, належне відновлення після полону, – щодо хвороб, які були набуті в полоні. А отже, справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони", - сказав очільник держави.

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Також, як розповів Зеленський, глава МВС Ігор Клименко доповів щодо реабілітації полонених.

Своєю чергою очільник ГУР Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів.

"Сподіваюсь, що все це вдасться, все це ми реалізуємо", - підсумував Зеленський.

Дивіться також: Зеленський провів нараду щодо визволення полонених: З лютого 2022 вдалося повернути 5,8 тис. людей. ФОТОрепортаж

Автор: 

законопроєкт (3678) Зеленський Володимир (24936) полонені (2330)


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Топ коментарі
+7
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01.08.2025 21:30 Відповісти
+5
щезни поц
ніщо тобі вже не допоможе, рагуль криворізький
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01.08.2025 21:21 Відповісти
+3
"Готується законопроєкт, що дає захист та належне відновлення звільнених з російського полону"

******! ЯКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ? ЦЕ МАЄ БУТИ ПО ЗАМОВЧУВАННЮ!
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01.08.2025 21:43 Відповісти
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щезни поц
ніщо тобі вже не допоможе, рагуль криворізький
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01.08.2025 21:21 Відповісти
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01.08.2025 21:30 Відповісти
А фінансувати чим будете, якщо вже декілька майбутніх поколінь обікрали й обкрадають. Обіцянка-цяцянка...
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01.08.2025 21:42 Відповісти
"Готується законопроєкт, що дає захист та належне відновлення звільнених з російського полону"

******! ЯКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ? ЦЕ МАЄ БУТИ ПО ЗАМОВЧУВАННЮ!
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01.08.2025 21:43 Відповісти
Після трьох років війни дегене"ат вирішив зробити жест доброї волі для військових
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01.08.2025 21:46 Відповісти
Ця гніда намагається якомога довше тримати незаконно владу , і вішати лапшу на вуха.
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01.08.2025 21:47 Відповісти
Все же гораздо просто. Есть арахамия и куча других слуг. Кинуть адрес или сам найдешь
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01.08.2025 22:03 Відповісти
Нету ни одного подтверждения что зеленский летимен. Статья 103 Конституции. Это диктатор, который полностью узурпировал власть
С ним надо разбираться, как с диктатором, а не слушать всю его блевотину, когда через месяц займут Краматорск.
Конченная **** которую надо только убирать
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01.08.2025 21:57 Відповісти
Любительница *пути* Меркель была у власти 16 лет ) и она во многом виновата в войне и уничтожении ЕС
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01.08.2025 22:07 Відповісти
Меркель представительница промышленного бизнеса Германии. Она конечно виновата во втором Северном потоке. Который не заработал) а Крым все простили, по сути.
По поводу ЕС не понял, работает все, принимают решения единогласно. Орбан поматюкался ему десяток евро на счёт, фицо конечно редкий... но пока тоже договорились.
Мерца пока уважаю, принял тут пару ублюдков из пяти менеджеров просрлченного.
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01.08.2025 22:16 Відповісти
Она представляла рф а точнее её энергетические ресурсы как и Шредер, потом еще Щольц представлял интересы рф, сейчас уже да Мерц потужный пока что
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01.08.2025 22:24 Відповісти
Правок, що ліквідує незалежність набу і сап там хоч не буде??
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01.08.2025 21:58 Відповісти
Всіх полонених повинен зустрічати на колінах Верховний Головнокомандувач (бо це він накомандував, посада в нього така) та просити вибачення.
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01.08.2025 22:01 Відповісти
У каждого слуги есть свой крипто кошелёк. Очень интересно их спросить лично где прячут бриллианты и бабло. На жизнях обычных селян и горожан. Не каждый же слуга под охраной.пора спрашивать, пока это сволота не отловила каждого через Тцк.
Адреса можно найти в открытом доступе и найти слежение через спутник копейки.
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01.08.2025 22:08 Відповісти
 
 