Готується законопроєкт, що дає захист та належне відновлення звільнених з російського полону, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував підготовку законопроєкту, що дає належне відновлення після хвороб, набутих у російському полоні.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що сьогодні, 1 серпня, він провів нараду за підсумками зустрічі з нашими людьми, які були звільнені з російського полону.

"У понеділок (28 липня, - ред.) була зустріч, дуже-дуже змістовна, і багато питань: реабілітація після полону, гарантування всіх прав, відновлення документів, соціальна адаптація. Дуже чутливе питання – повернення цивільних із полону. Андрій Єрмак доповів щодо рішень, які вже напрацював наш Координаційний штаб, рішень, які вже реалізовуються. Також готується законопроєкт, що дає захист, належне відновлення після полону, – щодо хвороб, які були набуті в полоні. А отже, справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони", - сказав очільник держави.

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Також, як розповів Зеленський, глава МВС Ігор Клименко доповів щодо реабілітації полонених.

Своєю чергою очільник ГУР Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів.

"Сподіваюсь, що все це вдасться, все це ми реалізуємо", - підсумував Зеленський.

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