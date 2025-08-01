Готовится законопроект, который дает защиту и надлежащее восстановление освобожденных из российского плена, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроекта, дающего надлежащее восстановление после болезней, приобретенных в российском плену.
Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский рассказал, что сегодня, 1 августа, он провел совещание по итогам встречи с нашими людьми, которые были освобождены из российского плена.
"В понедельник (28 июля. - Ред.) была встреча, очень-очень содержательная, и много вопросов: реабилитация после плена, гарантирование всех прав, восстановление документов, социальная адаптация. Очень чувствительный вопрос - возвращение гражданских из плена. Андрей Ермак доложил о решениях, которые уже наработал наш Координационный штаб, решениях, которые уже реализуются. Также готовится законопроект, дающий защиту, надлежащее восстановление после плена, - относительно болезней, которые были приобретены в плену. А значит, справедливо, чтобы помощь была такая же, как по болезням, которые были приобретены во время службы в Силах обороны", - сказал глава государства.
Также, как рассказал Зеленский, глава МВД Игорь Клименко доложил о реабилитации пленных.
В свою очередь глава ГУР Кирилл Буданов доложил о подготовке новых обменов.
"Надеюсь, что все это удастся, все это мы реализуем", - подытожил Зеленский.
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ніщо тобі вже не допоможе, рагуль криворізький
******! ЯКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ? ЦЕ МАЄ БУТИ ПО ЗАМОВЧУВАННЮ!
С ним надо разбираться, как с диктатором, а не слушать всю его блевотину, когда через месяц займут Краматорск.
Конченная **** которую надо только убирать
По поводу ЕС не понял, работает все, принимают решения единогласно. Орбан поматюкался ему десяток евро на счёт, фицо конечно редкий... но пока тоже договорились.
Мерца пока уважаю, принял тут пару ублюдков из пяти менеджеров просрлченного.
Адреса можно найти в открытом доступе и найти слежение через спутник копейки.