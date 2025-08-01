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Новости Обмен пленными
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Готовится законопроект, который дает защиту и надлежащее восстановление освобожденных из российского плена, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроекта, дающего надлежащее восстановление после болезней, приобретенных в российском плену.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что сегодня, 1 августа, он провел совещание по итогам встречи с нашими людьми, которые были освобождены из российского плена.

"В понедельник (28 июля. - Ред.) была встреча, очень-очень содержательная, и много вопросов: реабилитация после плена, гарантирование всех прав, восстановление документов, социальная адаптация. Очень чувствительный вопрос - возвращение гражданских из плена. Андрей Ермак доложил о решениях, которые уже наработал наш Координационный штаб, решениях, которые уже реализуются. Также готовится законопроект, дающий защиту, надлежащее восстановление после плена, - относительно болезней, которые были приобретены в плену. А значит, справедливо, чтобы помощь была такая же, как по болезням, которые были приобретены во время службы в Силах обороны", - сказал глава государства.

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Также, как рассказал Зеленский, глава МВД Игорь Клименко доложил о реабилитации пленных.

В свою очередь глава ГУР Кирилл Буданов доложил о подготовке новых обменов.

"Надеюсь, что все это удастся, все это мы реализуем", - подытожил Зеленский.

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Автор: 

законопроект (3267) Зеленский Владимир (21409) пленные (2206)


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Топ комментарии
+7
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01.08.2025 21:30 Ответить
+5
щезни поц
ніщо тобі вже не допоможе, рагуль криворізький
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01.08.2025 21:21 Ответить
+3
"Готується законопроєкт, що дає захист та належне відновлення звільнених з російського полону"

******! ЯКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ? ЦЕ МАЄ БУТИ ПО ЗАМОВЧУВАННЮ!
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01.08.2025 21:43 Ответить
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щезни поц
ніщо тобі вже не допоможе, рагуль криворізький
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01.08.2025 21:21 Ответить
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01.08.2025 21:30 Ответить
А фінансувати чим будете, якщо вже декілька майбутніх поколінь обікрали й обкрадають. Обіцянка-цяцянка...
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01.08.2025 21:42 Ответить
"Готується законопроєкт, що дає захист та належне відновлення звільнених з російського полону"

******! ЯКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ? ЦЕ МАЄ БУТИ ПО ЗАМОВЧУВАННЮ!
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01.08.2025 21:43 Ответить
Після трьох років війни дегене"ат вирішив зробити жест доброї волі для військових
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01.08.2025 21:46 Ответить
Ця гніда намагається якомога довше тримати незаконно владу , і вішати лапшу на вуха.
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01.08.2025 21:47 Ответить
Все же гораздо просто. Есть арахамия и куча других слуг. Кинуть адрес или сам найдешь
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01.08.2025 22:03 Ответить
Нету ни одного подтверждения что зеленский летимен. Статья 103 Конституции. Это диктатор, который полностью узурпировал власть
С ним надо разбираться, как с диктатором, а не слушать всю его блевотину, когда через месяц займут Краматорск.
Конченная **** которую надо только убирать
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01.08.2025 21:57 Ответить
Любительница *пути* Меркель была у власти 16 лет ) и она во многом виновата в войне и уничтожении ЕС
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01.08.2025 22:07 Ответить
Меркель представительница промышленного бизнеса Германии. Она конечно виновата во втором Северном потоке. Который не заработал) а Крым все простили, по сути.
По поводу ЕС не понял, работает все, принимают решения единогласно. Орбан поматюкался ему десяток евро на счёт, фицо конечно редкий... но пока тоже договорились.
Мерца пока уважаю, принял тут пару ублюдков из пяти менеджеров просрлченного.
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01.08.2025 22:16 Ответить
Она представляла рф а точнее её энергетические ресурсы как и Шредер, потом еще Щольц представлял интересы рф, сейчас уже да Мерц потужный пока что
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01.08.2025 22:24 Ответить
Правок, що ліквідує незалежність набу і сап там хоч не буде??
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01.08.2025 21:58 Ответить
Всіх полонених повинен зустрічати на колінах Верховний Головнокомандувач (бо це він накомандував, посада в нього така) та просити вибачення.
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01.08.2025 22:01 Ответить
У каждого слуги есть свой крипто кошелёк. Очень интересно их спросить лично где прячут бриллианты и бабло. На жизнях обычных селян и горожан. Не каждый же слуга под охраной.пора спрашивать, пока это сволота не отловила каждого через Тцк.
Адреса можно найти в открытом доступе и найти слежение через спутник копейки.
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01.08.2025 22:08 Ответить
 
 