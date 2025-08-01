Готовится законопроект, который дает защиту и надлежащее восстановление освобожденных из российского плена, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроекта, дающего надлежащее восстановление после болезней, приобретенных в российском плену.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что сегодня, 1 августа, он провел совещание по итогам встречи с нашими людьми, которые были освобождены из российского плена.

"В понедельник (28 июля. - Ред.) была встреча, очень-очень содержательная, и много вопросов: реабилитация после плена, гарантирование всех прав, восстановление документов, социальная адаптация. Очень чувствительный вопрос - возвращение гражданских из плена. Андрей Ермак доложил о решениях, которые уже наработал наш Координационный штаб, решениях, которые уже реализуются. Также готовится законопроект, дающий защиту, надлежащее восстановление после плена, - относительно болезней, которые были приобретены в плену. А значит, справедливо, чтобы помощь была такая же, как по болезням, которые были приобретены во время службы в Силах обороны", - сказал глава государства.

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Также, как рассказал Зеленский, глава МВД Игорь Клименко доложил о реабилитации пленных.

В свою очередь глава ГУР Кирилл Буданов доложил о подготовке новых обменов.

"Надеюсь, что все это удастся, все это мы реализуем", - подытожил Зеленский.

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