Зеленский провел совещание относительно освобождения пленных: с февраля 2022 года удалось вернуть 5,8 тыс. человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно освобождения пленных и помощи им.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Были представители штаба, представители служб, которые привлекаются к обменам, команда Офиса и наши люди, которые были освобождены из российской неволи, - защитники с разных направлений фронта, и в частности из Мариуполя, "азовцы", наш парамедик Тайра, Ление Умерова - гражданская, которую оккупанты захватили в Крыму.



Благодарен всем за эту встречу. Почтили память воинов, погибших от ужасного теракта в Оленовке. Мы говорили о самом важном: возвращение всех наших людей домой, на каком этапе мы сегодня с обменами. Ни одного дня не останавливаемся. С начала полномасштабной войны в целом вернули живыми из плена 5 тысяч 857 человек. Вне обменов - еще 555 человек. По результатам обменов в пределах Стамбула вернули более тысячи наших воинов. Надеемся освободить и тех гражданских, которые сейчас еще удерживаются в России", - говорится в сообщении.

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Зеленский отметил важность продолжать обмены и проверять ситуацию по каждой фамилии.

"Каждый и каждая важны. Я благодарен всем, кто делает максимум для того, чтобы обмены были возможны, и всем, кто помогает. Спасибо и нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины", - подытожил президент.

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