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Новости Фото Обмен пленными
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Зеленский провел совещание относительно освобождения пленных: с февраля 2022 года удалось вернуть 5,8 тыс. человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно освобождения пленных и помощи им.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Были представители штаба, представители служб, которые привлекаются к обменам, команда Офиса и наши люди, которые были освобождены из российской неволи, - защитники с разных направлений фронта, и в частности из Мариуполя, "азовцы", наш парамедик Тайра, Ление Умерова - гражданская, которую оккупанты захватили в Крыму.

Благодарен всем за эту встречу. Почтили память воинов, погибших от ужасного теракта в Оленовке. Мы говорили о самом важном: возвращение всех наших людей домой, на каком этапе мы сегодня с обменами. Ни одного дня не останавливаемся. С начала полномасштабной войны в целом вернули живыми из плена 5 тысяч 857 человек. Вне обменов - еще 555 человек. По результатам обменов в пределах Стамбула вернули более тысячи наших воинов. Надеемся освободить и тех гражданских, которые сейчас еще удерживаются в России", - говорится в сообщении.

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Зеленский отметил важность продолжать обмены и проверять ситуацию по каждой фамилии.

"Каждый и каждая важны. Я благодарен всем, кто делает максимум для того, чтобы обмены были возможны, и всем, кто помогает. Спасибо и нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины", - подытожил президент.

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Зеленский провел совещание по освобождению пленных
Зеленский провел совещание по освобождению пленных
Зеленский провел совещание по освобождению пленных
Зеленский провел совещание по освобождению пленных
Зеленский провел совещание по освобождению пленных
Зеленский провел совещание по освобождению пленных
Зеленский провел совещание по освобождению пленных
Зеленский провел совещание по освобождению пленных
Зеленский провел совещание по освобождению пленных
Зеленский провел совещание по освобождению пленных

Автор: 

военнопленные (1164) Зеленский Владимир (21368) пленные (2204)


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Топ комментарии
+13
Краще б розповів чому ці люди взагалі в полон потрапили. Падло.
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28.07.2025 14:35 Ответить
+9
віддав терітої Україні під бліц криг русні у 22р...віддав здрових та гарних українців сотні тисяц ,а сьогодні піариться шо повертає скалічених , падло 🤡зелене з дЕрмаком ,шоб ви здохли ,чим скоріще тим краще !!!
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28.07.2025 14:39 Ответить
+6
Розмінувало чонгар, здало азовців в полон, тепер наради проводить м ра зь
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28.07.2025 14:40 Ответить
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Краще б розповів чому ці люди взагалі в полон потрапили. Падло.
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28.07.2025 14:35 Ответить
з язика зняли
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28.07.2025 14:41 Ответить
Нехай порахують кількість цивільних громадян, які загинули у 2022, після слів про 1-е травня та шашлики, та бездіяльність обисраного зеленого лайна у лютому
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28.07.2025 15:32 Ответить
віддав терітої Україні під бліц криг русні у 22р...віддав здрових та гарних українців сотні тисяц ,а сьогодні піариться шо повертає скалічених , падло 🤡зелене з дЕрмаком ,шоб ви здохли ,чим скоріще тим краще !!!
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28.07.2025 14:39 Ответить
Розмінувало чонгар, здало азовців в полон, тепер наради проводить м ра зь
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28.07.2025 14:40 Ответить
Скільки людей попало в полон з твоєї вини,та по вині ЗЕлерох шобли?
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28.07.2025 14:47 Ответить
Зеленський і його команда воєнних злочинців, мародерів і зрадників роблять все можливе, щоб війна не закінчувалась. Бо ці істоти живуть поки вбивають українців.
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28.07.2025 14:50 Ответить
ЩОс я не зрозумів--- "в межах Стамбула,повернули понад тисячу осіб" А як же були повідомленн--то 1000 осіб ,то 1200 осіб ??? Причому не тіла Хто знає точно--поясніть.
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28.07.2025 14:52 Ответить
Та йьому похрін на полонених, та на всіх, хто не приносить грошей та білі тропки - https://www.youtube.com/watch?v=MSaPIioZXbY
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28.07.2025 15:06 Ответить
 
 