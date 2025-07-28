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Новини Фото Обмін полоненими
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Зеленський провів нараду щодо визволення полонених: З лютого 2022 вдалося повернути 5,8 тис. людей. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо визволення полонених та допомоги їм.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Були представники штабу, представники служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу і наші люди, які були звільнені з російської неволі, – захисники з різних напрямків фронту, і зокрема з Маріуполя, "азовці", наша парамедикиня Тайра, Леніє Умерова – цивільна, яку окупанти захопили в Криму.

Вдячний усім за цю зустріч. Вшанували пам’ять воїнів, які загинули від жахливого теракту в Оленівці. Ми говорили про найважливіше: повернення всіх наших людей додому, на якому етапі ми на сьогодні з обмінами. Жодного дня не зупиняємося. Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами – ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів. Сподіваємося звільнити й тих цивільних, які зараз іще утримуються в Росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Україна та РФ здійснили обмін полоненими. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський наголосив на важливості продовжувати обміни та перевіряти ситуацію по кожному прізвищу.

"Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими, і всім, хто допомагає. Дякую і нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України", - підсумував президент.

Читайте: З полону повернули останнього захисника острова Зміїний, - Координаційний штаб. ФОТО

Зеленський провів нараду щодо визволення полонених
Зеленський провів нараду щодо визволення полонених
Зеленський провів нараду щодо визволення полонених
Зеленський провів нараду щодо визволення полонених
Зеленський провів нараду щодо визволення полонених
Зеленський провів нараду щодо визволення полонених
Зеленський провів нараду щодо визволення полонених
Зеленський провів нараду щодо визволення полонених
Зеленський провів нараду щодо визволення полонених
Зеленський провів нараду щодо визволення полонених

Автор: 

військовополонені (1031) Зеленський Володимир (24890) полонені (2328)


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Топ коментарі
+13
Краще б розповів чому ці люди взагалі в полон потрапили. Падло.
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28.07.2025 14:35 Відповісти
+10
віддав терітої Україні під бліц криг русні у 22р...віддав здрових та гарних українців сотні тисяц ,а сьогодні піариться шо повертає скалічених , падло 🤡зелене з дЕрмаком ,шоб ви здохли ,чим скоріще тим краще !!!
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28.07.2025 14:39 Відповісти
+6
Розмінувало чонгар, здало азовців в полон, тепер наради проводить м ра зь
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28.07.2025 14:40 Відповісти
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Краще б розповів чому ці люди взагалі в полон потрапили. Падло.
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28.07.2025 14:35 Відповісти
з язика зняли
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28.07.2025 14:41 Відповісти
Нехай порахують кількість цивільних громадян, які загинули у 2022, після слів про 1-е травня та шашлики, та бездіяльність обисраного зеленого лайна у лютому
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28.07.2025 15:32 Відповісти
віддав терітої Україні під бліц криг русні у 22р...віддав здрових та гарних українців сотні тисяц ,а сьогодні піариться шо повертає скалічених , падло 🤡зелене з дЕрмаком ,шоб ви здохли ,чим скоріще тим краще !!!
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28.07.2025 14:39 Відповісти
Розмінувало чонгар, здало азовців в полон, тепер наради проводить м ра зь
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28.07.2025 14:40 Відповісти
Скільки людей попало в полон з твоєї вини,та по вині ЗЕлерох шобли?
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28.07.2025 14:47 Відповісти
Зеленський і його команда воєнних злочинців, мародерів і зрадників роблять все можливе, щоб війна не закінчувалась. Бо ці істоти живуть поки вбивають українців.
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28.07.2025 14:50 Відповісти
ЩОс я не зрозумів--- "в межах Стамбула,повернули понад тисячу осіб" А як же були повідомленн--то 1000 осіб ,то 1200 осіб ??? Причому не тіла Хто знає точно--поясніть.
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28.07.2025 14:52 Відповісти
Та йьому похрін на полонених, та на всіх, хто не приносить грошей та білі тропки - https://www.youtube.com/watch?v=MSaPIioZXbY
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28.07.2025 15:06 Відповісти
 
 