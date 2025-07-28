Зеленський провів нараду щодо визволення полонених: З лютого 2022 вдалося повернути 5,8 тис. людей. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо визволення полонених та допомоги їм.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Були представники штабу, представники служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу і наші люди, які були звільнені з російської неволі, – захисники з різних напрямків фронту, і зокрема з Маріуполя, "азовці", наша парамедикиня Тайра, Леніє Умерова – цивільна, яку окупанти захопили в Криму.



Вдячний усім за цю зустріч. Вшанували пам’ять воїнів, які загинули від жахливого теракту в Оленівці. Ми говорили про найважливіше: повернення всіх наших людей додому, на якому етапі ми на сьогодні з обмінами. Жодного дня не зупиняємося. Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами – ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів. Сподіваємося звільнити й тих цивільних, які зараз іще утримуються в Росії", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський наголосив на важливості продовжувати обміни та перевіряти ситуацію по кожному прізвищу.

"Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими, і всім, хто допомагає. Дякую і нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України", - підсумував президент.

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