Раде предлагают перезагрузить ГБР с международными экспертами

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о "внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования работы Государственного бюро расследований", которым предлагается перезагрузить работу Бюро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Сейчас текст законопроекта не обнародован.

Инициаторами законопроекта стали 14 парламентариев от "Голоса", "Европейской Солидарности" и "Слуги народа".

Нардеп Ярослав Железняк рассказал, о чем этот проект закона:

  • увольнение руководителя ГБР;
  • избрание нового на прозрачном конкурсе с преимущественным правом международных экспертов (один в один с БЭБ);
  • после избрания главы запуск двух комиссии: переаттестации и отбора новых сотрудников. И там и там половина комиссии независимые эксперты от общественности (тоже как в БЭБ);
  • много других механизмов контроля: РГК, прозрачная дисциплинарная комиссия...тоже все, как будет в БЭБ.

"Отдельно отмечу, что модель ГБР сейчас противоречит Конституции, так как главу назначает Президент. Что чисто превышение его полномочий. Думали даже подать еще в Конституционный суд, но там уже есть такой иск. Поэтому в законе мы это приводим в соответствие с Конституцией и подчиняем Правительству", - пояснил Железняк.

+6
Давно пора. А то ДБР уже давно на ручному управлінні самі знаєте кого
07.08.2025 08:42 Ответить
+3
Так подобається, коли дебільна влада юзає незрозумілі їй слова де попало.
"Перезавантаження" комп'ютера - по суті нічого не змінює, лише вимкнути/ввімкнути.
07.08.2025 08:40 Ответить
+3
давно пора
07.08.2025 08:52 Ответить
Так подобається, коли дебільна влада юзає незрозумілі їй слова де попало.
"Перезавантаження" комп'ютера - по суті нічого не змінює, лише вимкнути/ввімкнути.
07.08.2025 08:40 Ответить
У нас немає ні часу ні грошей щоб новий купувати,тому потрібно старий "комп" ремонтувати
07.08.2025 09:02 Ответить
Zе завітує, бо цей крадій не хоче на кічу ле йому під шконкою вже готово місце
07.08.2025 08:40 Ответить
А хто хоче? Гонтарєва, Маркарова, Чернишов, Яйценюк, .... як то кажуть, НАБУ працює.))
07.08.2025 08:45 Ответить
Порошенка забула.
07.08.2025 08:54 Ответить
А чому ти думаєш що Порох "не хоче"?
07.08.2025 09:06 Ответить
Для тебе Гонтарєва рівнлцінна Чернишову?Та що реформу набу провела рівноцінна ушльопку за яким шлейф підозр?
07.08.2025 09:04 Ответить
Я б хотіла спершу перезавантажити Верховну Раду і владувзагалі.
07.08.2025 08:40 Ответить
А ти впевнена що перезавантажеш якісно?Бпп+нф були на стільки погані що їх замінили у 19р на сн+жпж
07.08.2025 09:15 Ответить
Тобто вас влада цілком влаштовує?
07.08.2025 09:19 Ответить
Навіщо мову переводиш?Ти впевнена що нас склад вру буде кращим?Ти вже у 19р перезавантажила.Задоволена результатом?
07.08.2025 10:24 Ответить
Давно пора. А то ДБР уже давно на ручному управлінні самі знаєте кого
07.08.2025 08:42 Ответить
а потім буде стаття на censor.net з назвою "Нардепи хочуть гарантій, що ДБР не переслідуватимуть тих, хто голосував за закон про перезавантаження ДБР"
07.08.2025 08:47 Ответить
Так, переслідувати можна буде усіх, крім тих хто їх перезавантажить.
07.08.2025 08:48 Ответить
Кого?
А НАБУ і САП не на ручному управлінні?
А НАЗК не на ручному управлінні? Самі знаєте кого))
07.08.2025 08:47 Ответить
Якщо б були на ручному, тоді навіщо був потрібен той закон про набу та сап?
07.08.2025 08:57 Ответить
А де чернишов і міндіч, а гонтарєва і маркарова, а де тммошенко -супер менеджер з опи, а де рєзніков....? В вірите, що набу їх посадить?))) Ніколи! Все що відбулось, ще штовханина для «узгодження теріторіального» питання. Все узгодили.))
07.08.2025 09:04 Ответить
Іпать дурню несеш.
07.08.2025 09:07 Ответить
давно пора
07.08.2025 08:52 Ответить
толку з ДБР мало
07.08.2025 08:53 Ответить
в загалі ніякого,бо коли служба не реагує на скоєнння злочину або не бере до увааги та розгляду заяви громадян,то це злочинокримінальна фікція і симулятор правоохоронного органу!!!
07.08.2025 09:13 Ответить
07.08.2025 08:57 Ответить
Вже "перезавантажили та переатестували" міліцію/поліцію. Отримали збіговисько некомпетентних та жадібних "маладих ліц" під керівництвом тих самих корумпованих мусорів.
07.08.2025 08:58 Ответить
не дякуйте (сабаков,яйценюк енд компани)
07.08.2025 09:14 Ответить
Хто дозволить перезавантажувати особистих гвардійців Шашличного?
07.08.2025 09:04 Ответить
Судячи з коментарів нікому інституції не потрібні.Нашому наріду справедливий цар батюшка потрібен щоб нерадивих бояр в ручному режимі карав.З таким підходом ми безнадійні
07.08.2025 09:13 Ответить
Опять слышен скрип кроватей.
07.08.2025 09:14 Ответить
Який із зеленського пересидент, так і наслідки для України !!
Міндіч, шурма, каламойським, шуфрич, шифери, кулініч з бакановим та трубіцин, мабуть, і не стурбовані???
07.08.2025 09:18 Ответить
Плюралізм....від слова плювати...Спочатку угробили систему карного розшуку,потім - слідство...тепер "вдосконалюють"....
07.08.2025 09:22 Ответить
 
 