Раде предлагают перезагрузить ГБР с международными экспертами

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о "внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования работы Государственного бюро расследований", которым предлагается перезагрузить работу Бюро.

Сейчас текст законопроекта не обнародован.

Инициаторами законопроекта стали 14 парламентариев от "Голоса", "Европейской Солидарности" и "Слуги народа".

Нардеп Ярослав Железняк рассказал, о чем этот проект закона:

увольнение руководителя ГБР;

избрание нового на прозрачном конкурсе с преимущественным правом международных экспертов (один в один с БЭБ);

после избрания главы запуск двух комиссии: переаттестации и отбора новых сотрудников. И там и там половина комиссии независимые эксперты от общественности (тоже как в БЭБ);

много других механизмов контроля: РГК, прозрачная дисциплинарная комиссия...тоже все, как будет в БЭБ.

"Отдельно отмечу, что модель ГБР сейчас противоречит Конституции, так как главу назначает Президент. Что чисто превышение его полномочий. Думали даже подать еще в Конституционный суд, но там уже есть такой иск. Поэтому в законе мы это приводим в соответствие с Конституцией и подчиняем Правительству", - пояснил Железняк.

