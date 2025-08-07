Раде предлагают перезагрузить ГБР с международными экспертами
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о "внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования работы Государственного бюро расследований", которым предлагается перезагрузить работу Бюро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Сейчас текст законопроекта не обнародован.
Инициаторами законопроекта стали 14 парламентариев от "Голоса", "Европейской Солидарности" и "Слуги народа".
Нардеп Ярослав Железняк рассказал, о чем этот проект закона:
- увольнение руководителя ГБР;
- избрание нового на прозрачном конкурсе с преимущественным правом международных экспертов (один в один с БЭБ);
- после избрания главы запуск двух комиссии: переаттестации и отбора новых сотрудников. И там и там половина комиссии независимые эксперты от общественности (тоже как в БЭБ);
- много других механизмов контроля: РГК, прозрачная дисциплинарная комиссия...тоже все, как будет в БЭБ.
"Отдельно отмечу, что модель ГБР сейчас противоречит Конституции, так как главу назначает Президент. Что чисто превышение его полномочий. Думали даже подать еще в Конституционный суд, но там уже есть такой иск. Поэтому в законе мы это приводим в соответствие с Конституцией и подчиняем Правительству", - пояснил Железняк.
"Перезавантаження" комп'ютера - по суті нічого не змінює, лише вимкнути/ввімкнути.
А НАБУ і САП не на ручному управлінні?
А НАЗК не на ручному управлінні? Самі знаєте кого))
Міндіч, шурма, каламойським, шуфрич, шифери, кулініч з бакановим та трубіцин, мабуть, і не стурбовані???