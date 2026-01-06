РУС
Президент Зеленский строит свою вертикаль, но уже без Ермака, - Железняк о перезагрузке ГБР

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк

Подготовка президентской версии законопроекта об усовершенствовании работы Государственного бюро расследований является игрой на опережение.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Смена главы ГБР

Железняк является одним из авторов законопроекта об усовершенствовании работы ГБР. Он предусматривает перезагрузку структуры и изменение порядка назначения руководителя, чтобы устранить противоречие с Конституцией. Документ зарегистрирован в Верховной Раде еще в августе прошлого года, однако до сих пор не рассмотрен сессионным залом.

По его мнению, подготовка президентского варианта проекта закона является игрой на опережение.

"Скажу свою интерпретацию и версию этой инициативы, которую я хотел бы еще у кого-то подтвердить. Мне кажется, что где-то плюс-минус я правильно понимаю. Президент действительно в любой момент может вызвать Сухачева и сказать: "Теперь ты – не руководитель ГБР, а посол в какой-то стране. На твое место назначен другой". Вся эта кадровая замена заняла бы, условно, три секунды. Поэтому, очевидно, идет какая-то игра. Я думаю, что у него есть такие же сигналы, как и у меня, что это будет требование европейцев", - пояснил Железняк.

Нардеп объясняет: чтобы сменить главу ГБР, нужно проводить конкурс, который будет требовать соответствующих стандартов.

Почему смена сейчас

"Поэтому, соответственно, президент просто играет на опережение с этой историей. Обратите внимание: Зеленский оставляет всех тех, кто к нему лоялен, а остальных меняет. Какое отношение к ГБР? Говорят, что он был недоволен их работой по "Миндичгейту" и тем, как они этому противодействовали.

Что в целом сейчас происходит? Президент просто строит свою вертикаль уже без Ермака. Поэтому, соответственно, система перестраивается. Но это не о том, что страна становится на "военные рельсы". Просто мы затянулись в электоральном цикле дольше, чем было нужно. Все же рассчитано просто на то, чтобы как-то дальше управлять страной, пока нет выборов. Когда они будут – речь пойдет о совсем другой системе", – добавил Железняк.

  • Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению Государственного бюро расследований и ожидает, что президентский законопроект будет внесен в Верховную Раду уже в этом месяце.

Зеленский Владимир (23304) ГБР (3334) Железняк Ярослав (531) Сухачев Алексей (65)
Це правда, що без впливу єрмака? Не тіштеся ілюзіями!
06.01.2026 20:26 Ответить
дєрбмак сидить в Конче Заспі і рулить Оманською Гнидою
06.01.2026 20:28 Ответить
Підприємець Сергій Ваганян: "На зерні працював свій 'шлагбаум', я готовий все розповісти НАБУ"
Автор: Василь Мельник
Дата: 06.01.26
Джерело: Цензор.НЕТ - Бізнес / Резонансні публікації Цензор.НЕТ
Операція "Мідас" дозволила українцям зазирнути за ширму телемарафону і побачити, як насправді ухвалюються рішення в країні. І хто їх ухвалює. Майже ні в кого немає сумніву, що оприлюднені НАБУ і САП матеріали про корупційну схему "шлагбаум", яка передбачала вимагання "відкатів" від підрядників "Енергоатому", - це лише частина загальної картини. Цензор.НЕТ
Схожі схеми працювали і в інших сферах, зокрема - на ринку зерна, стверджує підприємець Сергій Ваганян. За його словами, у цьому випадку вона працювала під прикриттям ще одного вихідця з "Кварталу 95" - колишнього голови СБУ Івана Баканова та його "правої руки" Андрія Наумова. Цензор.НЕТ
«Після того, як я одного разу відмовився виконувати вимоги, у мене почали вимагати $20 мільйонів, погрожували родині, відкрили сфальсифіковану справу. До того ж я занадто багато знав, тому мене погрожували прибрати. Через це я був змушений виїхати з України і втратив активи вартістю $50-60 мільйонів», - розповідає Ваганян. Цензор.НЕТ
Про бізнес Ваганяна та зернові схеми
Він займався вирощуванням, купівлею-продажем та експортом зерна. Цензор.НЕТ
У системі YouControl він значиться співвласником компаній з торгівлі зерном. Цензор.НЕТ
За словами підприємця, експортери часто були змушені використовувати "сірі" схеми через тиск правоохоронців і вимоги "подяк" за доступ до ринку. Цензор.НЕТ
Роль Андрія Наумова і тиск на бізнес
Ваганян каже, що після зміни влади ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов начебто контролював зернові потоки й вимагав хабарі, кошти, подарунки та навіть дорогі товари. Цензор.НЕТ
За його словами, "подяка" зросла до 30-50 % прибутку, перед тим як відмовився платити. Цензор.НЕТ
Ваганян також стверджував, що Наумов хотів, аби він поставив зерно на елеватори певних власників, зокрема підприємців, пов'язаних із контрабандою. Цензор.НЕТ
Зґвалтування посади та конфлікти
Після того, як Ваганян відмовився співпрацювати, началися погрози та кримінальні справи, включно зі сфальсифікованими звинуваченнями, що змусили його виїхати з України. Цензор.НЕТ
Його нібито оголосили у розшук і передали справу до міжнародних органів. Цензор.НЕТ
В Австрії його затримували на деякий час, але відпустили через недостатність доказів. Цензор.НЕТ
Що сталося із Наумовим і Бакановим
Наумова звільнили з СБУ і позбавили військового звання. Цензор.НЕТ
За даними слідства, його розслідували також за підозрою в державній зраді (передача даних російським спецслужбам), але формальної підозри не оголошували. Цензор.НЕТ
Іван Баканов після звільнення не зазнав значущих юридичних переслідувань і продовжив працювати в Україні. Цензор.НЕТ
Поточний стан справ
Ваганнян переконаний, що корупційні схеми досі функціонують, навіть якщо ключові фігуранти не постали перед правосуддям. Цензор.НЕТ
Він готовий повернутися в Україну, щоб свідчити про корупційні практики, але боїться за свою безпеку. Цензор.НЕТ
06.01.2026 20:29 Ответить
Це правда, що без впливу єрмака? Не тіштеся ілюзіями!
06.01.2026 20:26 Ответить
Все простіше-- "наполеон" повільно перетворюється на пуйла. А може, і не повільно... Цікаво, чи він сам це розуміє?
06.01.2026 22:23 Ответить
дєрбмак сидить в Конче Заспі і рулить Оманською Гнидою
06.01.2026 20:28 Ответить
А чого цей добродій не мобілізується? В статусі військовослужбовця до нього було б набагато більше уваги.
06.01.2026 21:08 Ответить
Хана цій "вертикалі" якщо він таким чином її будує.
06.01.2026 20:29 Ответить
До Єрмакв ЗЄ міг хибащо по фонтанах у Маріку бігати та у червоних труселях в Одесі фоткатися.

Нє. Вся ця вовтузня - це стиль Алі-Баби, а не блазня.
06.01.2026 20:31 Ответить
5-6 потужних менеджерів здулись.Були дємони але самоліквідувалисьЩо тепер будемо робити без потужних?
06.01.2026 20:31 Ответить
железняк зручний дурник для зельоних гнид
06.01.2026 20:32 Ответить
Зеленський пересува ліжка у борделі. А ви міркували, що це Єрмак поганий? Ну, ну...
06.01.2026 20:35 Ответить
Тут трохи вище сказали, що дворянин Железняк - "дурник". Дійсно, чо "вертикаль" (Сцарем нагорі) було зруйновано у 1917 році, але відроджено поповичем Сраліним у 1937-му, й з того часу вона досі стоїть у незмінному вигляді. Не буде зеленського - буде краснянський, помаранчевий, або блакитненко.
06.01.2026 20:40 Ответить
дворянство не говорить про наявність мізків .. говорити що це будується без дєрьмака - дебільність
06.01.2026 20:46 Ответить
Той, хто обзивається - сам так й називається. Повторюю: вертикаль стоїть з 1937 року. Був Сралін, був Хрущов, були ще дехто, зараз Дермак, завтра буде інший. Прізвища кандидатів в цілому відомі, я маю на увазі оці всі рейтинги передвиборчі, але можуть ще бути сюрпризи. Вертикаль стоїть, прізвища змінюються. А Залізняк лише зараз прозрів, свята простота.
06.01.2026 20:50 Ответить
Ви давно з дитсадка вийшли ? )))

маркерне голосування зручного дурника железняка

https://itd.rada.gov.ua/BILLINFO/Bills/Card/55640

Знищення незалежності САП і НАБУ


Не голосував

воно (железняк) навіть проти не в силі нажати
06.01.2026 20:53 Ответить
Я ж так й сказав: воно (залізняк) ввімкнуло дурника, що не помічав монархічну вертикаль в етой странє з 1937 року та до цього часу. От, й голосував аби як, це теж.
06.01.2026 21:15 Ответить
На шо намякiваем, ла-ла-ла, ла-ла, ла, ла , ла-ааа не буде?
06.01.2026 20:49 Ответить
Пану треба закушувати добре.
06.01.2026 20:51 Ответить
при цьому, в залежностi вiд того, хто буде приближений до вавы, той до того i лизав йому дупу, а отже ми в натурi переконаемось ху iз ху.
06.01.2026 20:43 Ответить
ЗЫ... Прохання, врахуйте пiдлиз-фактор на майбутнiх виборах.
06.01.2026 20:45 Ответить
Ішак будує не вертикаль, а ешафот для себе.
06.01.2026 20:52 Ответить
Клятий Порошенко! Підсовує самому чесному і добропорядному в.о.президента знову якусь вертикаль.
06.01.2026 20:59 Ответить
Президент Зеленский строит свою вертикаль, но уже без Ермака....Застрелись Трепло!
06.01.2026 21:18 Ответить
кожний має право нагадати зеленському🤡 ...ти казав один строк , тепер йди і не оглядайся ...бо розірвемо на шматочки ,ще до суду ...
06.01.2026 21:20 Ответить
Зеленський залишає усіх тих, хто до нього лояльний, а решту змінює. Джерело: https://censor.net/ua/n3594130
- ну , це логічно .Чи хтось думає , що треба навпаки - лояльних викинути , а нелояльних залишити ?
06.01.2026 22:13 Ответить
Строит под руководством Ермака .
06.01.2026 22:40 Ответить
 
 