Президент Зеленский строит свою вертикаль, но уже без Ермака, - Железняк о перезагрузке ГБР
Подготовка президентской версии законопроекта об усовершенствовании работы Государственного бюро расследований является игрой на опережение.
Об этом заявил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, говорится в материале Цензор.НЕТ.
Смена главы ГБР
Железняк является одним из авторов законопроекта об усовершенствовании работы ГБР. Он предусматривает перезагрузку структуры и изменение порядка назначения руководителя, чтобы устранить противоречие с Конституцией. Документ зарегистрирован в Верховной Раде еще в августе прошлого года, однако до сих пор не рассмотрен сессионным залом.
По его мнению, подготовка президентского варианта проекта закона является игрой на опережение.
"Скажу свою интерпретацию и версию этой инициативы, которую я хотел бы еще у кого-то подтвердить. Мне кажется, что где-то плюс-минус я правильно понимаю. Президент действительно в любой момент может вызвать Сухачева и сказать: "Теперь ты – не руководитель ГБР, а посол в какой-то стране. На твое место назначен другой". Вся эта кадровая замена заняла бы, условно, три секунды. Поэтому, очевидно, идет какая-то игра. Я думаю, что у него есть такие же сигналы, как и у меня, что это будет требование европейцев", - пояснил Железняк.
Нардеп объясняет: чтобы сменить главу ГБР, нужно проводить конкурс, который будет требовать соответствующих стандартов.
Почему смена сейчас
"Поэтому, соответственно, президент просто играет на опережение с этой историей. Обратите внимание: Зеленский оставляет всех тех, кто к нему лоялен, а остальных меняет. Какое отношение к ГБР? Говорят, что он был недоволен их работой по "Миндичгейту" и тем, как они этому противодействовали.
Что в целом сейчас происходит? Президент просто строит свою вертикаль уже без Ермака. Поэтому, соответственно, система перестраивается. Но это не о том, что страна становится на "военные рельсы". Просто мы затянулись в электоральном цикле дольше, чем было нужно. Все же рассчитано просто на то, чтобы как-то дальше управлять страной, пока нет выборов. Когда они будут – речь пойдет о совсем другой системе", – добавил Железняк.
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению Государственного бюро расследований и ожидает, что президентский законопроект будет внесен в Верховную Раду уже в этом месяце.
Автор: Василь Мельник
Дата: 06.01.26
Джерело: Цензор.НЕТ - Бізнес / Резонансні публікації Цензор.НЕТ
Операція "Мідас" дозволила українцям зазирнути за ширму телемарафону і побачити, як насправді ухвалюються рішення в країні. І хто їх ухвалює. Майже ні в кого немає сумніву, що оприлюднені НАБУ і САП матеріали про корупційну схему "шлагбаум", яка передбачала вимагання "відкатів" від підрядників "Енергоатому", - це лише частина загальної картини. Цензор.НЕТ
Схожі схеми працювали і в інших сферах, зокрема - на ринку зерна, стверджує підприємець Сергій Ваганян. За його словами, у цьому випадку вона працювала під прикриттям ще одного вихідця з "Кварталу 95" - колишнього голови СБУ Івана Баканова та його "правої руки" Андрія Наумова. Цензор.НЕТ
«Після того, як я одного разу відмовився виконувати вимоги, у мене почали вимагати $20 мільйонів, погрожували родині, відкрили сфальсифіковану справу. До того ж я занадто багато знав, тому мене погрожували прибрати. Через це я був змушений виїхати з України і втратив активи вартістю $50-60 мільйонів», - розповідає Ваганян. Цензор.НЕТ
Про бізнес Ваганяна та зернові схеми
Він займався вирощуванням, купівлею-продажем та експортом зерна. Цензор.НЕТ
У системі YouControl він значиться співвласником компаній з торгівлі зерном. Цензор.НЕТ
За словами підприємця, експортери часто були змушені використовувати "сірі" схеми через тиск правоохоронців і вимоги "подяк" за доступ до ринку. Цензор.НЕТ
Роль Андрія Наумова і тиск на бізнес
Ваганян каже, що після зміни влади ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов начебто контролював зернові потоки й вимагав хабарі, кошти, подарунки та навіть дорогі товари. Цензор.НЕТ
За його словами, "подяка" зросла до 30-50 % прибутку, перед тим як відмовився платити. Цензор.НЕТ
Ваганян також стверджував, що Наумов хотів, аби він поставив зерно на елеватори певних власників, зокрема підприємців, пов'язаних із контрабандою. Цензор.НЕТ
Зґвалтування посади та конфлікти
Після того, як Ваганян відмовився співпрацювати, началися погрози та кримінальні справи, включно зі сфальсифікованими звинуваченнями, що змусили його виїхати з України. Цензор.НЕТ
Його нібито оголосили у розшук і передали справу до міжнародних органів. Цензор.НЕТ
В Австрії його затримували на деякий час, але відпустили через недостатність доказів. Цензор.НЕТ
Що сталося із Наумовим і Бакановим
Наумова звільнили з СБУ і позбавили військового звання. Цензор.НЕТ
За даними слідства, його розслідували також за підозрою в державній зраді (передача даних російським спецслужбам), але формальної підозри не оголошували. Цензор.НЕТ
Іван Баканов після звільнення не зазнав значущих юридичних переслідувань і продовжив працювати в Україні. Цензор.НЕТ
Поточний стан справ
Ваганнян переконаний, що корупційні схеми досі функціонують, навіть якщо ключові фігуранти не постали перед правосуддям. Цензор.НЕТ
Він готовий повернутися в Україну, щоб свідчити про корупційні практики, але боїться за свою безпеку. Цензор.НЕТ
