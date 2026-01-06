Президент Зеленский строит свою вертикаль, но уже без Ермака, - Железняк о перезагрузке ГБР

Подготовка президентской версии законопроекта об усовершенствовании работы Государственного бюро расследований является игрой на опережение.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Смена главы ГБР

Железняк является одним из авторов законопроекта об усовершенствовании работы ГБР. Он предусматривает перезагрузку структуры и изменение порядка назначения руководителя, чтобы устранить противоречие с Конституцией. Документ зарегистрирован в Верховной Раде еще в августе прошлого года, однако до сих пор не рассмотрен сессионным залом.

По его мнению, подготовка президентского варианта проекта закона является игрой на опережение.

"Скажу свою интерпретацию и версию этой инициативы, которую я хотел бы еще у кого-то подтвердить. Мне кажется, что где-то плюс-минус я правильно понимаю. Президент действительно в любой момент может вызвать Сухачева и сказать: "Теперь ты – не руководитель ГБР, а посол в какой-то стране. На твое место назначен другой". Вся эта кадровая замена заняла бы, условно, три секунды. Поэтому, очевидно, идет какая-то игра. Я думаю, что у него есть такие же сигналы, как и у меня, что это будет требование европейцев", - пояснил Железняк.

Нардеп объясняет: чтобы сменить главу ГБР, нужно проводить конкурс, который будет требовать соответствующих стандартов.

Почему смена сейчас

"Поэтому, соответственно, президент просто играет на опережение с этой историей. Обратите внимание: Зеленский оставляет всех тех, кто к нему лоялен, а остальных меняет. Какое отношение к ГБР? Говорят, что он был недоволен их работой по "Миндичгейту" и тем, как они этому противодействовали.

Что в целом сейчас происходит? Президент просто строит свою вертикаль уже без Ермака. Поэтому, соответственно, система перестраивается. Но это не о том, что страна становится на "военные рельсы". Просто мы затянулись в электоральном цикле дольше, чем было нужно. Все же рассчитано просто на то, чтобы как-то дальше управлять страной, пока нет выборов. Когда они будут – речь пойдет о совсем другой системе", – добавил Железняк.

