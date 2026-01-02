В Україні оновили критерії визначення критично важливих підприємств у сільському господарстві

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оновило критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки.

Відповідні зміни затверджено наказом Мінекономіки від 22 грудня 2025 року №3650.

Як повідомляється, зокрема, оновлено критерії для підприємств, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, а саме:

збільшено вимогу щодо площі оброблення угідь сільськогосподарського призначення для провадження сільськогосподарської діяльності (до 1000 га);

збільшено вимогу щодо обсягу річного доходу (чистий дохід від реалізації продукції (до 40 млн грн);

виключено вимогу щодо суми сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний квартал (становила не менше 324 тис. грн).

Відтак, Мінекономіки розглядатиме звернення/заявки сільськогосподарських підприємств, установ, організацій про визначення їх критично важливими через інформаційно-комунікаційну систему Державного аграрного реєстру відповідно до оновлених критеріїв.

У разі невідповідності підприємства, установи, організації оновленим критеріям, таким підприємствам, установам, організаціям буде відхилено звернення/заявку, як таку, що не відповідає вимогам зазначеного наказу Мінекономіки.

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Як повідомлялося, підприємства з 1 січня 2026 року повинні забезпечувати середню зарплату від 21 617,5 грн для бронювання працівників через підвищення мінімальної заробітної плати, закладеної в державному бюджеті на 2026 рік.

Також стало відомо, що можливість забронювати працівників від мобілізації протягом 24 годин замість трьох діб буде доступна лише до 1 лютого 2026 року.