2 430 25

Скандал с бронированием пиарщика Зеленского Петрова: в учреждении "Военное кладбище" говорят, что не обязаны согласовывать кадровые решения с Минветеранов

НВМК

Государственное учреждение"Национальное военное мемориальное кладбище" принимает кадровые решения в пределах своих полномочий и не обязано дополнительно согласовывать их с Министерством по делам ветеранов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Госучреждения.

Что говорят?

Как отмечается, кадровые решения о приеме работников в штат государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" принимаются руководителем учреждения в пределах предоставленных ему полномочий и не требуют отдельного согласования с Министерством по делам ветеранов Украины.

Читайте также: В НВМК подтвердили, что пиарщик Зеленского Петров работает у них специалистом по коммуникациям

"Средства массовой информации и другие заинтересованные стороны могут обращаться к руководителю государственного учреждения, а также в отдел по вопросам коммуникаций и информационных технологий, в частности с официальными запросами, касающимися реализации кадровых полномочий, в порядке, определенном законодательством Украины", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
  • Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили бронирование от мобилизации.
  • Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
  • Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
  • Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
  • В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.

Читайте также: Рада вызвала Калмыкову: причина - использование НВМК для фейкового бронирования

Автор: 

+14
19.01.2026 14:04 Ответить
+11
Лисий і Петров - солодка парочка штурмовиків

19.01.2026 14:00 Ответить
+7
Який хазяїн, такі й відповіді: "явамнічєганєдолжєн"
19.01.2026 13:53 Ответить
Який хазяїн, такі й відповіді: "явамнічєганєдолжєн"
19.01.2026 13:53 Ответить
19.01.2026 14:04 Ответить
за що "кукушка лобіює пітуха? " ))
19.01.2026 14:15 Ответить
Ну і нах йому ті 100000 "бойових",які ще невідомо чи отримає.Краще на цвинтарі гарантовано 73 000 на карточку прийде,та ще може Пронюткін якусь премію випише за героїчне висвітлення діяльності кладовища.Потужно,****.
19.01.2026 14:22 Ответить
Зелені падлюки вже давно втратили будь-який страх, саме час розвішувати їх на ліхтарях
19.01.2026 13:55 Ответить
Знову потужні лозунги часів арешту військових за підозрою по Шеремету. А вже 6 років прошло з "саме час".
19.01.2026 14:43 Ответить
Скажіть хоть хтось, ким працює Пєтров на Військовому Кладовищі? Дуде цікаво
19.01.2026 13:55 Ответить
*Дуже цікаво
19.01.2026 13:56 Ответить
Депутат Железняк пише:

'На посаді провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

НВМК 100% бронювання. Тож в рамках перевірки треба дослідити всіх 53 співробітників, думаю там ще знайдеться пару таких самих VIP-ухилянтів. ...

Ми дослідили всю медіа-активність і особливо виробництво контенту НВМК…. І за час роботи "провідного фахівця" (яке одразу співпало з його бронюванням) - єдиний відеоряд це просто вирізка з сюжету телеканалу "Рада" зроблена 4 тижня тому) ВСЕ", - розповів нардеп

Джерело: https://censor.net/ua/n3596084
19.01.2026 14:15 Ответить
А його не нудить від ледарства на роботі?
19.01.2026 14:50 Ответить
Цей опариш не нудьгує, він разом зі своїм братом-опаришем Івановим на замовлення ОПи цілодобово "мочать" Кличка в соцмережах і на своїх ютуб-каналах.
19.01.2026 15:10 Ответить
ПІСЯЛИ ВОНИ НА НАС що тут не ясно?
19.01.2026 13:57 Ответить
Лисий і Петров - солодка парочка штурмовиків

19.01.2026 14:00 Ответить
а у підрова патріотічєская татушечка є? те, що він може також, ще з 7 квітня 1983 року бути патріотом, це не аргумент! )
19.01.2026 14:17 Ответить
19.01.2026 14:36 Ответить
І як це ******** називається?
19.01.2026 14:51 Ответить
петров, не "піарник" зеленського, не просто критик Порошенка, він українофоб. Але зеленофану Vad Vad, какаяРазніца, у нього не ***** ворог. ЛіжБиНеПорошенко.
19.01.2026 14:14 Ответить
Відповідь меморіалу - пішли нах!
19.01.2026 14:16 Ответить
... ми в гробіке! )
19.01.2026 14:19 Ответить
19.01.2026 14:23 Ответить
ЗЕлені перевдягнені шакали. "Мудрий нарід" це ....дь на твоїй совісті.
19.01.2026 14:19 Ответить
Дык йолы палы, пронюткін поді, за іванова пєтрова - то, а нє за мыкол, с акопав.....хулі нєясна?
19.01.2026 14:20 Ответить
... українофоби ,диверсанти.
19.01.2026 15:18 Ответить
 
 