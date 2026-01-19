Скандал с бронированием пиарщика Зеленского Петрова: в учреждении "Военное кладбище" говорят, что не обязаны согласовывать кадровые решения с Минветеранов

Государственное учреждение"Национальное военное мемориальное кладбище" принимает кадровые решения в пределах своих полномочий и не обязано дополнительно согласовывать их с Министерством по делам ветеранов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Госучреждения.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что говорят?

Как отмечается, кадровые решения о приеме работников в штат государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" принимаются руководителем учреждения в пределах предоставленных ему полномочий и не требуют отдельного согласования с Министерством по делам ветеранов Украины.

Читайте также: В НВМК подтвердили, что пиарщик Зеленского Петров работает у них специалистом по коммуникациям

"Средства массовой информации и другие заинтересованные стороны могут обращаться к руководителю государственного учреждения, а также в отдел по вопросам коммуникаций и информационных технологий, в частности с официальными запросами, касающимися реализации кадровых полномочий, в порядке, определенном законодательством Украины", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.

Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили бронирование от мобилизации.

Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".

Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.

Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.

В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.

Читайте также: Рада вызвала Калмыкову: причина - использование НВМК для фейкового бронирования