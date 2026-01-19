Скандал с бронированием пиарщика Зеленского Петрова: в учреждении "Военное кладбище" говорят, что не обязаны согласовывать кадровые решения с Минветеранов
Государственное учреждение"Национальное военное мемориальное кладбище" принимает кадровые решения в пределах своих полномочий и не обязано дополнительно согласовывать их с Министерством по делам ветеранов Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Госучреждения.
Что говорят?
Как отмечается, кадровые решения о приеме работников в штат государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" принимаются руководителем учреждения в пределах предоставленных ему полномочий и не требуют отдельного согласования с Министерством по делам ветеранов Украины.
"Средства массовой информации и другие заинтересованные стороны могут обращаться к руководителю государственного учреждения, а также в отдел по вопросам коммуникаций и информационных технологий, в частности с официальными запросами, касающимися реализации кадровых полномочий, в порядке, определенном законодательством Украины", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили бронирование от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.
'На посаді провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.
"У НВМК 100% бронювання. Тож в рамках перевірки треба дослідити всіх 53 співробітників, думаю там ще знайдеться пару таких самих VIP-ухилянтів. ...
Ми дослідили всю медіа-активність і особливо виробництво контенту НВМК…. І за час роботи "провідного фахівця" (яке одразу співпало з його бронюванням) - єдиний відеоряд це просто вирізка з сюжету телеканалу "Рада" зроблена 4 тижня тому) ВСЕ", - розповів нардеп
