В НВМК подтвердили, что пиарщик Зеленского Петров работает у них специалистом по коммуникациям

В ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" подтвердили, что пиарщик Зеленского Владимир Петров работает в учреждении.

Об этом говорится в ответе на запрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кем работает Петров?

"Петров Владимир Владимирович занимает должность ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий ГУ "НВМК", - отметили там.

Обязанности

В НВМК заявили, что в функциональные обязанности Петрова входит подготовка информационных материалов, информационное и коммуникационное сопровождение деятельности ГУ "НВМК", мониторинг информационного пространства, подготовка аналитических справок, администрирование и наполнение информационных ресурсов учреждения, по поручению начальника отдела взаимодействие со средствами массовой информации и другими информационными площадками.

Там добавили, что в целом в "НВМК" работают 53 сотрудника.

Что предшествовало?

Ранее нардеп Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.

Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".

Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.

