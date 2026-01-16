В НВМК подтвердили, что пиарщик Зеленского Петров работает у них специалистом по коммуникациям
В ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" подтвердили, что пиарщик Зеленского Владимир Петров работает в учреждении.
Об этом говорится в ответе на запрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кем работает Петров?
"Петров Владимир Владимирович занимает должность ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий ГУ "НВМК", - отметили там.
Обязанности
В НВМК заявили, что в функциональные обязанности Петрова входит подготовка информационных материалов, информационное и коммуникационное сопровождение деятельности ГУ "НВМК", мониторинг информационного пространства, подготовка аналитических справок, администрирование и наполнение информационных ресурсов учреждения, по поручению начальника отдела взаимодействие со средствами массовой информации и другими информационными площадками.
Там добавили, что в целом в "НВМК" работают 53 сотрудника.
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
український наріт "какая разніца", ти
обанувся в черговий раз ?
могили Українським Воїнам він буде з задоволенням і навіть безкоштовно.
за таких гнід не переймайтесь
.
А ми з такими рожами возьмьом і припрьомся к Елліс
Деньги ему на карту бросают
може йому гроші платять саме за то, щоб він гівно вливав в молодий нєокрєпший мозг ?
це вже зовсім інша
історіястаття КК України
.
з такими працівниками не дивно, чому ЧАЕС не працює, а ми не виробляємо ядерне паливо...
будановбаширов ?
.
реально на кладбищах есть такая должность?
хто за?