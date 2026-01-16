РУС
2 261 34

В НВМК подтвердили, что пиарщик Зеленского Петров работает у них специалистом по коммуникациям

Петров работает в НВМК: там подтвердили

В ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" подтвердили, что пиарщик Зеленского Владимир Петров работает в учреждении.

Об этом говорится в ответе на запрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кем работает Петров?

"Петров Владимир Владимирович занимает должность ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий ГУ "НВМК", - отметили там.

Обязанности

В НВМК заявили, что в функциональные обязанности Петрова входит подготовка информационных материалов, информационное и коммуникационное сопровождение деятельности ГУ "НВМК", мониторинг информационного пространства, подготовка аналитических справок, администрирование и наполнение информационных ресурсов учреждения, по поручению начальника отдела взаимодействие со средствами массовой информации и другими информационными площадками.

Там добавили, что в целом в "НВМК" работают 53 сотрудника.

Что предшествовало?

  • Ранее нардеп Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
  • Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
  • Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.

+14
Оце гівно яке висрало що для нього прийшли найкращі часи? Покидьок, і за оцих гандонів хлопці на передку без грілок і дронів гинуть, поки оця свинота небрита буде насолоджуватися життям?
16.01.2026 16:28
+8
І що воно там напіарить з його антиукраінськими поглядами? На могилах героїв України
16.01.2026 16:26
+6
про-кацапський піарник працює заброньованим у Національному меморіалі загиблих Воїнів

український наріт "какая разніца", ти
обанувся в черговий раз ?

могили Українським Воїнам він буде з задоволенням і навіть безкоштовно.
за таких гнід не переймайтесь

.
16.01.2026 16:38
Лопату від кулеби і хай працює на кладовищі
16.01.2026 16:23
Патамуша красіво одівається, красіво говоріт і ліче параноц., орз і простатіт.

А ми з такими рожами возьмьом і припрьомся к Елліс
16.01.2026 16:44
Каналізація, енергозабезпечення, експлуатація будівель та споруд.
16.01.2026 16:25
Ти сподіваєшся що він буває там не тільки тоді коли гроші виплачують
16.01.2026 16:30
Он там не был ни разу
Деньги ему на карту бросают
16.01.2026 16:34
Гроші на картку, тому оно і тоді там не буває.
16.01.2026 16:40
він такий ценний совєтнік ?

може йому гроші платять саме за то, щоб він гівно вливав в молодий нєокрєпший мозг ?
16.01.2026 16:47
І що воно там напіарить з його антиукраінськими поглядами? На могилах героїв України
16.01.2026 16:26
Пристроїв піарника, ще на одну роботу, не доплачувати ж зі своєї кишені
16.01.2026 16:27
Оце гівно яке висрало що для нього прийшли найкращі часи? Покидьок, і за оцих гандонів хлопці на передку без грілок і дронів гинуть, поки оця свинота небрита буде насолоджуватися життям?
16.01.2026 16:28
тобто одним словом - 3,14дабол
16.01.2026 16:29
...на користь рашки.

це вже зовсім інша історія стаття КК України

.
16.01.2026 16:49
>Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".

з такими працівниками не дивно, чому ЧАЕС не працює, а ми не виробляємо ядерне паливо...
16.01.2026 16:30
ким працює буданов баширов ?

.
16.01.2026 16:51
А що там 53 особи-***** роблять???Всі такі , як Петров???
16.01.2026 16:31
комунікує ротом з членом Єрмака
16.01.2026 16:36
Ветерани, ЛуГондонська гнида працює на Меморіалі полеглих9 побратимів тай ше отримує зп 70 000 гр. Zелені гниди плювали на полеглих.
16.01.2026 16:38
На фронт
16.01.2026 16:42
16.01.2026 16:47
Ахахах, народ зовсім за довбнів тримають, один про злісний ШІ розповідає, ці про «хвахівця з комунікацій»… І що дивно, багато хто вірить у це лайно і вважає, шо всьо норм…
16.01.2026 16:48
"відділ з питань комунікацій та інформаційних технологій"

реально на кладбищах есть такая должность?
16.01.2026 16:53
Я не здивуюсь як що там ще й піарник є.також заброньований
16.01.2026 17:49
а чому у нього відстрочка?
16.01.2026 16:53
Тому що він-срака дєрьмака.
16.01.2026 17:18
Така інформація--локшина на вуха баранам і лохам Ну а по суті обовязків,то це навіть і не смішно,да іше і за це бронь. Брехня і цинізмз зашкалює.
16.01.2026 17:01
Яка мерзотна наволоч. Тьфу,***.
16.01.2026 17:17
я за те шоб зламати гніді щелепу
хто за?
16.01.2026 17:21
Його діяльність мабуть оцінюють по темпах розростання кладовища
16.01.2026 17:29
Рига пристроїли молоді риги диктатора
16.01.2026 17:36
Після такого капішу піде до єрмака в бойову бригаду.штурмуватимуьть генделі не шкодуючи печінки
16.01.2026 17:46
Петров копає ями для поховань! Може і для себе там заготовить? Бо гнида рідкісна...
16.01.2026 17:50
 
 