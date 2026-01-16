У НВМК підтвердили, що піарник Зеленського Петров працює у них фахівцем з комунікацій

У ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" підтвердили, що піарник Зеленського Володимир Петров працює в установі.

Про це йдеться у відповіді на запит, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ким працює Петров?

"Петров Володимир Володимирович обіймає посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ "НВМК", - зазначили там.

Обов'язки

У НВМК заявили, що у функціональні обов’язки Петрова входить підготовка інформаційних матеріалів, інформаційни та комунікаційний супровід діяльності ДУ "НВМК", моніторинг інформаційного простору, підготовка аналітичних довідок, адміністрування та наповнення інформаційних ресурсів установи, за дорученням начальника відділу взаємодія зі засобами масової інформації та іншими інформаційними майданчиками.

Там додали, що загалом в "НВМК" працюють 53 співробітники.

Що передувало?

Раніше нардеп Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.

Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".

Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.

