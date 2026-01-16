Новини Діяльність Володимира Петрова
У НВМК підтвердили, що піарник Зеленського Петров працює у них фахівцем з комунікацій

Петров працює в НВМК: там підтвердили

У ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" підтвердили, що піарник Зеленського Володимир Петров працює в установі.

Про це йдеться у відповіді на запит, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ким працює Петров?

"Петров Володимир Володимирович обіймає посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ "НВМК", - зазначили там.

Дивіться: Політтехнолог Петров, який відчував "физическое и интеллектуальное мучение" від української мови: "Ти говорив російською, ти накликав на себе російську ракету". ВIДЕО

Обов'язки

У НВМК заявили, що у функціональні обов’язки Петрова входить підготовка інформаційних матеріалів, інформаційни та комунікаційний супровід діяльності ДУ "НВМК", моніторинг інформаційного простору, підготовка аналітичних довідок, адміністрування та наповнення інформаційних ресурсів установи, за дорученням начальника відділу взаємодія зі засобами масової інформації та іншими інформаційними майданчиками.

Там додали, що загалом в "НВМК" працюють 53 співробітники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада викликала Калмикову: причина - використання НВМК для фейкового бронювання

Що передувало?

  • Раніше нардеп Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
  • Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
  • Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.

Також дивіться: Піарника Зеленського Володимира Петрова звинуватили у державній зраді: текст заяви. ВIДЕО

Автор: 

Петров Володимир (39) Національне військове меморіальне кладовище (47)
Топ коментарі
+23
Оце гівно яке висрало що для нього прийшли найкращі часи? Покидьок, і за оцих гандонів хлопці на передку без грілок і дронів гинуть, поки оця свинота небрита буде насолоджуватися життям?
16.01.2026 16:28 Відповісти
+18
І що воно там напіарить з його антиукраінськими поглядами? На могилах героїв України
16.01.2026 16:26 Відповісти
+17
про-кацапський піарник працює заброньованим у Національному меморіалі загиблих Воїнів

український наріт "какая разніца", ти
обанувся в черговий раз ?

могили Українським Воїнам він буде з задоволенням і навіть безкоштовно.
за таких гнід не переймайтесь

.
16.01.2026 16:38 Відповісти
Лопату від кулеби і хай працює на кладовищі
16.01.2026 16:23 Відповісти
про-кацапський піарник працює заброньованим у Національному меморіалі загиблих Воїнів

український наріт "какая разніца", ти
обанувся в черговий раз ?

могили Українським Воїнам він буде з задоволенням і навіть безкоштовно.
за таких гнід не переймайтесь

.
показати весь коментар
16.01.2026 16:38 Відповісти
Патамуша красіво одівається, красіво говоріт і ліче параноц., орз і простатіт.

А ми з такими рожами возьмьом і припрьомся к Елліс
16.01.2026 16:44 Відповісти
Каналізація, енергозабезпечення, експлуатація будівель та споруд.
16.01.2026 16:25 Відповісти
Ти сподіваєшся що він буває там не тільки тоді коли гроші виплачують
16.01.2026 16:30 Відповісти
Он там не был ни разу
Деньги ему на карту бросают
16.01.2026 16:34 Відповісти
Гроши на картку, тому оно і тоді там не буває.
16.01.2026 16:40 Відповісти
він такий ценний совєтнік ?

може йому гроші платять саме за то, щоб він гівно вливав в молодий нєокрєпший мозг ?
16.01.2026 16:47 Відповісти
І що воно там напіарить з його антиукраінськими поглядами? На могилах героїв України
показати весь коментар
16.01.2026 16:26 Відповісти
Пристроїв піарника, ще на одну роботу, не доплачувати ж зі своєї кишені
16.01.2026 16:27 Відповісти
Оце гівно яке висрало що для нього прийшли найкращі часи? Покидьок, і за оцих гандонів хлопці на передку без грілок і дронів гинуть, поки оця свинота небрита буде насолоджуватися життям?
показати весь коментар
16.01.2026 16:28 Відповісти
тобто одним словом - 3,14дабол
16.01.2026 16:29 Відповісти
...на користь рашки.

це вже зовсім інша історія стаття КК України

.
16.01.2026 16:49 Відповісти
>Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".

з такими працівниками не дивно, чому ЧАЕС не працює, а ми не виробляємо ядерне паливо...
16.01.2026 16:30 Відповісти
ким працює буданов баширов ?

.
16.01.2026 16:51 Відповісти
комунікує ротом з членом Єрмака
16.01.2026 16:36 Відповісти
Ветерани, ЛуГондонська гнида працює на Меморіалі полеглих9 побратимів тай ше отримує зп 70 000 гр. Zелені гниди плювали на полеглих.
16.01.2026 16:38 Відповісти
На фронт
16.01.2026 16:42 Відповісти
16.01.2026 16:47 Відповісти
Ахахах, народ зовсім за довбнів тримають, один про злісний ШІ розповідає, ці про «хвахівця з комунікацій»… І що дивно, багато хто вірить у це лайно і вважає, шо всьо норм…
16.01.2026 16:48 Відповісти
"відділ з питань комунікацій та інформаційних технологій"

реально на кладбищах есть такая должность?
16.01.2026 16:53 Відповісти
Я не здивуюсь як що там ще й піарник є.також заброньований
16.01.2026 17:49 Відповісти
а чому у нього відстрочка?
16.01.2026 16:53 Відповісти
Тому що він-срака дєрьмака.
16.01.2026 17:18 Відповісти
Така інформація--локшина на вуха баранам і лохам Ну а по суті обовязків,то це навіть і не смішно,да іше і за це бронь. Брехня і цинізмз зашкалює.
16.01.2026 17:01 Відповісти
Яка мерзотна наволоч. Тьфу,***.
16.01.2026 17:17 Відповісти
я за те шоб зламати гніді щелепу
хто за?
16.01.2026 17:21 Відповісти
Його діяльність мабуть оцінюють по темпах розростання кладовища
16.01.2026 17:29 Відповісти
Рига пристроїли молоді риги диктатора
16.01.2026 17:36 Відповісти
Після такого капішу піде до єрмака в бойову бригаду.штурмуватимуьть генделі не шкодуючи печінки
16.01.2026 17:46 Відповісти
Петров копає ями для поховань! Може і для себе там заготовить? Бо гнида рідкісна...
16.01.2026 17:50 Відповісти
Як що я правильно зрозумів то це він телефонує через 2 хвилини як померла ваша бабця,і пропонує "похорон під ключ"
16.01.2026 17:58 Відповісти
Куди пороспихував ЗЕля своїх.Свої всюди потрібні.Хоча всі посади в НВМК змогли б займати люди,ветерани з обмеженими здібностями!!!
16.01.2026 17:59 Відповісти
Це просто якийсь *******. Такий безмозглий народ ще потрібно пошукати. Цей Петров, на пару з Івановим, всім сере на голову не один рік і всім про*бом. Парубія, Фаріон застрелили інших Патріотів ********, а ці виродки нічого не бояться , почувають себе вольготно. Тепер випускають їм на підмогу Дубінського.
16.01.2026 18:06 Відповісти
Зарплата наверное тысяч 200,больше чем была у тех,кого привозят на это кладбище.
16.01.2026 18:27 Відповісти
 
 