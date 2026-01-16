Минветеранов начало служебное расследование по поводу бронирования в Национальном военном мемориальном кладбище
Министерство по делам ветеранов Украины начало служебное расследование по факту возможного несоблюдения законодательства в сфере бронирования в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра по делам ветеранов Натальи Калмыковой во время пленарного заседания Верховной Рады.
Отвечая на вопрос народного депутата Дмитрия Черного (фракция "Слуга народа") о возможных злоупотреблениях с бронированием от мобилизации в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" (НВМК), Калмыкова сообщила: "Мы начали служебное расследование".
"Для того, чтобы выявить, если есть, такие факты - несоблюдение законодательства в сфере бронирования во время мобилизации и военного положения", - пояснила она.
Впоследствии, отвечая на вопрос народного депутата Владимира Вятровича (фракция "Европейская Солидарность"), министр поблагодарила его за внимание к деятельности НВМК, в частности к процессу строительства и организации захоронений. По ее словам, на кладбище постоянно происходят захоронения как известных, так и неизвестных защитников, а также колумбарийные захоронения.
Калмыкова уточнила, что трудоустройство и бронирование сотрудников ГУ "НВМК" осуществляются директором и дирекцией учреждения. В то же время она напомнила, что министерство уже инициировало служебное расследование деятельности руководства госучреждения.
"По результатам расследования будем применять соответствующие меры", - подытожила министр.
Ранее, 12 января 2026 года, народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") заявил на своем YouTube-канале "Железный нардеп", что политтехнолог и ведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров якобы является сотрудником ГУ "НВМК" с 31 июля 2025 года и имеет отсрочку от мобилизации. Такую ситуацию депутат назвал примером "фейкового бронирования" для приближенных к власти лиц.
