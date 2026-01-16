Минветеранов начало служебное расследование по поводу бронирования в Национальном военном мемориальном кладбище

Министерство по делам ветеранов Украины начало служебное расследование по факту возможного несоблюдения законодательства в сфере бронирования в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище".

Отвечая на вопрос народного депутата Дмитрия Черного (фракция "Слуга народа") о возможных злоупотреблениях с бронированием от мобилизации в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" (НВМК), Калмыкова сообщила: "Мы начали служебное расследование".

"Для того, чтобы выявить, если есть, такие факты - несоблюдение законодательства в сфере бронирования во время мобилизации и военного положения", - пояснила она.

Впоследствии, отвечая на вопрос народного депутата Владимира Вятровича (фракция "Европейская Солидарность"), министр поблагодарила его за внимание к деятельности НВМК, в частности к процессу строительства и организации захоронений. По ее словам, на кладбище постоянно происходят захоронения как известных, так и неизвестных защитников, а также колумбарийные захоронения.

Калмыкова уточнила, что трудоустройство и бронирование сотрудников ГУ "НВМК" осуществляются директором и дирекцией учреждения. В то же время она напомнила, что министерство уже инициировало служебное расследование деятельности руководства госучреждения.

"По результатам расследования будем применять соответствующие меры", - подытожила министр.

Ранее, 12 января 2026 года, народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") заявил на своем YouTube-канале "Железный нардеп", что политтехнолог и ведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров якобы является сотрудником ГУ "НВМК" с 31 июля 2025 года и имеет отсрочку от мобилизации. Такую ситуацию депутат назвал примером "фейкового бронирования" для приближенных к власти лиц.

