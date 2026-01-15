"Простори турботи" та фінансова освіта для ветеранів: "ПриватБанк" і Мінветеранів оголосили про стратегічне партнерство

У 2026 році за підтримки "ПриватБанку" в Україні з'явиться щонайменше двадцять нових "Просторів турботи" у різних регіонах України, навчальні програми для ветеранів і ветеранок із фінансової грамотності та розвитку підприємницьких навичок.

Ці ініціативи – частина стратегічного партнерства, яке "ПриватБанк" започатковує із Міністерством у справах ветеранів. Відповідний меморандум підписали голова правління банку Мікаель Бьоркнерт та міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, повідомили у пресслужбі фінустанови.

Партнерство передбачає кілька ключових напрямів: створення "Просторів турботи", запуск навчання із фінансової грамотності, ветеранського підприємництва, розвиток ветеранського спорту та спільну роботу над створенням кар’єрних можливостей для ветеранів і ветеранок у фінансовому секторі.

"Ці ініціативи – частина системних трансформацій банку у питанні підтримки ветеранів і ветеранок. Нам важливо, щоб кожен захисник і захисниця відчули: банк змінюється, чує їхні потреби, реагує на їхні поради. Системні зміни не відбуваються в один день, але ми вже на цьому шляху", – зазначив голова правління "ПриватБанку" Мікаель Бьоркнерт.

Він нагадав, що банк вже запустив "гарячу лінію" для ветеранок, ветеранів і людей з інвалідністю, сформував команду, яка оперативно вирішує нетипові кейси, та розпочав відповідні зміни процедур.

"Готуємося до запуску служби інклюзивного сервісу, яка надаватиме послуги у госпіталях і лікарнях. А завдяки співпраці із Міністерством створимо сервіси, які сприятимуть адаптації ветеранів до цивільного життя", – додав керівник "ПриватБанку".

голова правління "ПриватБанку" Мікаель Бьоркнерт

Своєю чергою міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова наголосила на важливості співпраці держави та бізнесу для створення можливостей для повернення ветеранів до цивільного життя.

"Для нас принципово важливо, щоб підтримка ветеранів і ветеранок ґрунтувалася на відповідальному партнерстві та спільному розумінні потреб людей, які стали на захист України й повертаються до цивільного життя. Держава, бізнес і суспільство мають спільну відповідальність за створення реальних можливостей – у навчанні, працевлаштуванні, розвитку власної справи та відновленні", – наголосила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Наталія Калмикова

Зокрема, банк допоможе облаштувати "Простори турботи" у медичних закладах в різних регіонах меблями та технікою, у них також діятиме Служба інклюзивного сервісу від "ПриватБанку".

Завдяки "Просторам турботи" ветерани і ветеранки зможуть отримати різноманітні консультації вже під час лікування, не виходячи за межі лікарні. Консультації надаватимуть фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, психологи та юристи, кейс-менеджери, фахівці із працевлаштування, інші фахівці відповідно до індивідуальних потреб військовослужбовців та ветеранів.

Також медичні заклади в межах цього проєкту отримають медичне обладнання в межах роботи програми "Допомога медичним закладам та шпиталям" від корпоративного благодійного фонду "ПриватБанку". Нині в Україні діє вже 17 таких просторів, відкритих Міністерством у справах ветеранів спільно з МОЗ та іншими партнерами.

Другий напрям співпраці – освітня програма "Приватні фінанси", яку "ПриватБанк" розпочинає разом із Мінветеранів. Вона буде доступною не лише для самих ветеранів та ветеранок, але й для їхніх родин: дітей, партнерів, батьків. Під час спеціальних кемпів вони матимуть змогу покращити свої знання із фінансової грамотності, наприклад, щодо управління сімейним бюджетом, дізнаюся про те, як захистити себе від шахрайства та створити чи розвивати власну справу.

Співпраця також передбачає підтримку ветеранського спорту як одного з найефективніших інструментів фізичної та психологічної реабілітації: "ПриватБанк" виступить стратегічним партнером та спонсором національних спортивних змагань для ветеранів та масштабних ветеранських турнірів.

"ПриватБанк" також долучиться до ще одного проєкту Міністерства у справах ветеранів – "Кар’єра ветерана". Зокрема, банк активно розміщуватиме доступні вакансії на сайті Українського ветеранського фонду, аби ветерани і ветеранки, які хочуть спробувати свої сили у фінансовому секторі, могли дізнатися про них також через цей канал комунікації.

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Як повідомлялося, раніше державний "ПриватБанк" відкрив окрему цілодобову "гарячу лінію" для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та людей з інвалідністю. Її мета – спростити доступ до банківських послуг та шукати рішення проблем, з якими ці клієнти можуть зіткнутися у відділеннях чи при користуванні банківськими сервісами. Гаряча лінія працює цілодобово за номером 0 800 505 120.