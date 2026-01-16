Мінветеранів розпочало службове розслідування щодо бронювання в Національному військовому меморіальному кладовищі

Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування за фактом можливого недотримання законодавства у сфері бронювання в державній установі "Національне військове меморіальне кладовище".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової під час пленарного засідання Верховної Ради.

Відповідаючи на запитання народного депутата Дмитра Чорного (фракція "Слуга народу") щодо можливих зловживань із бронюванням від мобілізації в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК), Калмикова повідомила: "Ми розпочали службове розслідування".

"Для того, щоб виявити, якщо є, такі факти - недотримання законодавства в сфері бронювання під час мобілізації та воєнного стану", - пояснила вона.

Згодом, відповідаючи на запитання народного депутата Володимира В’ятровича (фракція "Європейська Солідарність"), міністерка подякувала йому за увагу до діяльності НВМК, зокрема до процесу будівництва та організації поховань. За її словами, на кладовищі постійно відбуваються поховання як відомих, так і невідомих захисників, а також колумбарні поховання.

Калмикова уточнила, що працевлаштування та бронювання співробітників ДУ "НВМК" здійснюються директором і дирекцією установи. Водночас вона нагадала, що міністерство вже ініціювало службове розслідування щодо діяльності керівництва держустанови.

"За результатами розслідування будемо застосовувати відповідні заходи", - підсумувала міністерка.

Раніше, 12 січня 2026 року, народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив на своєму YouTube-каналі "Залізний нардеп", що політтехнолог і ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров нібито є співробітником ДУ "НВМК" з 31 липня 2025 року та має бронювання від мобілізації. Таку ситуацію депутат назвав прикладом "фейкового бронювання" для наближених до влади осіб.

