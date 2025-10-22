Ветерани отримають державну допомогу для лікування шрамів та подолання залежностей, - Мінветеранів

У Міністерстві у справах ветеранів анонсували нові програми для ветеранів щодо тривалого лікування, абілітації, лікування шрамів та подолання залежностей.

Про це розповіла міністерка Наталія Калмикова в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, надання послуг очікується з 2026 року. Нині готується постанова щодо тривалого лікування, оплата послуг буде через Національну службу здоров’я України.

Контрактувати організації, які зможуть надавати тривалу медичну та медсестринську допомогу людям зі спінальними травмами, тяжкими черепно-мозковими травмами та іншими серйозними ушкодженнями.

Лікування рубців та залежностей

Міністерство також розробляє постанову про оплату лікування рубців та шрамів, а також експериментальний проєкт щодо лікування всіх видів залежностей у ветеранів, зокрема ігроманії, комп’ютерної, алкогольної та наркотичної. Програма охоплюватиме профілактику, лікування, підтримку та допомогу у працевлаштуванні.

Експериментальний проєкт абілітації

Ще один експериментальний проєкт стартує у 2025 році та передбачає абілітацію ветеранів після медичної реабілітації. Він допомагатиме ветеранам навчитися обслуговувати себе та опановувати побутові навички, включно з фізичною адаптацією та самообслуговуванням після поранень.

