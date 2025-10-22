УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9974 відвідувача онлайн
Новини Допомога ветеранам
528 1

Ветерани отримають державну допомогу для лікування шрамів та подолання залежностей, - Мінветеранів

ветеран,воїн,зсу

У Міністерстві у справах ветеранів анонсували нові програми для ветеранів щодо тривалого лікування, абілітації, лікування шрамів та подолання залежностей.

Про це розповіла міністерка Наталія Калмикова в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, надання послуг очікується з 2026 року. Нині готується постанова щодо тривалого лікування, оплата послуг буде через Національну службу здоров’я України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Статус учасника бойових дій отримали понад 1,3 млн українців, - Мінветеранів

Контрактувати організації, які зможуть надавати тривалу медичну та медсестринську допомогу людям зі спінальними травмами, тяжкими черепно-мозковими травмами та іншими серйозними ушкодженнями.

Лікування рубців та залежностей

Міністерство також розробляє постанову про оплату лікування рубців та шрамів, а також експериментальний проєкт щодо лікування всіх видів залежностей у ветеранів, зокрема ігроманії, комп’ютерної, алкогольної та наркотичної. Програма охоплюватиме профілактику, лікування, підтримку та допомогу у працевлаштуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Втратив старого себе, але створюю нового". Історія ветерана Єгора Бабенка, який дістав важкі опіки на війні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Експериментальний проєкт абілітації

Ще один експериментальний проєкт стартує у 2025 році та передбачає абілітацію ветеранів після медичної реабілітації. Він допомагатиме ветеранам навчитися обслуговувати себе та опановувати побутові навички, включно з фізичною адаптацією та самообслуговуванням після поранень.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

ветерани (1138) лікування (616) Міністерство у справах ветеранів (311)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мін добивання ветеранівю ВИ Б СУКИ ПЕНСІЮ І РЕШТА ВИПЛАТ ЛОББІЮВАЛИ А НЕ КОСМЕТИЧНУ І ФАРМАКОЛОГІЧНУ МАФІЮ!!!!
Максимальна неповага до клоунів злиденського(((
показати весь коментар
22.10.2025 14:00 Відповісти
 
 