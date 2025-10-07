УКР
Статус учасника бойових дій отримали понад 1,3 млн українців, - Мінветеранів

Скільки ветеранів мають статус УБД в 2025 році: відповідь Мінветеранів

Станом на 1 вересня в Україні статус учасника бойових дій отримали понад 1,3 млн громадян. Більшість – після 2022 року.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів Міноборони України у відповідь на запит видання LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться саме про 1 326 552 осіб, які були внесені в Єдиний державний реєстр ветеранів війни, як учасники бойових дій. До 2022 року цей статус отримали 556 467 осіб.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, статус УБД було надано 12 871 особі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін спростив процедуру отримання посвідчення УБД та доступ родичів до даних

У 2023 році його отримали 324 018 осіб, у 2024 році – 267 263 особи, а за дев'ять місяців 2025 року – 165 933 особи.

У Мінветеранів зазначили, що в Реєстр вноситься інформація про осіб зі статусом УБД на підставі даних, які були надані відповідними комісіями, утвореними в Міноборони, міністерстві внутрішніх справ, Мін'юсті, Національній поліції, Національній гвардії, Службі безпеки України, в розвідувальних органах, адміністраціях Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужби, управлінні державної охорони, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро.

"Надання пропозицій стосовно внесення змін щодо розширення категорій осіб, які можуть отримати статус УБД, Мінветеранів не планує", - повідомили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 71 тис. військових вже отримали статус УБД за новою спрощеною системою

ветерани (1132) УБД (139) Міністерство у справах ветеранів (310)
+10
"До 2022 року цей статус отримали 556 467 осіб" - а серед них і всі ті поліцаї, котрі їздили туди у відрядження попити кави з пивком за 100 км від лінії зіткнення.
07.10.2025 17:02 Відповісти
+5
В жОПі всі отримали УБД? Нікого не забули?
07.10.2025 17:02 Відповісти
+1
Всі бажаючи можуть отримати, і для цього не треба скиглити на цензорі...
07.10.2025 17:59 Відповісти
"До 2022 року цей статус отримали 556 467 осіб" - а серед них і всі ті поліцаї, котрі їздили туди у відрядження попити кави з пивком за 100 км від лінії зіткнення.
07.10.2025 17:02 Відповісти
А також між справами ще й пограбувати волонтерів.
07.10.2025 17:48 Відповісти
Про таке не чув, а от як вони отримували УБД - історія відома.
07.10.2025 17:50 Відповісти
В жОПі всі отримали УБД? Нікого не забули?
07.10.2025 17:02 Відповісти
Чинний генпрокурор падсуєтілся і отримав
07.10.2025 17:53 Відповісти
зачекайте!!!!
до 2022, при гібридній війні у двох областях. стільки ж убд скільки після масованого вторгнення зі всіма видами зброї?
після тотальної мобілізації? після полювання тцк?
як це так?
всі прокурори судді чиновники та їх родичи отримали?

совок нікуди не дівся! у 1986 році, всі до одного стали ліквідаторами чаес. навіть пугачова, бо десь там давала концерт. вся стара троєщина, ліквідатори, отримали там квартири.
потім всі стали ветеранами афгану! пів оболоні та старонаводницька отримали квартири.
07.10.2025 17:11 Відповісти
до 2022, при гібридній війні у двох областях. стільки ж убд скільки після масованого вторгнення зі всіма видами зброї?

Простите. Это аналитический сайт. Можно подтверждение, в цифрах, вашим словам?
Только вы не сливайтесь
07.10.2025 17:34 Відповісти
ти що дєбіл?
07.10.2025 17:40 Відповісти
Т.е за 8 лет у.б.д. получило 556 тысяч.
Согласен?
За 4 года у.б.д получило 740 тысяч.
Это равные цифры? Вы, уважаемый Бегемот, в школе арифметику учили?
07.10.2025 18:19 Відповісти
Бегемот, тока ты не убегай. Мы ещё до Пугачевой не добрались
07.10.2025 18:24 Відповісти
кацапоротий, йди у сраку зі своєю пугачовой!!!!!
07.10.2025 18:27 Відповісти
Головне щоб Віталька Козловський отримав. Три місяці служби в президентському оркестрі це ну дуже важко.
07.10.2025 17:33 Відповісти
до речі, а як воно звільнилося?
07.10.2025 17:41 Відповісти
Всі бажаючи можуть отримати, і для цього не треба скиглити на цензорі...
07.10.2025 17:59 Відповісти
на нулі набагато важче отримати статус чим у Київі
07.10.2025 18:21 Відповісти
 
 