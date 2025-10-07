РУС
Статус участника боевых действий получили более 1,3 млн украинцев, - Минветеранов

Сколько ветеранов имеют статус УБД в 2025 году: ответ Минветеранов

По состоянию на 1 сентября в Украине статус участника боевых действий получили более 1,3 млн граждан. Большинство - после 2022 года.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Минобороны Украины в ответ на запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет именно о 1 326 552 лицах, которые были внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны, как участники боевых действий. До 2022 года этот статус получили 556 467 человек.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, статус УБД был предоставлен 12 871 лицу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин упростил процедуру получения удостоверения УБД и доступ родственников к данным

В 2023 году его получили 324 018 человек, в 2024 году - 267 263 человека, а за девять месяцев 2025 года - 165 933 человека.

В Минветеранов отметили, что в Реестр вносится информация о лицах со статусом УБД на основании данных, которые были предоставлены соответствующими комиссиями, образованными в Минобороны, министерстве внутренних дел, Минюсте, Национальной полиции, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины, в разведывательных органах, администрациях Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы, управлении государственной охраны, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственном бюро расследований, Национальном антикоррупционном бюро.

"Предоставление предложений о внесении изменений по расширению категорий лиц, которые могут получить статус УБД, Минветеранов не планирует", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 71 тыс. военных уже получили статус УБД по новой упрощенной системе

+9
"До 2022 року цей статус отримали 556 467 осіб" - а серед них і всі ті поліцаї, котрі їздили туди у відрядження попити кави з пивком за 100 км від лінії зіткнення.
07.10.2025 17:02 Ответить
+5
В жОПі всі отримали УБД? Нікого не забули?
07.10.2025 17:02 Ответить
"До 2022 року цей статус отримали 556 467 осіб" - а серед них і всі ті поліцаї, котрі їздили туди у відрядження попити кави з пивком за 100 км від лінії зіткнення.
07.10.2025 17:02 Ответить
А також між справами ще й пограбувати волонтерів.
07.10.2025 17:48 Ответить
Про таке не чув, а от як вони отримували УБД - історія відома.
07.10.2025 17:50 Ответить
В жОПі всі отримали УБД? Нікого не забули?
07.10.2025 17:02 Ответить
Чинний генпрокурор падсуєтілся і отримав
07.10.2025 17:53 Ответить
зачекайте!!!!
до 2022, при гібридній війні у двох областях. стільки ж убд скільки після масованого вторгнення зі всіма видами зброї?
після тотальної мобілізації? після полювання тцк?
як це так?
всі прокурори судді чиновники та їх родичи отримали?

совок нікуди не дівся! у 1986 році, всі до одного стали ліквідаторами чаес. навіть пугачова, бо десь там давала концерт. вся стара троєщина, ліквідатори, отримали там квартири.
потім всі стали ветеранами афгану! пів оболоні та старонаводницька отримали квартири.
07.10.2025 17:11 Ответить
до 2022, при гібридній війні у двох областях. стільки ж убд скільки після масованого вторгнення зі всіма видами зброї?

Простите. Это аналитический сайт. Можно подтверждение, в цифрах, вашим словам?
Только вы не сливайтесь
07.10.2025 17:34 Ответить
ти що дєбіл?
07.10.2025 17:40 Ответить
Т.е за 8 лет у.б.д. получило 556 тысяч.
Согласен?
За 4 года у.б.д получило 740 тысяч.
Это равные цифры? Вы, уважаемый Бегемот, в школе арифметику учили?
07.10.2025 18:19 Ответить
Бегемот, тока ты не убегай. Мы ещё до Пугачевой не добрались
07.10.2025 18:24 Ответить
кацапоротий, йди у сраку зі своєю пугачовой!!!!!
07.10.2025 18:27 Ответить
Головне щоб Віталька Козловський отримав. Три місяці служби в президентському оркестрі це ну дуже важко.
07.10.2025 17:33 Ответить
до речі, а як воно звільнилося?
показать весь комментарий
Всі бажаючи можуть отримати, і для цього не треба скиглити на цензорі...
показать весь комментарий
на нулі набагато важче отримати статус чим у Київі
показать весь комментарий
