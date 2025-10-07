Статус участника боевых действий получили более 1,3 млн украинцев, - Минветеранов

По состоянию на 1 сентября в Украине статус участника боевых действий получили более 1,3 млн граждан. Большинство - после 2022 года.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Минобороны Украины в ответ на запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет именно о 1 326 552 лицах, которые были внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны, как участники боевых действий. До 2022 года этот статус получили 556 467 человек.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, статус УБД был предоставлен 12 871 лицу.

В 2023 году его получили 324 018 человек, в 2024 году - 267 263 человека, а за девять месяцев 2025 года - 165 933 человека.

В Минветеранов отметили, что в Реестр вносится информация о лицах со статусом УБД на основании данных, которые были предоставлены соответствующими комиссиями, образованными в Минобороны, министерстве внутренних дел, Минюсте, Национальной полиции, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины, в разведывательных органах, администрациях Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы, управлении государственной охраны, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственном бюро расследований, Национальном антикоррупционном бюро.

"Предоставление предложений о внесении изменений по расширению категорий лиц, которые могут получить статус УБД, Минветеранов не планирует", - сообщили в ведомстве.

