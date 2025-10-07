Статус участника боевых действий получили более 1,3 млн украинцев, - Минветеранов
По состоянию на 1 сентября в Украине статус участника боевых действий получили более 1,3 млн граждан. Большинство - после 2022 года.
Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Минобороны Украины в ответ на запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет именно о 1 326 552 лицах, которые были внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны, как участники боевых действий. До 2022 года этот статус получили 556 467 человек.
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, статус УБД был предоставлен 12 871 лицу.
В 2023 году его получили 324 018 человек, в 2024 году - 267 263 человека, а за девять месяцев 2025 года - 165 933 человека.
В Минветеранов отметили, что в Реестр вносится информация о лицах со статусом УБД на основании данных, которые были предоставлены соответствующими комиссиями, образованными в Минобороны, министерстве внутренних дел, Минюсте, Национальной полиции, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины, в разведывательных органах, администрациях Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы, управлении государственной охраны, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственном бюро расследований, Национальном антикоррупционном бюро.
"Предоставление предложений о внесении изменений по расширению категорий лиц, которые могут получить статус УБД, Минветеранов не планирует", - сообщили в ведомстве.
у відрядженняпопити кави з пивком за 100 км від лінії зіткнення.
до 2022, при гібридній війні у двох областях. стільки ж убд скільки після масованого вторгнення зі всіма видами зброї?
після тотальної мобілізації? після полювання тцк?
як це так?
всі прокурори судді чиновники та їх родичи отримали?
совок нікуди не дівся! у 1986 році, всі до одного стали ліквідаторами чаес. навіть пугачова, бо десь там давала концерт. вся стара троєщина, ліквідатори, отримали там квартири.
потім всі стали ветеранами афгану! пів оболоні та старонаводницька отримали квартири.
Простите. Это аналитический сайт. Можно подтверждение, в цифрах, вашим словам?
Только вы не сливайтесь
До 2022 року цей статус отримали 556 467 осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3578342
У 2023 році його отримали 324 018 осіб, у 2024 році - 267 263 особи, а за дев'ять місяців 2025 року - 165 933 особи. Джерело: https://censor.net/ua/n3578342
ти що дєбіл?
Согласен?
За 4 года у.б.д получило 740 тысяч.
Это равные цифры? Вы, уважаемый Бегемот, в школе арифметику учили?