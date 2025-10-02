Кабмин упростил процедуру получения удостоверения УБД и доступ родственников к данным

Кабинет министров Украины внес ряд изменений в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий, что должно упростить доступ к услуге.

об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения в процедуре получения удостоверения УБД

Внесены изменения в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

изъята норма об указании в заявлении для предоставления статуса УБД, которое подается средствами Портала "Дія" или Единого государственного реестра ветеранов войны, сведений о форме и способе получения соответствующего удостоверения, поскольку при подаче заявления в электронной форме отсутствует возможность оформления бумажного удостоверения участника боевых действий в связи с непредставлением таким лицом фотографии.

изложено в новой редакции заявление о предоставлении статуса участника боевых действий в бумажной форме.

Семьи пленных и пропавших военных получат больше прав на доступ к данным ветеранов

Кроме того, внесены изменения в постановление "О Едином государственном реестре ветеранов войны" о предоставлении права родителям лица, попавшего в плен государства-агрессора или получившего статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах, запрашивать сведения из Реестра (предварительно такое право имели только нетрудоспособные родители) и исключение требования о фактическом проживании запрашивающего сведения с лицом, в отношении которого осуществляется запрос.

Как рассказали в Министерстве по делам ветеранов, Кабмин уточнил процедуры получения удостоверения участника боевых действий и получения данных из Единого государственного реестра ветеранов войны, что делает их более удобными для ветеранов, ветеранок и их семей.

Удостоверение УБД можно будет оформить проще через ЦНАП и онлайн-сервисы

В частности, уточнена процедура получения удостоверения УБД через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) добровольцами, которым статус предоставлен Минветеранов, что сокращает бюрократию и делает получение удостоверения более доступным.

Также актуализирована форма заявления, в частности, она приведена в соответствие с действующим порядком, что позволяет избежать несогласованностей при получении удостоверения УБД.

Кроме того, расширен круг лиц, имеющих право на выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны, и устранена юридическая коллизия в части определения категорий лиц, имеющих право получить выписку из ЕГРВВ.

"Принятое постановление делает услуги проще и доступнее: удостоверение участника боевых действий можно получить ближе к дому, а семьи пленных и пропавших будут иметь больше возможностей быстро получить необходимые данные", - говорится в сообщении.