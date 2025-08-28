Более 71 тысячи военных уже получили статус УБД по новой упрощенной системе
По новой автоматизированной системе, которая заработала с января 2025 года, более 71 тысячи военнослужащих уже получили статус участника боевых действий (УБД).
Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
В чем новация?
Новация заключается в возможности получить статус УБД через Единый государственный реестр ветеранов войны. Информацию в него обязаны вносить уполномоченные лица воинских частей в 5-дневный срок со дня начала выполнения боевого задания.
При этом рассмотрение документов, поданных в реестр ветеранов войны, осуществляется автоматически в режиме реального времени.
Новая система дополнила также действующий вариант получения статуса УБД через комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участником боевых действий.
Документы на рассмотрение комиссии подает командование воинской части, или они могут быть поданы военнослужащим самостоятельно.
Для самостоятельного обращения военному необходимо подать заявление по установленной форме, две фотографии 3х4 на матовой бумаге, а также документы, подтверждающие участие в боевых действиях.
Заявление направляется по почте в комиссию того органа военного управления, которому подчинена воинская часть, где проходит или проходил службу военнослужащий во время участия в боевых действиях.
Более подробная информация о процедуре оформления статуса участника боевых действий и контактные данные комиссий Минобороны можно найти на странице social.mil.gov.ua.
Нагадаю, тиловиків у формі ЗСУ набагато більше аніж тих, хто дійсно воює.
А є ще взагалі "мертві душі", чию зарплатню роками отримують командири.
Раджу їм ще поцікавитися, скільки у нас прокурорів-інвалідів з "посвідченнями",
вони за голову візьмуться
Доречі, чисельність ЗСУ вже неодноразово офіційно озвучував голобородько.
30% УБД - воюють, або воювали
70%УБД - там і близько не було.
В мене в знайомого син на протезах (обидві ноги) 4 місяці отримував УБД.... ледве призначили.
...........
А по "мертвим душам" - Ви не праві - вони не мертві - вони живі, особливо в прифронтових областях. Комбати (в основному, може й ротні) отримують по їх картках з/п. А у випадку серйозної перевірки - всі з"їжджаються на шикування.
не сумніваюсь!!!
скільки мєнтів прокурорів суддів чиновників отримали житло по програмі е.оселя, яка створена для самих нужденних, та заслужених?
так отож......