Понад 71 тис. військових вже отримали статус УБД за новою спрощеною системою
За новою автоматизованою системою, яка запрацювала з січня 2025 року, понад 71 тис. військовослужбовців вже отримали статус учасника бойових дій (УБД).
Про це розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.
У чому новація?
Новація полягає у можливості отримати статус УБД через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Інформацію до нього зобов’язані вносити уповноважені особи військових частин у 5-денний строк з дня початку виконання бойового завдання.
При цьому розгляд документів, поданих до реєстру ветеранів війни, здійснюється автоматично в режимі реального часу.
Нова система доповнила також чинний варіант отримання статусу УБД через комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасником бойових дій.
Документи на розгляд комісії подає командування військової частини, або вони можуть бути подані військовослужбовцем самостійно.
Для самостійного звернення військовому необхідно подати заяву за встановленою формою, дві фотокартки 3х4 на матовому папері, а також документи, що підтверджують участь у бойових діях.
Заява надсилається поштою до комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де проходить чи проходив службу військовослужбовець під час участі у бойових діях.
Більш детальна інформація щодо процедури оформлення статусу учасника бойових дій та контактні дані комісій Міноборони можна знайти на сторінці social.mil.gov.ua.
Нагадаю, тиловиків у формі ЗСУ набагато більше аніж тих, хто дійсно воює.
А є ще взагалі "мертві душі", чию зарплатню роками отримують командири.
Раджу їм ще поцікавитися, скільки у нас прокурорів-інвалідів з "посвідченнями",
вони за голову візьмуться
Доречі, чисельність ЗСУ вже неодноразово офіційно озвучував голобородько.
30% УБД - воюють, або воювали
70%УБД - там і близько не було.
В мене в знайомого син на протезах (обидві ноги) 4 місяці отримував УБД.... ледве призначили.
...........
А по "мертвим душам" - Ви не праві - вони не мертві - вони живі, особливо в прифронтових областях. Комбати (в основному, може й ротні) отримують по їх картках з/п. А у випадку серйозної перевірки - всі з"їжджаються на шикування.
не сумніваюсь!!!
скільки мєнтів прокурорів суддів чиновників отримали житло по програмі е.оселя, яка створена для самих нужденних, та заслужених?
так отож......