Наказ по стройовій частині не є підставою для отримання статусу УБД, - роз’яснення Міноборони

Отримання статусу УБД

Наказ по стройовій частині не може бути підставою для видачі довідки для отримання військовослужбовцем статусу учасника бойових дій (УБД).

Про це розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, залучення особового складу до заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України наказами по стройовій частині не передбачене.

У Міноборони зауважують, що для надання статусу УБД військовослужбовцю, який брав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, командир військової частини або органу військового управління протягом 30 календарних днів з дня участі військовослужбовця у виконанні бойових (службових) завдань зобов’язаний подати на розгляд комісії відповідну довідку.

Довідка видається на підставі не менш як одного з таких документів:

  • бойове донесення
  • журнал бойових дій (оперативних завдань)
  • вахтовий журнал
  • польотний лист
  • книга служби
  • наказ про залучення до відповідних заходів
  • відомості про виконання розвідувальних заходів
  • довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Важливо, що у розділі довідки "перебування в районах ведення бойових дій" обов’язково мають бути зазначені конкретні області, райони, населені пункти, де військовослужбовець виконував службові або бойові завдання. Це необхідно для перевірки відповідності їх районам воєнних (бойових) дій відповідно до наказів Головнокомандувача Збройних сил України.

Водночас накази по стройовій частині (накази командирів військових частин або керівників органів військового управління, у тому числі й тимчасово створених) не можуть бути підставою для видачі такої довідки. Зазначені накази регулюють виключно кадрові та адміністративні питання, зокрема:

  • зарахування/виключення військовослужбовців до/зі списків частини
  • продовження строку військової служби чи контракту
  • призначення, переміщення або звільнення з посад
  • присвоєння або позбавлення військового звання
  • облік часу перебування на лікуванні
  • зміни персональних облікових даних
  • вибуття у відрядження, відпустку, на навчання тощо.

21.05.2025 19:15 Відповісти
А в журналах бойових дій і бойових донесеннях передбачено вносити сотні і тисячі прізвищ? В батальйонах по 300-500 чоловік, в бригадах по 5000. Як сотні прізвищ кожен день вносити в ті документи? Про це Міноборони не дали роз'яснення?
21.05.2025 22:48 Відповісти
Якщо ти цього не розумієш то, навіть, роз'яснення Міноборони тебе не вилікують....

Завдяки таким як ти, які не розуміють коло своїх обов'язків, хлопці й дівчата не можуть отримати той статус УБД вже роками.
22.05.2025 07:52 Відповісти
А чому діловоди, медики, водії, коменданти і всілякі головні сержанти, які ні одного дня не були на "0", отримали убд а деякі з тих, що були на " 0", не отримали?
22.05.2025 06:20 Відповісти
 
 