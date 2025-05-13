Іноземці та особи без громадянства можуть отримати статус УБД: роз’яснення Міноборони
Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту, можуть отримати статус учасника бойових дій.
Про це розповіли в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Так, у міністерстві нагадали, що отримання такого статусу регулюється кількома нормативно-правовими документами.
Зокрема, згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі – Закон), учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці ЗСУ, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.
Водночас до категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці), які відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" проходять військову службу у Збройних силах України.
Як пояснив директор Департаменту соціального забезпечення Міноборони полковник Сергій Галімський, з огляду на зазначене вище, іноземці, діяльність яких відповідає вимогам цих законів, можуть отримати статус учасника бойових дій. Вони мають дотримуватися таких самих процедур, як і громадяни України.
Багато хто після розриву контракту залишився в Україні. Познаходили українських жіночок.
У деяких побратимів вже є україно-колумбійські діточки.
Незабаром вихователькам дит. садків прийдеться терміново вивчати іспанську ))