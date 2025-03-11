Полонені учасники руху опору зможуть отримати статус УБД, - Міноборони

Учасники руху опору, які перебували в полоні, мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Кабмін вніс зміни до відповідного Порядку.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на отримання статусу можуть претендувати звільнені з полону особи, які на добровільній та конфіденційній основі залучалися Силами спеціальних операцій ЗСУ до виконання завдань руху опору, за винятком тих, хто добровільно здався ворогу. Оновлений Порядок також уточнює підстави для надання цього статусу.

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Повідомляється, що зазнав змін і склад спеціальної комісії, яка ухвалює рішення про надання статусу УБД. З неї виключили розформований Кадровий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У Міноборони додали, що до роботи спецкомісії можуть залучатися не лише командири військових частин, але й військовослужбовці.

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