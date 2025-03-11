УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5104 відвідувача онлайн
Новини Отримання статусу УБД
621 1

Полонені учасники руху опору зможуть отримати статус УБД, - Міноборони

Статус УБД

Учасники руху опору, які перебували в полоні, мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Кабмін вніс зміни до відповідного Порядку.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на отримання статусу можуть претендувати звільнені з полону особи, які на добровільній та конфіденційній основі залучалися Силами спеціальних операцій ЗСУ до виконання завдань руху опору, за винятком тих, хто добровільно здався ворогу. Оновлений Порядок також уточнює підстави для надання цього статусу.

Також читайте: Мінветеранів повністю автоматизувало процес надання військовим статусу УДБ

Повідомляється, що зазнав змін і склад спеціальної комісії, яка ухвалює рішення про надання статусу УБД. З неї виключили розформований Кадровий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У Міноборони додали, що до роботи спецкомісії можуть залучатися не лише командири військових частин, але й військовослужбовці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Долучайся до руху опору": бійці ССО ЗСУ опублікували ролик про партизанський рух на окупованих територіях. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7306) партизани (192) УБД (132)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
держава навмисно саботувала створення руху опору.
і це не тільки нинішня влада а і попередня.
бо про те що партизан буде різати лягавого страшно навіть читати а не те що підписувати, природньо що влада боялася такі структури створювати бо остерігалася що проти себе це буде.
як результат, на окупованих територіях діють лише поодинокі самоучки та диверсанти гур/сбу, системної роботи по опору немає.
показати весь коментар
11.03.2025 16:06 Відповісти
 
 