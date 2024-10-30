УКР
"Долучайся до руху опору": бійці ССО ЗСУ опублікували ролик про партизанський рух на окупованих територіях. ВIДЕО

Українські воїни із спецоперацій ЗСУ опублікували відеоролик, у якому закликають українців долучатися до спільної роботи на окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане на сторінці ССО ЗСУ у соцмережах.

"Короткий фільм присвячений учасникам руху опору ССО на тимчасово окупованій території України. Результат - це завжди перемога: була ціль - і ти її досягнув, було завдання - і ти його виконав. Працюємо на результат. Наближаємо Перемогу разом! 
Долучайся до руху опору ССО ЗСУ", - йдеться у коментарі до публікації.

Зелена ******* деескалувала до початку війни, шатли будували, а і ті хто тепер з їхньої подачі в окупації сидить, мають надивившись відосіків ризикувати життям.
30.10.2024 09:40 Відповісти
кацапи забули, бездумні скоти,
що по них земля українська стріляла,
коли вони по ній ходили
ще 70 років тому
можемо нагадати, що таке криївки,
бандерівці, мельниківці, Рух Опору
чокнуті тварини, захотіли своєю кров"ю
нашу землю поливати.
Пам"ять пропили?
30.10.2024 09:44 Відповісти
Через телеграм здавати кацапів напряму Федорову і Єрмаку?
30.10.2024 10:20 Відповісти
Кацапам ніколи не буде спокою на українській землі. Перетнув кордон - вважай що жмур
30.10.2024 10:44 Відповісти
ПШНХЙ, кацапсіна.
30.10.2024 12:03 Відповісти
СМЕХ И ТОЛЬКО
30.10.2024 11:33 Відповісти
 
 