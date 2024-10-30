"Долучайся до руху опору": бійці ССО ЗСУ опублікували ролик про партизанський рух на окупованих територіях. ВIДЕО

Українські воїни із спецоперацій ЗСУ опублікували відеоролик, у якому закликають українців долучатися до спільної роботи на окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане на сторінці ССО ЗСУ у соцмережах.

"Короткий фільм присвячений учасникам руху опору ССО на тимчасово окупованій території України. Результат - це завжди перемога: була ціль - і ти її досягнув, було завдання - і ти його виконав. Працюємо на результат. Наближаємо Перемогу разом!

Долучайся до руху опору ССО ЗСУ", - йдеться у коментарі до публікації.

