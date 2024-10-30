"Долучайся до руху опору": бійці ССО ЗСУ опублікували ролик про партизанський рух на окупованих територіях. ВIДЕО
Українські воїни із спецоперацій ЗСУ опублікували відеоролик, у якому закликають українців долучатися до спільної роботи на окупованих територіях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане на сторінці ССО ЗСУ у соцмережах.
"Короткий фільм присвячений учасникам руху опору ССО на тимчасово окупованій території України. Результат - це завжди перемога: була ціль - і ти її досягнув, було завдання - і ти його виконав. Працюємо на результат. Наближаємо Перемогу разом!
Долучайся до руху опору ССО ЗСУ", - йдеться у коментарі до публікації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що по них земля українська стріляла,
коли вони по ній ходили
ще 70 років тому
можемо нагадати, що таке криївки,
бандерівці, мельниківці, Рух Опору
чокнуті тварини, захотіли своєю кров"ю
нашу землю поливати.
Пам"ять пропили?