УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12404 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
9 935 7

Партизани в окупованому Маріуполі спалили російську техніку. ФОТОрепортаж

Українські партизани у тимчасово окупованому Маріуполі спалили російську техніку, за допомогою якої окупанти будували фортифікації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Маріуполь.Спротив.

"Не без хороших новин попри все. Маріупольський Опір спалив російську будівельну техніку", - йдеться в заяві партизанів.

Зазначається, що був спалений кран на 60 тонн, його використовували для демонтажу, а також для будівництва житла для росіян і для створення фортифікаційних споруд.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти затримали двох людей в тимчасово окупованому Маріуполі за ролики та коментарі на підтримку України та "Азова".

Партизани спалили техніку
Партизани спалили техніку

Читайте також: У порту окупованого Маріуполя зафіксували перший корабель РФ з початку 2024 року, - Андрющенко. ФОТО

Маріуполь (3245) партизани (194)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава!!!
показати весь коментар
22.03.2024 16:58 Відповісти
Молодці
показати весь коментар
22.03.2024 17:01 Відповісти
+++
показати весь коментар
22.03.2024 17:19 Відповісти
👍👍👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
22.03.2024 17:21 Відповісти
Мелітопольці,бережіть себе та наближайте
нашу Перемогу.Зараз важко всім :
і бійцям на фронті,і мамам в тилу....
Від стресу і переживать стрибає тиск,
підвищується холестерін,загострюються
хронічні хвороби.Але ми всі тримаємось,
адже ні один українець,який мріє про свободу,
не здастся,не зневіриться в нашій Перемозі.
показати весь коментар
22.03.2024 17:27 Відповісти
це Маріуполь
показати весь коментар
22.03.2024 18:40 Відповісти
МАРІУПОЛЬ це УКРАЇНА!
показати весь коментар
22.03.2024 19:57 Відповісти
 
 