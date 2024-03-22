Партизани в окупованому Маріуполі спалили російську техніку. ФОТОрепортаж
Українські партизани у тимчасово окупованому Маріуполі спалили російську техніку, за допомогою якої окупанти будували фортифікації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Маріуполь.Спротив.
"Не без хороших новин попри все. Маріупольський Опір спалив російську будівельну техніку", - йдеться в заяві партизанів.
Зазначається, що був спалений кран на 60 тонн, його використовували для демонтажу, а також для будівництва житла для росіян і для створення фортифікаційних споруд.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти затримали двох людей в тимчасово окупованому Маріуполі за ролики та коментарі на підтримку України та "Азова".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нашу Перемогу.Зараз важко всім :
і бійцям на фронті,і мамам в тилу....
Від стресу і переживать стрибає тиск,
підвищується холестерін,загострюються
хронічні хвороби.Але ми всі тримаємось,
адже ні один українець,який мріє про свободу,
не здастся,не зневіриться в нашій Перемозі.