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Партизаны в оккупированном Мариуполе сожгли российскую технику. ФОТОрепортаж

Украинские партизаны во временно оккупированном Мариуполе сожгли российскую технику, с помощью которой оккупанты строили фортификации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариуполь.Сопротивление.

"Не без хороших новостей несмотря ни на что. Мариупольское Сопротивление сожгло российскую строительную технику", - говорится в заявлении партизан.

Отмечается, что сожжен кран на 60 тонн, его использовали для демонтажа, а также для строительства жилья для россиян и для создания фортификационных сооружений.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты задержали двух человек во временно оккупированном Мариуполе за ролики и комментарии в поддержку Украины и "Азова".

Партизани спалили техніку
Партизани спалили техніку

Смотрите также: В оккупированном Мариуполе двух человек задержали за проукраинские комментарии в соцсетях. ВИДЕО

Автор: 

Мариуполь (5726) партизаны (181)


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Героям слава!!!
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22.03.2024 16:58 Ответить
Молодці
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22.03.2024 17:01 Ответить
+++
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22.03.2024 17:19 Ответить
👍👍👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.03.2024 17:21 Ответить
Мелітопольці,бережіть себе та наближайте
нашу Перемогу.Зараз важко всім :
і бійцям на фронті,і мамам в тилу....
Від стресу і переживать стрибає тиск,
підвищується холестерін,загострюються
хронічні хвороби.Але ми всі тримаємось,
адже ні один українець,який мріє про свободу,
не здастся,не зневіриться в нашій Перемозі.
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22.03.2024 17:27 Ответить
це Маріуполь
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22.03.2024 18:40 Ответить
МАРІУПОЛЬ це УКРАЇНА!
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22.03.2024 19:57 Ответить
 
 