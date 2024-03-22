Партизаны в оккупированном Мариуполе сожгли российскую технику. ФОТОрепортаж
Украинские партизаны во временно оккупированном Мариуполе сожгли российскую технику, с помощью которой оккупанты строили фортификации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариуполь.Сопротивление.
"Не без хороших новостей несмотря ни на что. Мариупольское Сопротивление сожгло российскую строительную технику", - говорится в заявлении партизан.
Отмечается, что сожжен кран на 60 тонн, его использовали для демонтажа, а также для строительства жилья для россиян и для создания фортификационных сооружений.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты задержали двух человек во временно оккупированном Мариуполе за ролики и комментарии в поддержку Украины и "Азова".
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нашу Перемогу.Зараз важко всім :
і бійцям на фронті,і мамам в тилу....
Від стресу і переживать стрибає тиск,
підвищується холестерін,загострюються
хронічні хвороби.Але ми всі тримаємось,
адже ні один українець,який мріє про свободу,
не здастся,не зневіриться в нашій Перемозі.