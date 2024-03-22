Партизаны в оккупированном Мариуполе сожгли российскую технику. ФОТОрепортаж

Украинские партизаны во временно оккупированном Мариуполе сожгли российскую технику, с помощью которой оккупанты строили фортификации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариуполь.Сопротивление.

"Не без хороших новостей несмотря ни на что. Мариупольское Сопротивление сожгло российскую строительную технику", - говорится в заявлении партизан.

Отмечается, что сожжен кран на 60 тонн, его использовали для демонтажа, а также для строительства жилья для россиян и для создания фортификационных сооружений.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты задержали двух человек во временно оккупированном Мариуполе за ролики и комментарии в поддержку Украины и "Азова".





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