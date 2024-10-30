"Присоединяйся к движению сопротивления": бойцы ССО ВСУ опубликовали ролик о партизанском движении на оккупированных территориях. ВИДЕО

Украинские воины из спецопераций ВСУ опубликовали видеоролик, в котором призывают украинцев участвовать в совместной работе на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на странице ССО ВСУ в соцсетях.

"Короткий фильм посвящен участникам движения сопротивления ССО на временно оккупированной территории Украины. Результат - это всегда победа: была цель - и ты ее достиг, была задача - и ты ее выполнил. Работаем на результат. Приближаем Победу вместе!

Присоединяйся к движению сопротивления ССО ВСУ", - говорится в комментарии к публикации.

