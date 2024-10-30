"Присоединяйся к движению сопротивления": бойцы ССО ВСУ опубликовали ролик о партизанском движении на оккупированных территориях. ВИДЕО
Украинские воины из спецопераций ВСУ опубликовали видеоролик, в котором призывают украинцев участвовать в совместной работе на оккупированных территориях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на странице ССО ВСУ в соцсетях.
"Короткий фильм посвящен участникам движения сопротивления ССО на временно оккупированной территории Украины. Результат - это всегда победа: была цель - и ты ее достиг, была задача - и ты ее выполнил. Работаем на результат. Приближаем Победу вместе!
Присоединяйся к движению сопротивления ССО ВСУ", - говорится в комментарии к публикации.
що по них земля українська стріляла,
коли вони по ній ходили
ще 70 років тому
можемо нагадати, що таке криївки,
бандерівці, мельниківці, Рух Опору
чокнуті тварини, захотіли своєю кров"ю
нашу землю поливати.
Пам"ять пропили?