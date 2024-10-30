РУС
"Присоединяйся к движению сопротивления": бойцы ССО ВСУ опубликовали ролик о партизанском движении на оккупированных территориях. ВИДЕО

Украинские воины из спецопераций ВСУ опубликовали видеоролик, в котором призывают украинцев участвовать в совместной работе на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на странице ССО ВСУ в соцсетях.

"Короткий фильм посвящен участникам движения сопротивления ССО на временно оккупированной территории Украины. Результат - это всегда победа: была цель - и ты ее достиг, была задача - и ты ее выполнил. Работаем на результат. Приближаем Победу вместе!
Присоединяйся к движению сопротивления ССО ВСУ", - говорится в комментарии к публикации.

Смотрите также: Партизаны в оккупированном Мариуполе сожгли российскую технику. ФОТОрепортаж

Зелена ******* деескалувала до початку війни, шатли будували, а і ті хто тепер з їхньої подачі в окупації сидить, мають надивившись відосіків ризикувати життям.
30.10.2024 09:40 Ответить
кацапи забули, бездумні скоти,
що по них земля українська стріляла,
коли вони по ній ходили
ще 70 років тому
можемо нагадати, що таке криївки,
бандерівці, мельниківці, Рух Опору
чокнуті тварини, захотіли своєю кров"ю
нашу землю поливати.
Пам"ять пропили?
30.10.2024 09:44 Ответить
Через телеграм здавати кацапів напряму Федорову і Єрмаку?
30.10.2024 10:20 Ответить
Кацапам ніколи не буде спокою на українській землі. Перетнув кордон - вважай що жмур
30.10.2024 10:44 Ответить
ПШНХЙ, кацапсіна.
30.10.2024 12:03 Ответить
СМЕХ И ТОЛЬКО
