Иностранцы и лица без гражданства могут получить статус УБД: разъяснения Минобороны

Иностранцы и лица без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта, могут получить статус участника боевых действий.

Об этом рассказали в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, в министерстве напомнили, что получение такого статуса регулируется несколькими нормативно-правовыми документами.

В частности, согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (далее - Закон), участниками боевых действий признаются военнослужащие ВСУ, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Также читайте: Пленные участники движения сопротивления смогут получить статус УБД, - Минобороны

В то же время к категории военнослужащих приравниваются иностранцы и лица без гражданства (далее - иностранцы), которые в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

Как объяснил директор Департамента социального обеспечения Минобороны полковник Сергей Галимский, учитывая вышеуказанное, иностранцы, деятельность которых соответствует требованиям этих законов, могут получить статус участника боевых действий. Они должны придерживаться таких же процедур, как и граждане Украины.

Также читайте: Опрос о получении статуса УБД стартовал в "Армия+"