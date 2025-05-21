РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9669 посетителей онлайн
Новости Статус УБД для участников сопротивления
23 906 5

Приказ по строевой части не является основанием для получения статуса УБД, - разъяснение Минобороны

Получение статуса УБД

Приказ по строевой части не может быть основанием для выдачи справки для получения военнослужащим статуса участника боевых действий (УБД).

Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, привлечение личного состава к мероприятиям по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины приказами по строевой части не предусмотрено.

В Минобороны отмечают, что для предоставления статуса УБД военнослужащему, который принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, командир воинской части или органа военного управления в течение 30 календарных дней со дня участия военнослужащего в выполнении боевых (служебных) задач обязан подать на рассмотрение комиссии соответствующую справку.

Также читайте: Пленные участники движения сопротивления смогут получить статус УБД, - Минобороны

Справка выдается на основании не менее одного из следующих документов:

  • боевое донесение
  • журнал боевых действий (оперативных задач)
  • вахтенный журнал
  • полётный лист
  • книга службы
  • приказ о привлечении к соответствующим мероприятиям
  • сведения о выполнении разведывательных мероприятий
  • справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

Важно, что в разделе справки "пребывание в районах ведения боевых действий" обязательно должны быть указаны конкретные области, районы, населенные пункты, где военнослужащий выполнял служебные или боевые задачи. Это необходимо для проверки соответствия их районам военных (боевых) действий в соответствии с приказами Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Читайте: Иностранцы и лица без гражданства могут получить статус УБД: разъяснение Минобороны

В то же время приказы по строевой части (приказы командиров воинских частей или руководителей органов военного управления, в том числе и временно созданных) не могут быть основанием для выдачи такой справки. Указанные приказы регулируют исключительно кадровые и административные вопросы, в частности:

  • зачисление/исключение военнослужащих в/из списков части
  • продление срока военной службы или контракта
  • назначение, перемещение или увольнение с должностей
  • присвоение или лишение воинского звания
  • учет времени пребывания на лечении
  • изменения персональных учетных данных
  • выбытие в командировку, отпуск, на учебу и т. п.

Читайте: Опрос о получении статуса УБД стартовал в "Армия+"

Автор: 

Минобороны (9553) УБД (130)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.05.2025 19:15 Ответить
А в журналах бойових дій і бойових донесеннях передбачено вносити сотні і тисячі прізвищ? В батальйонах по 300-500 чоловік, в бригадах по 5000. Як сотні прізвищ кожен день вносити в ті документи? Про це Міноборони не дали роз'яснення?
показать весь комментарий
21.05.2025 22:48 Ответить
Якщо ти цього не розумієш то, навіть, роз'яснення Міноборони тебе не вилікують....

Завдяки таким як ти, які не розуміють коло своїх обов'язків, хлопці й дівчата не можуть отримати той статус УБД вже роками.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:52 Ответить
А чому діловоди, медики, водії, коменданти і всілякі головні сержанти, які ні одного дня не були на "0", отримали убд а деякі з тих, що були на " 0", не отримали?
показать весь комментарий
22.05.2025 06:20 Ответить
 
 