Приказ по строевой части не является основанием для получения статуса УБД, - разъяснение Минобороны
Приказ по строевой части не может быть основанием для выдачи справки для получения военнослужащим статуса участника боевых действий (УБД).
Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, привлечение личного состава к мероприятиям по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины приказами по строевой части не предусмотрено.
В Минобороны отмечают, что для предоставления статуса УБД военнослужащему, который принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, командир воинской части или органа военного управления в течение 30 календарных дней со дня участия военнослужащего в выполнении боевых (служебных) задач обязан подать на рассмотрение комиссии соответствующую справку.
Справка выдается на основании не менее одного из следующих документов:
- боевое донесение
- журнал боевых действий (оперативных задач)
- вахтенный журнал
- полётный лист
- книга службы
- приказ о привлечении к соответствующим мероприятиям
- сведения о выполнении разведывательных мероприятий
- справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).
Важно, что в разделе справки "пребывание в районах ведения боевых действий" обязательно должны быть указаны конкретные области, районы, населенные пункты, где военнослужащий выполнял служебные или боевые задачи. Это необходимо для проверки соответствия их районам военных (боевых) действий в соответствии с приказами Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
В то же время приказы по строевой части (приказы командиров воинских частей или руководителей органов военного управления, в том числе и временно созданных) не могут быть основанием для выдачи такой справки. Указанные приказы регулируют исключительно кадровые и административные вопросы, в частности:
- зачисление/исключение военнослужащих в/из списков части
- продление срока военной службы или контракта
- назначение, перемещение или увольнение с должностей
- присвоение или лишение воинского звания
- учет времени пребывания на лечении
- изменения персональных учетных данных
- выбытие в командировку, отпуск, на учебу и т. п.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Завдяки таким як ти, які не розуміють коло своїх обов'язків, хлопці й дівчата не можуть отримати той статус УБД вже роками.