Приказ по строевой части не является основанием для получения статуса УБД, - разъяснение Минобороны

Приказ по строевой части не может быть основанием для выдачи справки для получения военнослужащим статуса участника боевых действий (УБД).

Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, привлечение личного состава к мероприятиям по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины приказами по строевой части не предусмотрено.

В Минобороны отмечают, что для предоставления статуса УБД военнослужащему, который принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, командир воинской части или органа военного управления в течение 30 календарных дней со дня участия военнослужащего в выполнении боевых (служебных) задач обязан подать на рассмотрение комиссии соответствующую справку.

Справка выдается на основании не менее одного из следующих документов:

боевое донесение

журнал боевых действий (оперативных задач)

вахтенный журнал

полётный лист

книга службы

приказ о привлечении к соответствующим мероприятиям

сведения о выполнении разведывательных мероприятий

справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

Важно, что в разделе справки "пребывание в районах ведения боевых действий" обязательно должны быть указаны конкретные области, районы, населенные пункты, где военнослужащий выполнял служебные или боевые задачи. Это необходимо для проверки соответствия их районам военных (боевых) действий в соответствии с приказами Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

В то же время приказы по строевой части (приказы командиров воинских частей или руководителей органов военного управления, в том числе и временно созданных) не могут быть основанием для выдачи такой справки. Указанные приказы регулируют исключительно кадровые и административные вопросы, в частности:

зачисление/исключение военнослужащих в/из списков части

продление срока военной службы или контракта

назначение, перемещение или увольнение с должностей

присвоение или лишение воинского звания

учет времени пребывания на лечении

изменения персональных учетных данных

выбытие в командировку, отпуск, на учебу и т. п.

