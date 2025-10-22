Ветераны получат государственную помощь для лечения шрамов и преодоления зависимостей, - Минветеранов
В Министерстве по делам ветеранов анонсировали новые программы для ветеранов по длительному лечению, абилитации, лечению шрамов и преодолению зависимостей.
Об этом рассказала министр Наталья Калмыкова в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, предоставление услуг ожидается с 2026 года. Сейчас готовится постановление по длительному лечению, оплата услуг будет через Национальную службу здоровья Украины.
Контрактировать организации, которые смогут оказывать длительную медицинскую и медсестринскую помощь людям со спинальными травмами, тяжелыми черепно-мозговыми травмами и другими серьезными повреждениями.
Лечение рубцов и зависимостей
Министерство также разрабатывает постановление об оплате лечения рубцов и шрамов, а также экспериментальный проект по лечению всех видов зависимостей у ветеранов, в частности игромании, компьютерной, алкогольной и наркотической. Программа будет охватывать профилактику, лечение, поддержку и помощь в трудоустройстве.
Экспериментальный проект абилитации
Еще один экспериментальный проект стартует в 2025 году и предусматривает абилитацию ветеранов после медицинской реабилитации. Он будет помогать ветеранам научиться обслуживать себя и овладевать бытовыми навыками, включая физическую адаптацию и самообслуживание после ранений.
