Ветераны получат государственную помощь для лечения шрамов и преодоления зависимостей, - Минветеранов

ветеран,воин,зсу

В Министерстве по делам ветеранов анонсировали новые программы для ветеранов по длительному лечению, абилитации, лечению шрамов и преодолению зависимостей.

Об этом рассказала министр Наталья Калмыкова в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, предоставление услуг ожидается с 2026 года. Сейчас готовится постановление по длительному лечению, оплата услуг будет через Национальную службу здоровья Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Статус участника боевых действий получили более 1,3 млн украинцев, - Минветеранов

Контрактировать организации, которые смогут оказывать длительную медицинскую и медсестринскую помощь людям со спинальными травмами, тяжелыми черепно-мозговыми травмами и другими серьезными повреждениями.

Лечение рубцов и зависимостей

Министерство также разрабатывает постановление об оплате лечения рубцов и шрамов, а также экспериментальный проект по лечению всех видов зависимостей у ветеранов, в частности игромании, компьютерной, алкогольной и наркотической. Программа будет охватывать профилактику, лечение, поддержку и помощь в трудоустройстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Потерял старого себя, но создаю нового". История ветерана Егора Бабенко, который получил тяжелые ожоги на войне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Экспериментальный проект абилитации

Еще один экспериментальный проект стартует в 2025 году и предусматривает абилитацию ветеранов после медицинской реабилитации. Он будет помогать ветеранам научиться обслуживать себя и овладевать бытовыми навыками, включая физическую адаптацию и самообслуживание после ранений.

ветераны (1147) лечение (927) Министерство по делам ветеранов (237)
