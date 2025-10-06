РУС
"Потерял старого себя, но создаю нового". История ветерана Егора Бабенко, получившего тяжелые ожоги на войне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Егор Бабенко, украинский пограничник, получил тяжелые ранения в результате российского обстрела 9 марта 2022 года на Николаевщине, после чего прошел длительное лечение и реабилитацию. После ранения он работает военным психологом и помогает ветеранам ВСУ.

Об этом он рассказал в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

Военный Егор Бабенко (Третий) сразу после школы поступил в национальную академию государственной пограничной службы Украины.

После окончания обучения в 2020 году, начал службу в Николаевской области, где и встретил полномасштабное вторжение и в марте 2022 года получил тяжелые ожоги в результате российского обстрела - больше всего пострадало лицо, голова и дыхательные пути.

Instagram / propria77
Instagram / egna77
Instagram / propria77
Instagram / egna77

После месяца в коме и сложных операций Егор заново учился ходить, проходил реабилитацию в Украине и за рубежом. Самой большой опорой для него была семья - мама, папа и сестра.

Егор Бабенко — ветеран ВСУ рассказал свою историю после тяжелых ранений

Сегодня Егор работает психологом в реабилитационном центре "Титанов", помогает ветеранам и их семьям, занимается актерской деятельностью и активно рассказывает свою историю в соцсетях.

ветераны (1141) война в Украине (6421)
Дякую тобі воїн.
06.10.2025 17:47 Ответить
Щасти тобі, козаче.
06.10.2025 17:55 Ответить
Сильний дух.випробування ацьке.
06.10.2025 17:57 Ответить
а в цей час,агресивні натовпи наріду,відбивають в ТЦК і поліції...здорових,гарних,накачаних,оббитих татухами ухилянтських хробаків та опаришів... і таке по всій Україні...
06.10.2025 18:04 Ответить
 
 