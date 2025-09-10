Понад 15 тисяч підприємств не виконали норму працевлаштування людей з інвалідністю, – Гетманцев

У 2025 році понад 15 тис. підприємств не виконали квоту з працевлаштування людей з інвалідністю, з наступного року будуть сплачувати внесок.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Він нагадав, що дотримувалися квот станом на сьогодні мають майже 91 тисяча юридичних осіб, а з 1 січня 2026 року квота працевлаштування людей з інвалідністю на рівні 4% від штату діятиме уже для всіх роботодавців – не лише приватних, а й державних.

Гетманцев зауважив, що окремою проблемою лишаються підприємства зі шкідливими та небезпечними умовами праці, де виконання квоти часто неможливе. Очікується, що Кабмін до кінця року має визначити перелік таких робіт, які не враховуватимуться до квоти, адже з січня від нього залежатиме розмір цільового внеску, який платитимуть роботодавці у разі невиконання вимоги.

"Тож якщо, наприклад, на шахті для розрахунку штрафу в квоту порахувати 500 посад шахтарів, які працюють під землею і куди неможливо взяти людину з інвалідністю, це призведе до фінансового колапсу підприємства", – попередив Гетманцев, закликавши уряд прискорити ухвалення необхідних підзаконних актів.

Раніше повідомлялось, що роботодавці отримали 267 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю.