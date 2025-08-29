Роботодавці отримали 267 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю

Державна служба зайнятості від початку дії програми, з серпня 2023 року, виплатила вже 267 млн грн понад 3 тис. роботодавців, які облаштували робочі місця для понад 3,6 тис. працівників із інвалідністю. Цього року профінансовано вже 134 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Держслужби зайнятості.

Найактивніше користуються такими компенсаціями підприємства у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Житомирській областях та місті Києві.

Максимальною компенсацією для осіб з інвалідністю І групи є 120 тис. грн, для ІІ групи – 80 тис. грн. Середній розмір виплат наразі складає 79 тис. грн.

Отримати компенсацію можуть всі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей з інвалідністю. Ці виплати охоплюють і ситуації повернення працівника з інвалідністю на робоче місце після служби в армії.

Також можуть отримати компенсацію за облаштування власного місце провадження діяльності ФОП та самозайнята особа з інвалідністю (І та ІІ групи), з-поміж іншого з числа ветеранів/ок, яка розпочала або після звільнення з військової служби у запас/відставку продовжила свою діяльність.

Компенсація покриває витрати на вже придбані роботодавцем допоміжні засоби, наприклад, на спеціалізовані меблі, транспортери для піднімання сходами з електроприводами, брайлівські клавіатури та портативні пристрої, допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити та інші товари.

Роботодавець має подати заяву на компенсацію протягом 180 днів із дати працевлаштування/повернення на роботу особи з інвалідністю, державної реєстрації ФОП.

Заявка на компенсацію витрат подається онлайн на порталі "Дія" або офлайн у центрі зайнятості. Рішення про надання компенсації приймається впродовж 10 робочих днів, а кошти за облаштування робочого місця надходять на рахунок роботодавця впродовж 5 робочих днів після схвалення заяви.

Як повідомлялося, в червні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення регіонам додаткових 1,1 млрд грн на забезпечення безбар'єрності.

Також Кабінет Міністрів змінив систему сплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також розширив можливості для використання сплачених за це роботодавцями коштів.

За даними опитувань, дві третини роботодавців в Україні, які планують наймати персонал у 2025 році, готові брати на роботу людей із інвалідністю. При цьому найбільш відкритими до інклюзивного працевлаштування є великі підприємства.

У лютому цього року в Україні затвердили нові правила торговельного обслуговування. Оновлені правила містять як удосконалені норми чинних, так і нові вимоги – зокрема, щодо забезпечення доступності магазинів та закладів громадського харчування для людей із інвалідністю. Наприклад, мають бути пандуси, спеціальні місця для паркування, а також можливість отримати допомогу від продавця.